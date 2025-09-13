Индивидуальная
Партизанские туннели Кучи
Погрузитесь в историю Вьетнама, исследуя туннели Кучи. Узнайте о жизни партизан и попробуйте их паёк. Незабываемое путешествие в прошлое
Начало: У вашего отеля в центре Хошимина
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
от $160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хошимину
Откройте для себя Хошимин: музеи, храмы, рынки и небоскрёбы. Погрузитесь в историю и современность вьетнамского мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 11:30
17 сен в 08:00
от $130 за всё до 10 чел.
Трансфер из аэропорта в Хошимин
Начните своё путешествие в Хошимин с комфортом и без стресса благодаря нашему индивидуальному трансферу из аэропорта с англоговорящим водителем
Начало: Международный аэропорт Таншоннят (Хошимин)
Завтра в 00:00
14 сен в 00:00
$27 за всё до 3 чел.
