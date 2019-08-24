Суббота в 20:00

В рамках данной программы вам предлагается посетить "Австрийское вечернее шоу" в историческом здании Венской Ратуши. У вас будет уникальная возможность открыть для себя удивительное многообразие традиций Австрии. Каждый год, в период с апреля по октябрь, в элегантном обеденном зале городской ратуши, служившем ранее винным погребом, регулярно проводятся знаменитые "Austrian Dinner Show", идеально сочетающие роскошный ужин из блюд традиционной кухни, и развлекательное шоу, в программе которого представлены три региона Австрии.

Первая часть шоу посвящена красоте тирольских гор и городу Зальцбургу. В театрализованной интермедии "Розы Тироля" вы услышите музыку, песни и танцы этого края. В рамках этой части представления вы услышите выдержки из оперетты "Продавец птиц" (композитор Карл Целлер).

Вторая часть вечера, "Звуки музыки", наполнится ароматами и мелодиями, характерными для иного живописнейшего района Австрии – Зальцкаммергут – с его прозрачными, как зеркало озёрами, величественными горными вершинами и долиной реки Дунай. Наряду с фольклорными песнями и танцами, артисты исполнят известную всему миру песню "Эдельвейс" и многие другие музыкальные композиции, навсегда связанные с красотой австрийской природы.

Шоу завершится торжественным финалом в честь прекрасной и неповторимой Вены. На сцене исполнят вальс под знаменитейшее произведение И. Штрауса «На прекрасном голубом Дунае», который неизменно является главным музыкальным символ Вены. Артисты также исполнят выдержки из знаменитейших венских оперетт (Цыганский барон, Летучая мышь и др.).

В перерывах между частями шоу вам будет подан ужин из трёх блюд.

Mеню ужина:

Вариация венских закусок.

Рулет из говядины, фаршированный овощами и шпигом, картофельная запеканка.

Кайзершмаррн с сливовым повидлом, приготовленный на гигантской сковороде.

-Кайзершмаррн с сливовым повидлом, приготовленный на гигантской сковороде.