Участники экскурсии смогут насладиться природными пейзажами Абхазии, включая знаменитое озеро Рица и Голубое озеро. Путешествие проходит через Юпшарский каньон, известный как «Каменный мешок». В Гагре можно посетить места съемок советских фильмов и увидеть Гагрскую колоннаду. Завершает тур посещение исторической дачи Сталина, где гости смогут осмотреть интерьеры резиденции. Это идеальный выбор для любителей природы и истории

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Прибрежные красоты Абхазии

В курортной Пицунде вы сможете оценить природные пейзажи края, в теплое время поплавать и позагорать в самом чистом и тёплом море во всем регионе, подышите воздухом в реликтовых сосновых рощах. А в Гагре пройдёте по местам съемок советских фильмов, сфотографируетесь у Гагрской колоннады.

Живописный путь к национальному парку

Весь путь будет по-настоящему завораживающим: вы увидите шумные горные реки, изобилие растительности и красивые заснеженные вершины гор. Преодолеете зрелищный Юпшарский каньон, или «Каменный мешок». А также заедете на Голубое озеро с водой редкого неземного цвета.

Обворожительная Рица

Ещё немного — и вы у природной жемчужины Абхазии, озера в окружении остроконечных гор с белоснежными вершинами. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться красотами Рицинского национального парка, отдохнуть на берегу и сделать фотографии места, название которого уже давно стало нарицательным.

Дача Сталина

Далее вы проследуете в историческое место — резиденцию главы СССР, где Сталин был всего несколько раз.

Организационные детали