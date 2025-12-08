Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хошимину
Откройте для себя Хошимин: музеи, храмы, рынки и небоскрёбы. Погрузитесь в историю и современность вьетнамского мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
от $150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Комфортная экспресс-экскурсия по Хошимину
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
Завтра в 07:00
11 дек в 07:30
от $129 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборТрансфер из аэропорта в Хошимин
Начните своё путешествие в Хошимин с комфортом и без стресса благодаря нашему индивидуальному трансферу из аэропорта с англоговорящим водителем
Начало: Международный аэропорт Таншоннят (Хошимин)
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
$27 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер Хошимин-Нячанг
Индивидуальный трансфер из Хошимина в Нячанг - это удобный способ добраться до вашего отеля. Насладитесь видами Вьетнама и сделайте остановки для отдыха
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:30
$235 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNadezda8 декабря 2025У нас был молодой человек Коля. Информация была подана хорошо про все объекты, которые были по маршруту, но из-за нехватки словарного запаса иногда не мог в полном объёме дать развёрнутый ответ на вопросы про город. Чуть практики и будет отлично!
- ЕЕлена7 декабря 2025Очень позитивная и знающая свою работу экскурсовод Бик. Нам очень понравилось.
- ИИрина3 декабря 2025Замечательная экскурсия, которую великолепно провела миссис БИК! Очень советую всем
Узнали много интересных фактов, о которых даже не подозревали!
- ООльга1 декабря 2025Очень понравился вид экскурсии. Смогли за короткое время понять общие черты города, определить куда сходим посмотреть более детально.
Гид Ирина очень
- ЕЕкатерина28 ноября 2025Нам всё понравилось. Нашим гидом была миссис Зунг. Хорошо говорит по-русски. Мы были в Сайгоне 2 дня и самим за
- ЕЕвгений17 ноября 2025Очень понравилась экскурсия. Узнали очень много нового и интересного. Рекомендую.
- ЕЕлена7 ноября 2025Очень интересная экскурсия со знающим экскурсоводом!
- ЛЛилия9 октября 2025Легкая обзорная экскурсия по основным местам центра
- ЭЭльвира28 сентября 2025Очень интересно, колоритно, много истории. С нами был гид Ник - рекомендую 👌
- ЯЯрослав27 сентября 2025Хочется поделиться восторгом от экскурсии, которая состоялась 26 сентября 2025 года и стала настоящим украшением нашей поездки в Хошимин! Нашим
- ААрина18 сентября 2025Очень интересная экскурсия! Не просто посмотрели основные достопримечательности, но и узнали много о повседневной жизни жителей Вьетнама.
- MMariya18 сентября 2025Огромное спасибо за трансфер! Мы опоздали на рейс и Хошимина в Нячанг. Написала про просила трансфер нам организовать. Забрали сразу
- ЮЮлия14 сентября 2025Оооочень понравилось! Рекомендую 😍 узнали очень много нового о стране и городе.
- ООльга5 сентября 2025Отличная экскурсия: продуманный маршрут, комфортный автобус с грамотным местным водителем (вьетнамский трафик - отдельная достопримечательность). Дополнительный плюс: билингвальный гид, это
- ММаша4 сентября 2025Очень понравилась Ирина! Интеллигентная, образованная, знающая тему. Было приятно слушать и проводить время.
Если соберёмся во Вьетнам, помолимся богам туризма, чтобы снова встретиться с этим гидом.
Спасибо большое!
- ССергей25 августа 2025У нас был гид Виктор. Он вьетнамец, изучал язык в Витебске. Такого хорошего русского языка от иностранца, мы давно не
- ЮЮлия5 августа 2025Добрый день! Ирина замечательный, опытный экскурсовод, грамотная речь, прекрасное знание истории Вьетнама. Мы выбрали для посещения исторический музей, это очень
- ММаксим3 августа 2025Все очень понравилось!! Кратко, доступно, интересно!
- ААнжелика31 июля 2025Очень хорошая и познавательная экскурсия, позволяющая за несколько часов прочувствовать атмосферу города
- ММария31 июля 2025Все очень, понравилось!
Спасибо, Виктор!
