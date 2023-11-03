Прокатиться на лодке по Дельте Меконга и пройти по партизанским туннелям времён Вьетнамской войны
Приглашаем на комбинированную экскурсию, объединяющую самые интересные места в окрестностях Хошимина. В первый день вы отправитесь путешествовать на лодке по Дельте Меконга. Посетите самый большой плавучий рынок страны, змеиный питомник и крокодиловую ферму. Второй день мы посвятим партизанским туннелям Кучи, сохранившимся со времен Вьетнамской войны.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
День 1. Дельта Меконга
07:00 Выезд из отеля в Хошимине
11:00 Прибытие в город Кантхо — «столицу» Дельты Меконга
11:30 Посадка на лодку
12:00 Самый большой плавучий рынок во Вьетнаме
14:30 Змеиный питомник Донг Там
15:30 Питомник крокодилов с возможностью их покормить
18:00 Возвращение в Кантхо и ночь в отеле
День 2. Туннели Кучи
08:00 Завтрак и выезд из отеля
09:00 Посадка на лодку. Продолжение экскурсии по реке.
10:00 Фабрика рисовой бумаги
11:00 Окончание речного путешествие, посадка в автомобиль
15:00 Партизанские туннели Кучи, сохранившиеся со времён войны с США
20:00 Возвращение в Хошимин
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
- В стоимость включено: кондиционированный транспорт (седан или минивэн), все входные билеты, ночь в отеле 3*, завтрак в отеле на второй день
- Питание оплачивается дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Хошимине
Провели экскурсии для 75 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Игорь, я живу во Вьетнаме почти 10 лет, женат на вьетнамке. Я объехал страну вдоль и поперёк, изучил местные традиции и культурные особенности. Сейчас возглавляю команду гидов в Южной и Юго-Восточной Азии, как и я влюблённых в этот сказочный регион.
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