Удивительное путешествие на гору Янардаг позволит Вам ощутить величие природы и погрузиться в её богатое историческое наследие. Экскурсия на горы Бешбармаг и Янардаг откроет захватывающие виды и древние тайны этого места.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Описание экскурсии
Отправляясь в удивительное путешествие на гору Янардаг, вы не только ощутите величие природы, но и погрузитесь в богатое историческое наследие этого места. В древности гора была священным местом для паломников, приходивших сюда почитать священный огонь и проводить обряды. Легенды рассказывают о том, как жители этих мест в 3-м веке нашей эры считали гору Бешбармак местом, где земное и небесное переплетались. Сейчас же она продолжает привлекать путешественников своими захватывающими видами и загадочной атмосферой. Поднимаясь на вершину, вы сможете представить, как древние паломники восходили сюда в поисках духовного прозрения и вдохновения. Экскурсия на горы Бешбармаг и Янардаг станет для вас не только возможностью увидеть великолепные пейзажи, но и узнать о тайнах и событиях, произошедших здесь в древние времена. Представьте себе, как могли выглядеть жители этих мест и какие истории они могли рассказывать о горе, с которой они связывали свои надежды и мечты. Что вас ждет:• Вечный огонь на горе Янардаг. Этот огонь горит уже тысячелетия, создавая завораживающее зрелище. Янардаг, что в переводе с азербайджанского означает «Горящая гора», представляет собой уникальное место, где можно увидеть, как природный газ выходит на поверхность и загорается. Это место окружено множеством легенд и преданий, и оно поразит вас своей мистической атмосферой.
- Розовое озеро Масазыр — это не только великолепный вид, но и отличное место для того, чтобы насладиться природой, сделать потрясающие фотографии и просто отдохнуть в гармонии с окружающим миром. На нашей планете существует всего восемь розовых озер, и одно из них вы можете увидеть в Баку! Это уникальное природное явление поражает своими яркими розовыми оттенками, которые создаются благодаря особым видам микроорганизмов и высокому содержанию соли в воде.
- Космические леденцовые горы Хызы, с разноцветными вершинами, которые примеряют на себе агатовое ожерелье. Эти уникальные горы выглядят как декорации к фантастическому фильму. Пейзажи Хызы поражают своими яркими и необычными цветами, созданными природными минералами и отложениями. Разноцветные склоны гор, напоминающие конфеты, создают впечатление, что вы оказались на другой планете. Это место не только удивительно красиво, но и идеально подходит для фотографий, которые запомнятся на всю жизнь.
- Поднимемся на гору Бешбармаг не для того, чтобы установить свой флаг, а чтобы принять вызов, насладиться чистым горным воздухом и открыть для себя удивительные по красоте пейзажи. Эта гора, также известная как «Пятипалец», представляет собой одно из самых впечатляющих природных чудес Азербайджана. Во время подъема вы сможете полюбоваться захватывающими видами на окружающую природу и почувствовать единение с величественными горами. Устроим для вас незабываемый пикник на вершине горы, где вы сможете наслаждаться пейзажами и попробовать настоящий азербайджанский чай со сладостями — это включено в стоимость тура. И, конечно же, в лучших традициях интернета, ваши фото под хештегом #времяприключенийот… будут достойны многочисленных лайков.
А к завершению экскурсии организуем дегустацию черной икры — это включено в стоимость тура. Посетители смогут насладиться вкусом изысканной черной икры. По желанию, группа может пообедать в Рыбном ресторане, предлагающем разнообразные блюда из местных морепродуктов, включая уникальные рецепты с использованием азербайджанских традиций и вкусов. Важная информация:.
А к завершению экскурсии организуем дегустацию черной икры — это включено в стоимость тура. Посетители смогут насладиться вкусом изысканной черной икры. По желанию, группа может пообедать в Рыбном ресторане, предлагающем разнообразные блюда из местных морепродуктов, включая уникальные рецепты с использованием азербайджанских традиций и вкусов. Важная информация:.
Обязательно возьмите с собой фотокамеру.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Янардаг
- Розовое озеро Масазыр
- Горы Хызы
- Гора Бешбармаг
- Дегустация Черной икры
Что включено
- Услуги гида
- Комфортный автомобиль
- Пикник на вершине горы
- Дегустация черной икры
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Вход в Янардаг
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у отеля
Завершение: Место окончания экскурсии у отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Благодарим вас за выбор нашей компании. Все детали программы тура будут сообщены вам нашим гидом. Наш гид встретит вас в отеле и проведет вас на экскурсию. Пожалуйста
- Не стесняйтесь обращаться к нему с любыми вопросами
- Которые могут у вас возникнуть. Мы надеемся
- Что ваш тур будет приятным и незабываемым
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
23 сен 2024
Экскурсия очень интересная. Несколько локаций, физически неутомительно. Красотища неописуемая! Особенно впечатлил Янардаг.
Спасибо огромное гиду Октаю! Очень тактичный, прекрасно провёл экскурсию! Спасибо за прекрасный день и добрые воспоминания об Азербайджане!
Спасибо огромное гиду Октаю! Очень тактичный, прекрасно провёл экскурсию! Спасибо за прекрасный день и добрые воспоминания об Азербайджане!
А
Алеся
23 сен 2024
Экскурсия супер! Увидели красивые и интересные места, впечатляющие пейзажи. Гид Октай подробно рассказывал обо всех местах, охотно и с интересом отвечал на наши вопросы, общался приветливо и вежливо, делал красивые фото. Остались очень довольны, спасибо!
О
Ольга
21 сен 2024
Экскурсию проводил гид Октай. Хочется отметить высокий профессионализм, хорошо поставленную речь. Доброжелательность и чувство юмора помогли сразу установить контакт. В результате получили эмоций и впечатлений даже больше чем ожидали.
S
Sevara
18 сен 2024
👍👍👍👍👍
М
Мария
17 сен 2024
Экскурсия прошла супер интересно, гид Октай очень интересно рассказывал о каждом месте, сопровождал, на все горы поднимался и делал супер фото! По времени экскурсия даже дольше продлилась, так как Октай нас никуда не торопил и давал время насладиться всеми видами. Очень рекомендую!
Н
Николай
12 сен 2024
Экскурсия прошла прекрасно, все вовремя, красивые локации, комфортный автомобиль. Экскурсовод Руфат рассказал много интересных фактов и еще Руфат прекрасный собеседник. Мы остались довольны. Спасибо.
С
Сандра
2 сен 2024
Замечательная поездка!
Гид, Октай, забрал меня прямо из аэропорта, и мы поехали так сказать с корабля на балл, на розовое озеро, оказались мы там перед закатом и возможно цвет был не
Гид, Октай, забрал меня прямо из аэропорта, и мы поехали так сказать с корабля на балл, на розовое озеро, оказались мы там перед закатом и возможно цвет был не
D
Darya
31 авг 2024
Ездили на экскурсию с Октаем. Все очень понравилось. Как и обещали, забрали из отеля без опозданий и привезли обратно. Так как экскурсия индивидуальная, была возможность посвятить столько времени локации, сколько
А
Анна
23 авг 2024
И
Исмаил
14 авг 2024
Отличный тур, живописные места с богатой историей.
Октай отличный гид, вежливый, добродушный. Подобрал нас у отеля и отвёз обратно. В машине чисто и комфортная температура.
Октай спасибо большое)
Октай отличный гид, вежливый, добродушный. Подобрал нас у отеля и отвёз обратно. В машине чисто и комфортная температура.
Октай спасибо большое)
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