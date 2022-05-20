В этом путешествии Армения откроется вам сразу с трех сторон: как археологический музей под открытым небом, край заповедной природы и винодельческий регион. Мы посетим монастырь Нораванк, укрытый среди гор, и храм Хор Вирап, на фоне которого возвышается гордый Арарат. Проникнем в тайны виноделия в пещере и на заводе Арени, а на закате окажемся в таинственном ущелье Ангелов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Храмовые шедевры Армении

Хор Вирап и Нораванк — жемчужины армянского храмового зодчества, которые мы обязательно посетим. Вы оцените, насколько органично монастырь Нораванк вписывается в пейзаж окружающего заповедника. У храма Хор Вирам, если повезет с погодой, полюбуетесь воспетой поэтами и художниками горой Арарат. И конечно, услышите истории обеих построек, откроете их предания и архитектурные детали.

Пещера Арени и винный завод

В знаменитой карстовой пещере обсудим, как жили наши предки времен бронзового века и как на этой земле было изготовлено первое вино. А после, чтобы закрепить материал, посетим винный завод Арени, где вы узнаете о правилах и традициях армянского застолья, откроете секреты виноделия и, разумеется, продегустируете армянские вина.

Секретные ущелье Ангелов

На обратном пути, как раз к закату, мы окажемся в живописной деревушке рядом с ущельем Ангелов — малоизвестным, но фактурным местом, окутанным преданиями. Вы выясните, как и почему ущелье получило своё название, и совершите прогулку среди скал в лучах заходящего солнца: поверьте, фотографии здесь получаются чудесные!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды, трансфер из Еревана и обратно включен в стоимость

Удобная обувь обязательна: маршрут предполагает небольшой треккинг (1,5 км) к последней достопримечательности.

Яма Григория Просветителя расположена на 7 метров в глубину, спуститься сюда можно только по вертикальной лестнице (спуск только по желанию)

Стоимость экскурсии указана для группы 1-3 человека. Для 3-5 человек экскурсия стоит 185 евро, для группы 5-10 человек — 200 евро. Возможно проведение и для больших групп (стоимость уточняйте в переписке).

Дополнительные расходы