Это молодёжное путешествие откроет для вас мир каньонов, водопадов и ущелий Армении. В фантастическую природу вписаны античные храмы и монастыри. Мы будем купаться в озере Севан и пещерных источниках под

Чёртовым мостом. Попробуем коньяк, самогон и вина — фермеры готовят их из ежевики, малины, граната. Вы пожарите шашлык в тандыре и поторгуетесь на рынке. Погрузитесь в историю, познакомитесь с Ереваном и Джермуком, покатаетесь на джипах и почувствуете себя желанными гостями.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Прилёт в Ереван должен быть не позднее 18:00, вылет обратно — не ранее 20:30. Авиабилеты не входят в стоимость тура, но команда помогает с подбором билетов и отвечает на вопросы до поездки.

Ограничений для путешественников нет.

Рекомендуем взять удобную обувь для прогулок, одежду по сезону, купальные принадлежности для возможного купания в пещерных источниках и на озере Севан, а также небольшую сумку или рюкзак для дневных выездов.