Армения — это не только шашлык и коньяк. Мы с радостью раскроем перед вами многообразие национальной кухни. Вы посетите уникальную сыроварню, известную нестандартными сырами — созревшими в вине и хранящимися под землёй словно сокровища. В доме местного жителя, в селе Лчашен, отобедаем рыбой сиг, которую дружно и приготовим. Гастровпечатления разбавят рассказы гида об истории края и посещение двух древних монастырей.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Монастырь Айриванк на берегу озера Севан. Вы поймёте, почему монастырь называют голубиным — гид поделится красивой легендой о том, как жители спаслись в нём во времена нашествия на Армению войск Тамерлана. А ещё расскажет о государстве Урарту, которое сделало эту землю своим домом, а также об озере Севан и загадке его имени.

Сыроварня Микаэлянов и дегустация сыров. Вы познакомитесь с нестандартными сортами, которые не найти в магазинах, и попробуете 10 видов сыров. От хозяев сыроварни узнаете, можно ли в одном сыре совместить плесень рокфора и камамбера, а также другие гастросекреты.

Монастырь Котаванк. Вы полюбуетесь средневековым памятником и выясните, как монастырь получил название.

Лчашен и сиг на обед. Вы посетите деревню, где обнаружены руины крепости 3 тысячелетия до нашей эры. Здесь, в уютном доме местного жителя, приготовим рыбу сиг, а затем все сядем за стол и устроим настоящий праздник вкуса.

Организационные детали