3 дня
Индивидуальный тур: Кёнджу и Пусан - сердце Южной Кореи
Погрузитесь в культуру Южной Кореи с эксклюзивным туром по Кёнджу и Пусану. Откройте для себя историю, природу и кулинарию в уникальном путешествии
Начало: Место вашего пребывания в городе Сеул, 09:00
24 дек в 08:00
26 дек в 08:00
$1883 за всё до 3 чел.
2 дня
Индивидуальная поездка из Сеула: архитектура Кёнджу и многогранность Пусана
Пройти символичный путь в мир Будды, осмотреть гробницы королей и отдохнуть в любимом парке местных
Начало: Место вашего проживания в Сеуле, раннее утро, точн...
23 дек в 07:00
26 дек в 07:00
$1400 за всё до 3 чел.
4 дня
Южная Корея только для вас: погружение в культуру в Сеуле и Пусане
Изучить дворцы и гробницы, увидеть церемонию смены караула и прикоснуться к инновациям
Начало: Г. Сеул, время и место по договорённости
22 дек в 08:00
26 дек в 08:00
$2565 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ААнастасия6 августа 2024Ольга - прекрасный гид. Она не просто проводит вам экскурсию, она правда заботится о вас. Можно немного изменить маршрут, доработать
- ААлена2 мая 2024Ольга - прекрасный человек, в первую очередь. Легко подстраивается под запросы клиентов. Дает советы по времяпрепровождению в Корее. Прекрасно сама
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «В декабре»
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Сколько стоит тур в Сеуле в декабре 2024
Сейчас в Сеуле в категории "В декабре" можно забронировать 3 тура от 1400 до 2565. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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