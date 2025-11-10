Мои заказы

Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии из Пицунды

Индивидуальная экскурсия по живописным местам Абхазии: от прибрежных красот Пицунды до величественного озера Рица и исторической дачи Сталина
Участники экскурсии смогут насладиться природными пейзажами Абхазии, включая знаменитое озеро Рица и Голубое озеро. Путешествие проходит через Юпшарский каньон, известный как «Каменный мешок». В Гагре можно посетить места съемок советских фильмов и увидеть Гагрскую колоннаду. Завершает тур посещение исторической дачи Сталина, где гости смогут осмотреть интерьеры резиденции. Это идеальный выбор для любителей природы и истории

  • 🌊 Купание в чистом море
  • 🏞️ Живописные горные виды
  • 📸 Фото на фоне знаменитых мест
  • 🏛️ Историческая дача Сталина
  • 🌲 Прогулка по сосновым рощам
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Гагрская колоннада
  • Дача Сталина

Описание экскурсии

Прибрежные красоты Абхазии

В курортной Пицунде вы сможете оценить природные пейзажи края, в теплое время поплавать и позагорать в самом чистом и тёплом море во всем регионе, подышите воздухом в реликтовых сосновых рощах. А в Гагре пройдёте по местам съемок советских фильмов, сфотографируетесь у Гагрской колоннады.

Живописный путь к национальному парку

Весь путь будет по-настоящему завораживающим: вы увидите шумные горные реки, изобилие растительности и красивые заснеженные вершины гор. Преодолеете зрелищный Юпшарский каньон, или «Каменный мешок». А также заедете на Голубое озеро с водой редкого неземного цвета.

Обворожительная Рица

Ещё немного — и вы у природной жемчужины Абхазии, озера в окружении остроконечных гор с белоснежными вершинами. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться красотами Рицинского национального парка, отдохнуть на берегу и сделать фотографии места, название которого уже давно стало нарицательным.

Дача Сталина

Далее вы проследуете в историческое место — резиденцию главы СССР, где Сталин был всего несколько раз.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в Рицинский национальный парк — 700 ₽/взрослый, 300 ₽/ребёнок 8-12 лет, дети до 8 лет — бесплатно; дача Сталина — 500 ₽ за чел.
  • С вами будет один из сопровождающих из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петрос
Петрос — ваша команда гидов в Пицунде
Провели экскурсии для 1811 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Петрос, мне 43 года. Я и моя команда организуем поездки по Сочи и по Абхазии с 2005 года. Очень люблю свою работу и надеюсь на скорую встречу с вами!
