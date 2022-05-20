Хор Вирап и Нораванк — жемчужины армянского храмового зодчества, которые мы обязательно посетим. Вы оцените, насколько органично монастырь Нораванк вписывается в пейзаж окружающего заповедника. У храма Хор Вирам, если повезет с погодой, полюбуетесь воспетой поэтами и художниками горой Арарат. И конечно, услышите истории обеих построек, откроете их предания и архитектурные детали.
В знаменитой карстовой пещере обсудим, как жили наши предки времен бронзового века и как на этой земле было изготовлено первое вино. А после, чтобы закрепить материал, посетим винный завод Арени, где вы узнаете о правилах и традициях армянского застолья, откроете секреты виноделия и, разумеется, продегустируете армянские вина.
На обратном пути, как раз к закату, мы окажемся в живописной деревушке рядом с ущельем Ангелов — малоизвестным, но фактурным местом, окутанным преданиями. Вы выясните, как и почему ущелье получило своё название, и совершите прогулку среди скал в лучах заходящего солнца: поверьте, фотографии здесь получаются чудесные!