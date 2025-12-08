Мои заказы

Найдено 4 экскурсии в категории «Трансфер в Нячанг» в Хошимине на русском языке, цены от $27. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Многоликий Сайгон
На машине
4 часа
122 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хошимину
Откройте для себя Хошимин: музеи, храмы, рынки и небоскрёбы. Погрузитесь в историю и современность вьетнамского мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
от $150 за всё до 10 чел.
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Комфортная экспресс-экскурсия по Хошимину
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
Завтра в 07:00
11 дек в 07:30
от $129 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Хошимин
На машине
1 час
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Трансфер из аэропорта в Хошимин
Начните своё путешествие в Хошимин с комфортом и без стресса благодаря нашему индивидуальному трансферу из аэропорта с англоговорящим водителем
Начало: Международный аэропорт Таншоннят (Хошимин)
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
$27 за всё до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из Хошимина в Нячанг
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер Хошимин-Нячанг
Индивидуальный трансфер из Хошимина в Нячанг - это удобный способ добраться до вашего отеля. Насладитесь видами Вьетнама и сделайте остановки для отдыха
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:30
$235 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nadezda
    8 декабря 2025
    Многоликий Сайгон
    У нас был молодой человек Коля. Информация была подана хорошо про все объекты, которые были по маршруту, но из-за нехватки словарного запаса иногда не мог в полном объёме дать развёрнутый ответ на вопросы про город. Чуть практики и будет отлично!
  • Е
    Елена
    7 декабря 2025
    Многоликий Сайгон
    Очень позитивная и знающая свою работу экскурсовод Бик. Нам очень понравилось.
  • И
    Ирина
    3 декабря 2025
    Многоликий Сайгон
    Замечательная экскурсия, которую великолепно провела миссис БИК! Очень советую всем
    Узнали много интересных фактов, о которых даже не подозревали!
  • О
    Ольга
    1 декабря 2025
    Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
    Очень понравился вид экскурсии. Смогли за короткое время понять общие черты города, определить куда сходим посмотреть более детально.
    Гид Ирина очень
    читать дальше

    знающая, все объясняла, на все вопросы знала ответ. Очень интересно даёт материал.
    Так как у нас потом был запланирован музей, нас довезли прямо до него и дали советы, было полезно.

    Очень понравился вид экскурсии. Смогли за короткое время понять общие черты города, определить куда сходим посмотреть более детально
  • Е
    Екатерина
    28 ноября 2025
    Многоликий Сайгон
    Нам всё понравилось. Нашим гидом была миссис Зунг. Хорошо говорит по-русски. Мы были в Сайгоне 2 дня и самим за
    читать дальше

    такое короткое время не посетить по жаре столько мест. Нас возил комфортный автобус с кондиционером. Понятно, что время у тебя ограниченно на осмотр, но для первого знакомства вполне достаточно. Спасибо. Я рекомендую.

  • Е
    Евгений
    17 ноября 2025
    Многоликий Сайгон
    Очень понравилась экскурсия. Узнали очень много нового и интересного. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    7 ноября 2025
    Многоликий Сайгон
    Очень интересная экскурсия со знающим экскурсоводом!
  • Л
    Лилия
    9 октября 2025
    Многоликий Сайгон
    Легкая обзорная экскурсия по основным местам центра
  • Э
    Эльвира
    28 сентября 2025
    Многоликий Сайгон
    Очень интересно, колоритно, много истории. С нами был гид Ник - рекомендую 👌
  • Я
    Ярослав
    27 сентября 2025
    Многоликий Сайгон
    Хочется поделиться восторгом от экскурсии, которая состоялась 26 сентября 2025 года и стала настоящим украшением нашей поездки в Хошимин! Нашим
    читать дальше

    гидом была миссис Бик, и это был невероятный успех!
    С первых же минут миссис Бик расположила к себе не только глубокими знаниями, но и своей удивительной энергетикой, а также прекрасным знанием русского языка. Она не просто рассказывала сухие факты о Дворце Воссоединения, соборе Нотр-Дам и центральном почтамте. Она оживляла историю, наполняя ее личными историями, легендами и теплым юмором, ответила на все наши вопросы о буддизме. Чувствовалось, что она не просто работает гидом, а искренне любит этот город и хочет разделить эту любовь с нами.

