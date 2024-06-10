Погрузиться в микс истории и вкусов: 2 монастыря, 10 необычных сортов сыра и нежная рыба на обед
Армения — это не только шашлык и коньяк. Мы с радостью раскроем перед вами многообразие национальной кухни.
Вы посетите уникальную сыроварню, известную нестандартными сырами — созревшими в вине и хранящимися под землёй словно сокровища. В доме местного жителя, в селе Лчашен, отобедаем рыбой сиг, которую дружно и приготовим. Гастровпечатления разбавят рассказы гида об истории края и посещение двух древних монастырей.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Монастырь Айриванк на берегу озера Севан. Вы поймёте, почему монастырь называют голубиным — гид поделится красивой легендой о том, как жители спаслись в нём во времена нашествия на Армению войск Тамерлана. А ещё расскажет о государстве Урарту, которое сделало эту землю своим домом, а также об озере Севан и загадке его имени.
Сыроварня Микаэлянов и дегустация сыров. Вы познакомитесь с нестандартными сортами, которые не найти в магазинах, и попробуете 10 видов сыров. От хозяев сыроварни узнаете, можно ли в одном сыре совместить плесень рокфора и камамбера, а также другие гастросекреты.
Монастырь Котаванк. Вы полюбуетесь средневековым памятником и выясните, как монастырь получил название.
Лчашен и сиг на обед. Вы посетите деревню, где обнаружены руины крепости 3 тысячелетия до нашей эры. Здесь, в уютном доме местного жителя, приготовим рыбу сиг, а затем все сядем за стол и устроим настоящий праздник вкуса.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на Ford Mondeo, услуги гида, мастер-класс по приготовлению сига и обед, дегустация 10 видов сыров
Путь до первой локации займёт около 1 часа
Дополнительно оплачиваются сувениры — от 500 драмов и сыр (если захотите купить понравившийся сорт) — от 3000 драмов
В этих местах температура всегда ниже, чем в Ереване, и ветрено. Советуем одеваться теплее.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Микаэл — ваша команда гидов в Ереване
Мы — полные энтузиазма молодые люди, которые любят Армению. Хотим представить всему миру нашу культуру, замечательных людей и восхитительную природу. Если вы хотите отдохнуть от городской суеты, увидеть армянскую культуру, попробовать свежие натуральные продукты, научиться готовить армянскую национальную еду, прогуляться по горам или посетить исторические места Армении, то вы на правильном пути. Ждём вас с любовью в солнечной Армении!