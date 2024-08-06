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что-то по своим пожеланиям. Можно попросить завезти вас поужинать, в аптеку или даже в прачечную - Ольга поможет. Мне она даже составила список неострых корейских блюд, потому что мне нельзя острое. Сама экскурсия интересная. Пусан производит совсем иное впечатление, чем Сеул, он более расслабленный и "тусовый". Кенджу полон древностей, среди которых приятно погулять.