Описание тура
Организационные детали
Прилёт в Ереван должен быть не позднее 18:00, вылет обратно — не ранее 20:30. Авиабилеты не входят в стоимость тура, но команда помогает с подбором билетов и отвечает на вопросы до поездки.
Ограничений для путешественников нет.
Рекомендуем взять удобную обувь для прогулок, одежду по сезону, купальные принадлежности для возможного купания в пещерных источниках и на озере Севан, а также небольшую сумку или рюкзак для дневных выездов.
Программа тура по дням
Знакомство с Ереваном
Наш гид встретит вас в аэропорту Еревана и по пути познакомит с его историей.
Вечером мы прогуляемся по столице и посетим площадь Республики с французскими фонтанами, старую улицу Абовяна, Северный проспект и знаменитый Каскад. Затем вернёмся в отель — набираться сил перед насыщенными днями.
Коньячный завод, античное наследие и озеро Севан
После завтрака отправимся на коньячный завод. Познакомимся с производством и продегустируем несколько видов знаменитого армянского напитка.
Затем наш путь лежит в языческий храм Гарни 1 века из списка ЮНЕСКО. Далее осмотрим Симфонию камней в ущелье. Посетим шедевр армянской архитектуры — пещерный монастырь Гегард. Копьё римского сотника Лонгина хранилось здесь более 500 лет — именно им убили Иисуса.
После обеда заедем на самое большое на Кавказе озеро Севан. При желании можно искупаться.
Если не успели прогуляться по Еревану в первый вечер, наверстаем в этот день.
Хор Вирап, Нораванк, Джермук, дегустация вин и кулинарный мастер-класс
Сегодня посетим монастырь Хор Вирап у подножия библейской горы Арарат. У фермера вы продегустируете самогон и домашние вина из граната, винограда, ежевики, малины. Конечно, всё это можно купить!
Затем отправимся в монастырский комплекс среди красных скал — Нораванк 13–14 веков, где увидим сказочное ущелье. Налюбовавшись марсианскими окрестностями, поедем подкрепиться. Обедать будем у фермера, где для нас проведут мастер-класс по приготовлению шашлыка в тандыре.
Поедем в курортный город Джермук, здесь будем ночевать. Спустимся в сказочное ущелье, пройдём под аркой желаний и увидим водопад «Косы Русалки».
«Крылья Татева», встреча с настоятелем монастыря, купание в пещерных источниках
После завтрака посетим один из красивейших водопадов Армении — Шаки. Пролетим над Алидзорским ущельем по канатной дороге «Крылья Татева», занесённой в книгу рекордов Гиннесса. Посетим легендарный монастырь Татев. Встретимся с отцом Микаэлом, настоятелем монастыря. К нему за благословением приезжают люди из разных уголков мира.
Совершим экстремальный спуск с помощью проводника под Чёртов мост, где искупаемся в пещерных источниках.
Если будет время и желание, посетим пещерный городок Хндзореск с подвесным мостом над пропастью. Вечером вернёмся в отель в Джермуке.
Гейзер в виде сердца и пещера Арени
Сегодня окунёмся в мир дикой Армении. На специальных машинах поедем к чуду природы — гейзеру в виде сердца. Температура воды круглый год 27°C, гейзер взрывается каждые 7 минут.
На обратном пути заедем в пещеру Арени, где нашли самую древнюю кожаную обувь в мире.
Разместимся в отеле Еревана.
Рынок Еревана и прощание
Сегодня будет время выспаться, а затем мы продолжим знакомиться с Ереваном и культурой Армении. Отправимся на рынок, поучимся торговаться и набьём сумки национальными деликатесами.
Вылет не ранее 20:30. Уверены, впечатлений у вас накопилось столько, что ни в каком багаже не увезти! Храните, пересматривайте фото и никогда не переставайте мечтать! До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|95 000 ₽
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Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Трансферы по маршруту, в том числе в аэропорт
- Сопровождение гидом
- Входные билеты
- Джиппинг
- Билет на канатную дорогу «Крылья Татева»
- Помощь в подборе билетов
Что не входит в цену
- Билеты в Ереван и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Индивидуальный трансфер
- 1-местное размещение - по запросу