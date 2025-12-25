Индивидуальная
до 6 чел.
Токио на весь день
Завораживающее путешествие по Токио, где каждый район расскажет свою уникальную историю и покажет неповторимую культуру
Начало: Отель путешественников, Токио
5 янв в 09:00
7 янв в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ваш первый маршрут по Токио: адаптация за 8 часов
Погрузитесь в атмосферу Токио за 8 часов: от исторических мест до современных кварталов. Поймите город и почувствуйте себя местным жителем
Начало: У выхода №2 станции Такэбаши (Takebashi), линия To...
10 янв в 09:00
12 янв в 14:30
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из сердца Токио к его душе: от Императорского дворца до Асакусы
От символа власти до духовного центра - увидеть город с разных сторон
6 янв в 09:30
7 янв в 09:30
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
О Токио на языке контрастов
Познайте Токио: от храма Мейдзи до неонового Кабукичо. Уникальная экскурсия с личным гидом
Начало: У ресепшена вашего отеля
12 янв в 09:00
14 янв в 09:00
$273 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Токийский калейдоскоп
Познайте гармонию современности и традиций Токио, отведайте уникальные японские лакомства и искусство шопинга
5 янв в 10:00
8 янв в 10:00
$450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Сердце Японии. Путешествие по Токио
Побывать в ключевых местах столицы и узнать их историю - с гидом, для которой этот город стал домом
8 янв в 10:00
9 янв в 10:00
$321 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио между эпохами
Железные дороги, Миядзаки, зелёный чай и парк «Хамарикю» - прогулка, насыщенная историей и вкусом
Начало: На станции Симбаси
6 янв в 09:30
9 янв в 09:30
$248 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио в вашем ритме
Уникальная возможность исследовать Токио в собственном темпе. Выбирайте маршруты и достопримечательности по своему вкусу
6 янв в 09:00
7 янв в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Разнообразный Токио за 5 часов
Погрузитесь в атмосферу Токио, где древние традиции соседствуют с ультрасовременными тенденциями. Откройте для себя уникальный мир Японии
Начало: На улице Гинза
7 янв в 10:00
9 янв в 10:00
$315 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба с эксклюзивным гидом
Начало: В Холле вашего отеля
16 янв в 10:30
17 янв в 10:30
$400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио, которого ждешь
Окунитесь в удивительный мир Токио: от Гиндзы до театра Кабуки, от синтоистских традиций до цифрового искусства
7 янв в 09:00
9 янв в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Многоликий Токио
Откройте для себя многогранный Токио: от делового Синдзюку до тусовочного Харадзюку и легендарного перекрёстка Сибуя. Уникальная экскурсия ждёт вас
5 янв в 09:30
6 янв в 09:30
$295 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Токио как он есть
Погрузитесь в уникальную атмосферу Токио, узнав о его истории и культуре. Исследуйте ключевые достопримечательности столицы Японии
Начало: У южного выхода станции Shibuya
Расписание: во вторник в 10:00
20 янв в 10:00
27 янв в 10:00
$129 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Токио за один день
Погрузитесь в атмосферу Токио: от древних храмов Асакусы до шикарного Гиндзы с личным гидом
5 янв в 10:00
8 янв в 10:00
$450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Самые-самые места Токио
Прогулка по самым интересным местам Токио: Гинза, Цукидзи, Асакуса и Сэнсодзи. Уникальная возможность увидеть самые известные достопримечательности города
Начало: У метро Цукидзи
13 янв в 10:00
16 янв в 10:00
$257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферный и динамичный Токио
Погулять без суеты по главным локациям и получить важные рекомендации на обзорной экскурсии
Начало: На станции Shinjuku или у вашего отеля
4 янв в 16:00
5 янв в 10:00
$240 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Токио
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
$550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с южным Токио
Проведите день в увлекательном путешествии по ярким и запоминающимся местам южной части Токио
Начало: По договоренности
12 янв в 09:00
14 янв в 09:00
$164 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио сквозь века: от древних стен до современных башен
Токио - город контрастов, где прошлое и будущее идут рука об руку. Откройте для себя его историю и современность на уникальной экскурсии
Начало: В районе станции метро Ginza
2 янв в 10:30
3 янв в 10:30
$335 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио
Узнать Токио - старинный и ультрасовременный, удивительный и своеобразный
Начало: На станции Гиндза
13 янв в 11:00
14 янв в 11:00
$285 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Токио без будильника
Знакомство с городом, которое начинается утром - когда вы просыпаетесь вместе с Токио
Начало: У театра «Кабукидза»
Расписание: ежедневно в 11:15
3 янв в 11:15
7 янв в 11:15
$80 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Личное свидание с Токио
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У центрального входа в Театр Кабуки (Kabukiza Thea...
3 янв в 11:00
10 янв в 11:00
$325 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IInna25 декабря 2025Если Вы никогда не были в Японии,Вам обязательно нужно вначале взять экскурсию для ознакомления,нашу,рекомендую однозначно.
- ААЛЕКСАНДРА25 декабря 2025Экскурсию проводил Роман, по организации все чётко, вовремя, провел по интересным кварталам и улицам, много рассказал интересных моментов, время пролетело очень быстро и 4 часов показалось мало и хотелось бы ещё гулять, но торопились в аэропорт…
- NNana24 декабря 2025спасибо, Токио прекрасен!
- ООльга23 декабря 2025Нашим гидом был Дмитрий, с одной стороны дружелюбный и лояльный, а с другой стороны профессионал, от которого мы получили сервис
- ККсения19 декабря 2025Настоятельно рекомендую. Сергей провел для нас весьма качественную экскурсию. С учётом нашего ограниченного времени, паршивой погоды и наличия маленьких детей.
- ННаталья19 декабря 2025Нам очень понравилось это знакомство с Токио. Формат прогулки в сочетании с перемещениями общественным транспортом идеально готовит к самостоятельному освоению
- DDMITRY14 декабря 2025Выражаем огромную благодарность Элене за интересную экскурсию. Несмотря на то что у нас было мало времени Элена ушла все наши пожелания и ей удалось за короткий срок создать полноценное впечатление о Токио. Однозначно можем рекомендаввть
- ААнна13 декабря 2025Настоятельно рекомендую данную экскурсию к посещению всем, кто впервые в Токио. Это просто палочка выручалочка для новичка. Огромное количество важной
- ЛЛеонид11 декабря 2025Отличная экскурсия
- ВВиктория10 декабря 2025Брали экскурсию с Оксаной, понравилось все!
Договорились заранее на увеличение времени по осмотру Токио, и увеличение размера группы. В результате посмотрели много интересных мест, гуляли больше 8.5 часов!
Передвигались на метро, что оказалось удобно.
Рекомендую Оксану как гида!
