Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина

Прокатиться на лодке по Дельте Меконга и пройти по партизанским туннелям времён Вьетнамской войны

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Приглашаем на комбинированную экскурсию, объединяющую самые интересные места в окрестностях Хошимина. В первый день вы отправитесь путешествовать на лодке по Дельте Меконга. Посетите самый большой плавучий рынок страны, змеиный питомник и крокодиловую ферму. Второй день мы посвятим партизанским туннелям Кучи, сохранившимся со времен Вьетнамской войны.
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День 1. Дельта Меконга

07:00 Выезд из отеля в Хошимине
11:00 Прибытие в город Кантхо — «столицу» Дельты Меконга
11:30 Посадка на лодку
12:00 Самый большой плавучий рынок во Вьетнаме
14:30 Змеиный питомник Донг Там
15:30 Питомник крокодилов с возможностью их покормить
18:00 Возвращение в Кантхо и ночь в отеле

День 2. Туннели Кучи

08:00 Завтрак и выезд из отеля
09:00 Посадка на лодку. Продолжение экскурсии по реке.
10:00 Фабрика рисовой бумаги
11:00 Окончание речного путешествие, посадка в автомобиль
15:00 Партизанские туннели Кучи, сохранившиеся со времён войны с США
20:00 Возвращение в Хошимин

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
  • В стоимость включено: кондиционированный транспорт (седан или минивэн), все входные билеты, ночь в отеле 3*, завтрак в отеле на второй день
  • Питание оплачивается дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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