    Отдельно хочу отметить идеальную организацию. Маршрут был выстроен очень логично, без лишней спешки, но мы успели увидеть все самое главное. Миссис Бик мастерски ориентировалась в городской суете, показала нам не только парадные достопримечательности, но и уютные уголки, скрытые от глаз большинства туристов. Ее совет аыпить вьетнамский кофе с яйцом после экскурсии был просто блестящим!
    Эта экскурсия подарила нам не просто набор впечатлений, а целостное понимание Хошимина — города с сложной историей, невероятной энергией и гостеприимными жителями. И огромная заслуга в этом — миссис Бик!!!

  • А
    Арина
    18 сентября 2025
    Многоликий Сайгон
    Очень интересная экскурсия! Не просто посмотрели основные достопримечательности, но и узнали много о повседневной жизни жителей Вьетнама.
  • M
    Mariya
    18 сентября 2025
    Трансфер из аэропорта в Хошимин
    Огромное спасибо за трансфер! Мы опоздали на рейс и Хошимина в Нячанг. Написала про просила трансфер нам организовать. Забрали сразу
    читать дальше

    же. Даже не ждали. Водитель встретил с прохладной водой для всех. Довезли с комфортом. Всем рекомендую.

    Машина чистая, комфортная. Водитель вез очень аккуратно.

  • Ю
    Юлия
    14 сентября 2025
    Многоликий Сайгон
    Оооочень понравилось! Рекомендую 😍 узнали очень много нового о стране и городе.
    Оооочень понравилось! Рекомендую 😍 узнали очень много нового о стране и городе.
  • О
    Ольга
    5 сентября 2025
    Многоликий Сайгон
    Отличная экскурсия: продуманный маршрут, комфортный автобус с грамотным местным водителем (вьетнамский трафик - отдельная достопримечательность). Дополнительный плюс: билингвальный гид, это
    читать дальше

    позволяет помимо экскурсионного контента задать кучу вопросов о жизни глазами вьетнамцев. Нам очень понравился Сайгон и в целом Вьетнам, и в 1ю очередь это заслуга нашего гида миссис Бик.

  • М
    Маша
    4 сентября 2025
    Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
    Очень понравилась Ирина! Интеллигентная, образованная, знающая тему. Было приятно слушать и проводить время.
    Если соберёмся во Вьетнам, помолимся богам туризма, чтобы снова встретиться с этим гидом.
    Спасибо большое!
  • С
    Сергей
    25 августа 2025
    Многоликий Сайгон
    У нас был гид Виктор. Он вьетнамец, изучал язык в Витебске. Такого хорошего русского языка от иностранца, мы давно не
    читать дальше

    слышали. Абсолютно точно и структурировано преподал весь материал. Великолепный, чистейший миниавтобус (нас было двое). По ходу поездки захотели выпить кофе. Привез в шикарную несетевую кофейню. По времени никакого напряга. Минут сорок даже перегуляли. Спасибо огромное, и конечно всем советуем)

  • Ю
    Юлия
    5 августа 2025
    Многоликий Сайгон
    Добрый день! Ирина замечательный, опытный экскурсовод, грамотная речь, прекрасное знание истории Вьетнама. Мы выбрали для посещения исторический музей, это очень
    читать дальше

    круто, многострадальный вьетнамский народ сохранил свою самобытность и культуру. Очень комфортно было путешествовать на автомобиле, с кондиционером. Рекомендуем именно автомобильную экскурсию, так как погода очень жаркая и повышенная влажность. Ирина показала местечко, где совершенно изумительный кофе с яйцом. Ирина помогла нам приобрести билеты на театральное представление кукольного театра и много дала рекомендаций по Сайгону. Открыла новую страничку в нашей семейной истории путешествий! Наш выбор экскурсовода был самым правильным!

  • М
    Максим
    3 августа 2025
    Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
    Все очень понравилось!! Кратко, доступно, интересно!
  • А
    Анжелика
    31 июля 2025
    Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
    Очень хорошая и познавательная экскурсия, позволяющая за несколько часов прочувствовать атмосферу города
  • М
    Мария
    31 июля 2025
    Многоликий Сайгон
    Все очень, понравилось!
    Спасибо, Виктор!

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Трансфер в Нячанг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Многоликий Сайгон
  2. Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
  3. Трансфер из аэропорта в Хошимин
  4. Индивидуальный трансфер из Хошимина в Нячанг
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Оперный театр
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в декабре 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Трансфер в Нячанг" можно забронировать 4 экскурсии от 27 до 235. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Трансфер в Нячанг», 138 ⭐ отзывов, цены от $27. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль