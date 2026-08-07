Комбинированная экскурсия предлагает путешествие по дельте Меконга и знакомство с туннелями Кучи.
Первый день включает поездку на лодке по дельте, посещение крупнейшего плавучего рынка, змеиный питомник и крокодиловую ферму. Второй день посвящён историческим туннелям Кучи, сохранившимся со времён Вьетнамской войны. Это уникальная возможность увидеть Вьетнам с разных сторон и понять его культуру и историю
Первый день включает поездку на лодке по дельте, посещение крупнейшего плавучего рынка, змеиный питомник и крокодиловую ферму. Второй день посвящён историческим туннелям Кучи, сохранившимся со времён Вьетнамской войны. Это уникальная возможность увидеть Вьетнам с разных сторон и понять его культуру и историю
5 причин купить эту экскурсию
- 🛶 Путешествие по дельте Меконга
- 🐍 Посещение змеиных и крокодиловых питомников
- 🛒 Крупнейший плавучий рынок
- 🕳 Исторические туннели Кучи
- 🌿 Погружение в природу и историю
Что можно увидеть
- Плавучий рынок
- Змеиный питомник
- Крокодиловая ферма
- Туннели Кучи
- Фабрика рисовой бумаги
Описание экскурсии
День 1. Дельта Меконга
07:00 Выезд из отеля в Хошимине
11:00 Прибытие в город Кантхо — «столицу» дельты Меконга
11:30 Посадка на лодку
12:00 Самый большой плавучий рынок во Вьетнаме
14:30 Змеиный питомник Донг Там. Это заповедник по исследованию и сохранению ценных видов змей.
15:30 Питомник крокодилов с возможностью их покормить
18:00 Возвращение в Кантхо и ночь в отеле
День 2. Туннели Кучи
08:00 Завтрак и выезд из отеля
09:00 Посадка на лодку. Продолжение экскурсии по реке.
10:00 Фабрика рисовой бумаги
11:00 Окончание речного путешествие, посадка в автомобиль
15:00 Партизанские туннели Кучи, сохранившиеся со времён войны с США
20:00 Возвращение в Хошимин
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
- В стоимость включено: кондиционированный транспорт (седан или минивэн), все входные билеты, ночь в отеле 3*, завтрак в отеле на второй день
- Питание оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 330 туристов
Я живу во Вьетнаме уже давно, женат на вьетнамке. Я объехал страну вдоль и поперёк, изучил местные традиции и культурные особенности. Сейчас возглавляю команду гидов в Южной и Юго-Восточной Азии, как и я влюблённых в этот сказочный регион.
Входит в следующие категории Хошимина
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