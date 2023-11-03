Приглашаем на комбинированную экскурсию, объединяющую самые интересные места в окрестностях Хошимина. В первый день вы отправитесь путешествовать на лодке по Дельте Меконга. Посетите самый большой плавучий рынок страны, змеиный питомник и крокодиловую ферму. Второй день мы посвятим партизанским туннелям Кучи, сохранившимся со времен Вьетнамской войны.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День 1. Дельта Меконга

07:00 Выезд из отеля в Хошимине

11:00 Прибытие в город Кантхо — «столицу» Дельты Меконга

11:30 Посадка на лодку

12:00 Самый большой плавучий рынок во Вьетнаме

14:30 Змеиный питомник Донг Там

15:30 Питомник крокодилов с возможностью их покормить

18:00 Возвращение в Кантхо и ночь в отеле

День 2. Туннели Кучи

08:00 Завтрак и выезд из отеля

09:00 Посадка на лодку. Продолжение экскурсии по реке.

10:00 Фабрика рисовой бумаги

11:00 Окончание речного путешествие, посадка в автомобиль

15:00 Партизанские туннели Кучи, сохранившиеся со времён войны с США

20:00 Возвращение в Хошимин

Организационные детали