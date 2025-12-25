читать дальше

Показал ключевые интересные места. Дети погрузились в мир аниме в Акихабаре, мы узнали много нового о районе Гинза и Синдзюку, получили потом дополнительно рекомендации, которые сэкономили время и деньги. Например, сушки в рыбном рынке, буквально в шаге от нас, были прекрасны. А мы бы про это так и не узнали бы. Сергей, Вам всяческих успехов и спасибо за заботу, почесывание носа Хатике в Сибуйя дети упоминают постоянно. Наши гештальты по Японии не закрылись, они настолько расширились, что приедем снова. И обязательно обратимся к вам!