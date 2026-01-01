Мои заказы

Армения с мастер-классом и дегустациями: Ереван, Джермук, храмы и пещерные источники

Попробовать ежевичное вино, увидеть Севан и гейзер в виде сердца, полюбоваться ущельями и водопадами
Это молодёжное путешествие откроет для вас мир каньонов, водопадов и ущелий Армении. В фантастическую природу вписаны античные храмы и монастыри. Мы будем купаться в озере Севан и пещерных источниках под
читать дальшеуменьшить

Чёртовым мостом. Попробуем коньяк, самогон и вина — фермеры готовят их из ежевики, малины, граната. Вы пожарите шашлык в тандыре и поторгуетесь на рынке.

Погрузитесь в историю, познакомитесь с Ереваном и Джермуком, покатаетесь на джипах и почувствуете себя желанными гостями.

Армения с мастер-классом и дегустациями: Ереван, Джермук, храмы и пещерные источники
Армения с мастер-классом и дегустациями: Ереван, Джермук, храмы и пещерные источники
Армения с мастер-классом и дегустациями: Ереван, Джермук, храмы и пещерные источники

Описание тура

Организационные детали

Прилёт в Ереван должен быть не позднее 18:00, вылет обратно — не ранее 20:30. Авиабилеты не входят в стоимость тура, но команда помогает с подбором билетов и отвечает на вопросы до поездки.

Ограничений для путешественников нет.

Рекомендуем взять удобную обувь для прогулок, одежду по сезону, купальные принадлежности для возможного купания в пещерных источниках и на озере Севан, а также небольшую сумку или рюкзак для дневных выездов.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ереваном

Наш гид встретит вас в аэропорту Еревана и по пути познакомит с его историей.

Вечером мы прогуляемся по столице и посетим площадь Республики с французскими фонтанами, старую улицу Абовяна, Северный проспект и знаменитый Каскад. Затем вернёмся в отель — набираться сил перед насыщенными днями.

Знакомство с ЕреваномЗнакомство с ЕреваномЗнакомство с Ереваном
2 день

Коньячный завод, античное наследие и озеро Севан

После завтрака отправимся на коньячный завод. Познакомимся с производством и продегустируем несколько видов знаменитого армянского напитка.

Затем наш путь лежит в языческий храм Гарни 1 века из списка ЮНЕСКО. Далее осмотрим Симфонию камней в ущелье. Посетим шедевр армянской архитектуры — пещерный монастырь Гегард. Копьё римского сотника Лонгина хранилось здесь более 500 лет — именно им убили Иисуса.

После обеда заедем на самое большое на Кавказе озеро Севан. При желании можно искупаться.

Если не успели прогуляться по Еревану в первый вечер, наверстаем в этот день.

Коньячный завод, античное наследие и озеро СеванКоньячный завод, античное наследие и озеро СеванКоньячный завод, античное наследие и озеро СеванКоньячный завод, античное наследие и озеро СеванКоньячный завод, античное наследие и озеро СеванКоньячный завод, античное наследие и озеро СеванКоньячный завод, античное наследие и озеро Севан
3 день

Хор Вирап, Нораванк, Джермук, дегустация вин и кулинарный мастер-класс

Сегодня посетим монастырь Хор Вирап у подножия библейской горы Арарат. У фермера вы продегустируете самогон и домашние вина из граната, винограда, ежевики, малины. Конечно, всё это можно купить!

Затем отправимся в монастырский комплекс среди красных скал — Нораванк 13–14 веков, где увидим сказочное ущелье. Налюбовавшись марсианскими окрестностями, поедем подкрепиться. Обедать будем у фермера, где для нас проведут мастер-класс по приготовлению шашлыка в тандыре.

Поедем в курортный город Джермук, здесь будем ночевать. Спустимся в сказочное ущелье, пройдём под аркой желаний и увидим водопад «Косы Русалки».

