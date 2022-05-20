Ущелье Ангелов и храмы Армении

Прогуляться по секретному каньону, посетить Хор Вирап и Нораванк и продегустировать местные вина

В этом путешествии Армения откроется вам сразу с трех сторон: как археологический музей под открытым небом, край заповедной природы и винодельческий регион.

Мы посетим монастырь Нораванк, укрытый среди гор, и храм Хор Вирап, на фоне которого возвышается гордый Арарат.

Проникнем в тайны виноделия в пещере и на заводе Арени, а на закате окажемся в таинственном ущелье Ангелов.
Ущелье Ангелов и храмы Армении
Ущелье Ангелов и храмы Армении
Ущелье Ангелов и храмы Армении
Ущелье Ангелов и храмы Армении
Ущелье Ангелов и храмы Армении
Ущелье Ангелов и храмы Армении
Ущелье Ангелов и храмы Армении
Ущелье Ангелов и храмы Армении
Ущелье Ангелов и храмы Армении
Ущелье Ангелов и храмы Армении
Ущелье Ангелов и храмы Армении
Ущелье Ангелов и храмы Армении
Ущелье Ангелов и храмы Армении
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Что вас ожидает

Храмовые шедевры Армении

Хор Вирап и Нораванк — жемчужины армянского храмового зодчества, которые мы обязательно посетим. Вы оцените, насколько органично монастырь Нораванк вписывается в пейзаж окружающего заповедника. У храма Хор Вирам, если повезет с погодой, полюбуетесь воспетой поэтами и художниками горой Арарат. И конечно, услышите истории обеих построек, откроете их предания и архитектурные детали.

Пещера Арени и винный завод

В знаменитой карстовой пещере обсудим, как жили наши предки времен бронзового века и как на этой земле было изготовлено первое вино. А после, чтобы закрепить материал, посетим винный завод Арени, где вы узнаете о правилах и традициях армянского застолья, откроете секреты виноделия и, разумеется, продегустируете армянские вина.

Секретные ущелье Ангелов

На обратном пути, как раз к закату, мы окажемся в живописной деревушке рядом с ущельем Ангелов — малоизвестным, но фактурным местом, окутанным преданиями. Вы выясните, как и почему ущелье получило своё название, и совершите прогулку среди скал в лучах заходящего солнца: поверьте, фотографии здесь получаются чудесные!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды, трансфер из Еревана и обратно включен в стоимость
  • Удобная обувь обязательна: маршрут предполагает небольшой треккинг (1,5 км) к последней достопримечательности.
  • Яма Григория Просветителя расположена на 7 метров в глубину, спуститься сюда можно только по вертикальной лестнице (спуск только по желанию)
  • Стоимость экскурсии указана для группы 1-3 человека. Для 3-5 человек экскурсия стоит 185 евро, для группы 5-10 человек — 200 евро. Возможно проведение и для больших групп (стоимость уточняйте в переписке).

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Пещеру Арени — примерно 2,5 евро, дегустация вина — 2 евро
  • Возможно организовать обед с национальной кухней по предварительной договоренности, оплата по меню от 5 евро с человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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