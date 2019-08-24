Суббота в 20:00

Австрийское шоу с ужином

Программа для самостоятельного посещения

5
2 отзыва
Групповая
Программа для самостоятельного посещения.
Австрийское шоу с ужином
Австрийское шоу с ужином
Австрийское шоу с ужином
Австрийское шоу с ужином
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

В рамках данной программы вам предлагается посетить "Австрийское вечернее шоу" в историческом здании Венской Ратуши. У вас будет уникальная возможность открыть для себя удивительное многообразие традиций Австрии. Каждый год, в период с апреля по октябрь, в элегантном обеденном зале городской ратуши, служившем ранее винным погребом, регулярно проводятся знаменитые "Austrian Dinner Show", идеально сочетающие роскошный ужин из блюд традиционной кухни, и развлекательное шоу, в программе которого представлены три региона Австрии.

Первая часть шоу посвящена красоте тирольских гор и городу Зальцбургу. В театрализованной интермедии "Розы Тироля" вы услышите музыку, песни и танцы этого края. В рамках этой части представления вы услышите выдержки из оперетты "Продавец птиц" (композитор Карл Целлер).

Вторая часть вечера, "Звуки музыки", наполнится ароматами и мелодиями, характерными для иного живописнейшего района Австрии – Зальцкаммергут – с его прозрачными, как зеркало озёрами, величественными горными вершинами и долиной реки Дунай. Наряду с фольклорными песнями и танцами, артисты исполнят известную всему миру песню "Эдельвейс" и многие другие музыкальные композиции, навсегда связанные с красотой австрийской природы.

Шоу завершится торжественным финалом в честь прекрасной и неповторимой Вены. На сцене исполнят вальс под знаменитейшее произведение И. Штрауса «На прекрасном голубом Дунае», который неизменно является главным музыкальным символ Вены. Артисты также исполнят выдержки из знаменитейших венских оперетт (Цыганский барон, Летучая мышь и др.).

В перерывах между частями шоу вам будет подан ужин из трёх блюд.

Mеню ужина:

  • Вариация венских закусок.
  • Рулет из говядины, фаршированный овощами и шпигом, картофельная запеканка.
  • Кайзершмаррн с сливовым повидлом, приготовленный на гигантской сковороде.

-Кайзершмаррн с сливовым повидлом, приготовленный на гигантской сковороде.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Напитки не включены в стоимость и оплачиваются дополнительно на месте. Дети до шести лет могут пойти на шоу бесплатно без ужина. Вы можете заказать дополнительно детское меню с оплатой на месте
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 20:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 20:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
24 авг 2019
Прекрасное здание Венской ратуши, хорошее шоу, у артистов замечательные голоса - получили удовольствие! И ужин был хороший, прекрасное обслуживание! Всем советую. После шоу можно прогуляться по парку, если нужно уехать - рядом остановка общественного транспорта и стоянка такси. Все было здорово!!!
О
20 авг 2018
очень понравилось! Рекомендую! Отличное вино, прекрасное шоу!

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