Хор Вирап, Нораванк, Джермук, дегустация вин и кулинарный мастер-классХор Вирап, Нораванк, Джермук, дегустация вин и кулинарный мастер-классХор Вирап, Нораванк, Джермук, дегустация вин и кулинарный мастер-классХор Вирап, Нораванк, Джермук, дегустация вин и кулинарный мастер-классХор Вирап, Нораванк, Джермук, дегустация вин и кулинарный мастер-класс
4 день

«Крылья Татева», встреча с настоятелем монастыря, купание в пещерных источниках

После завтрака посетим один из красивейших водопадов Армении — Шаки. Пролетим над Алидзорским ущельем по канатной дороге «Крылья Татева», занесённой в книгу рекордов Гиннесса. Посетим легендарный монастырь Татев. Встретимся с отцом Микаэлом, настоятелем монастыря. К нему за благословением приезжают люди из разных уголков мира.

Совершим экстремальный спуск с помощью проводника под Чёртов мост, где искупаемся в пещерных источниках.

Если будет время и желание, посетим пещерный городок Хндзореск с подвесным мостом над пропастью. Вечером вернёмся в отель в Джермуке.

«Крылья Татева», встреча с настоятелем монастыря, купание в пещерных источниках«Крылья Татева», встреча с настоятелем монастыря, купание в пещерных источниках
5 день

Гейзер в виде сердца и пещера Арени

Сегодня окунёмся в мир дикой Армении. На специальных машинах поедем к чуду природы — гейзеру в виде сердца. Температура воды круглый год 27°C, гейзер взрывается каждые 7 минут.

На обратном пути заедем в пещеру Арени, где нашли самую древнюю кожаную обувь в мире.

Разместимся в отеле Еревана.

Гейзер в виде сердца и пещера Арени
6 день

Рынок Еревана и прощание

Сегодня будет время выспаться, а затем мы продолжим знакомиться с Ереваном и культурой Армении. Отправимся на рынок, поучимся торговаться и набьём сумки национальными деликатесами.

Вылет не ранее 20:30. Уверены, впечатлений у вас накопилось столько, что ни в каком багаже не увезти! Храните, пересматривайте фото и никогда не переставайте мечтать! До новых встреч!

Рынок Еревана и прощаниеРынок Еревана и прощаниеРынок Еревана и прощание

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет95 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансферы по маршруту, в том числе в аэропорт
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты
  • Джиппинг
  • Билет на канатную дорогу «Крылья Татева»
  • Помощь в подборе билетов
Что не входит в цену
  • Билеты в Ереван и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Индивидуальный трансфер
  • 1-местное размещение - по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, аэропорт, 18:00
Завершение: Ереван, аэропорт, 20:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я путешественник, который любит открывать новые места для себя и людей, посетила более 30 стран и более 30 регионов России. Обожаю Северный Кавказ, и моя миссия — влюбить в него
читать дальшеуменьшить

как можно больше людей. Занимаюсь организацией авторских туров уже 3 года по таким направлениям, как Кавказ, Дагестан, Осетия, Ингушетия, Чечня, Камчатка, Иран, Узбекистан, Армения. Открываю новые направления: Сахалин, Итуруп, Сокотра и Маврикий.

Тур входит в следующие категории Еревана

Похожие туры на «Армения с мастер-классом и дегустациями: Ереван, Джермук, храмы и пещерные источники»

Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
На машине
4 дня
9 отзывов
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
1 авг в 08:00
2 авг в 08:00
51 000 ₽ за человека
Армения-джан: Ереван, Дилижан, Севан, вина Арени, святыни и природа
На машине
6 дней
-
20%
5 отзывов
Армения-джан: Ереван, Дилижан, Севан, вина Арени, святыни и природа
Древние монастыри и храмы, а также «Симфония камней» и армянский Стоунхендж
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00
3 авг в 14:00
9 авг в 14:00
59 900 ₽74 875 ₽ за человека
По Армении в мини-группе: от древних храмов до винных погребов
На машине
7 дней
5 отзывов
По Армении в мини-группе: от древних храмов до винных погребов
Увидеть потухший вулкан, попробовать 3 сорта вина и осмотреть местные святыни
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
1 авг в 08:00
5 авг в 08:00
85 000 ₽ за человека
Винные Грузия и Армения: гастрономический тур с дегустациями
На машине
8 дней
-
10%
5 отзывов
Винные Грузия и Армения: гастрономический тур с дегустациями
Почувствовать себя специалистом по винам, научиться печь лаваш и увидеть сразу две страны
Начало: Аэропорт Еревана, с 9:00. Возможна встреча в любое...
6 авг в 08:00
13 авг в 08:00
$899$998 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ереване
Все туры из Еревана
95 000 ₽ за человека