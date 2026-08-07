Комбинированная экскурсия предлагает путешествие по дельте Меконга и знакомство с туннелями Кучи. Первый день включает поездку на лодке по дельте, посещение крупнейшего плавучего рынка, змеиный питомник и крокодиловую ферму. Второй день посвящён историческим туннелям Кучи, сохранившимся со времён Вьетнамской войны. Это уникальная возможность увидеть Вьетнам с разных сторон и понять его культуру и историю

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Описание экскурсии

День 1. Дельта Меконга

07:00 Выезд из отеля в Хошимине

11:00 Прибытие в город Кантхо — «столицу» дельты Меконга

11:30 Посадка на лодку

12:00 Самый большой плавучий рынок во Вьетнаме

14:30 Змеиный питомник Донг Там. Это заповедник по исследованию и сохранению ценных видов змей.

15:30 Питомник крокодилов с возможностью их покормить

18:00 Возвращение в Кантхо и ночь в отеле

День 2. Туннели Кучи

08:00 Завтрак и выезд из отеля

09:00 Посадка на лодку. Продолжение экскурсии по реке.

10:00 Фабрика рисовой бумаги

11:00 Окончание речного путешествие, посадка в автомобиль

15:00 Партизанские туннели Кучи, сохранившиеся со времён войны с США

20:00 Возвращение в Хошимин

Организационные детали