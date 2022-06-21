Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

Губа - живописный кавказский край, покоривший М.Ю. Лермонтова

Вы сможете прогуляться по улочкам, по которым ходил сам великий русский поэт Лермонтов. Пройдетесь по Арочному мосту XIX

Вы сможете прогуляться по улочкам, по которым ходил сам великий русский поэт Лермонтов. Пройдетесь по Арочному мосту XIX в., откуда открывается романтический вид на город.

Сможете отведать знаменитую вкуснейшую губинскую пахлаву и приобрести подлинный, характерный для этого региона, ковер Аг Гюль, Чичи или Пирабадил. Увидеть изумительные яблоневые сады, парк Низами, созданный пленными немцами и еврейские аксакалы в «Красной Слободе», мечети Джума и Сакины ханум, баню, где бывал А. Дюма и селение Хыналыг (объект в. н. ЮНЕСКО).
Губа - живописный кавказский край, покоривший М.Ю. Лермонтова
Губа - живописный кавказский край, покоривший М.Ю. Лермонтова
Губа - живописный кавказский край, покоривший М.Ю. Лермонтова
Губа - живописный кавказский край, покоривший М.Ю. Лермонтова
Губа - живописный кавказский край, покоривший М.Ю. Лермонтова
Губа - живописный кавказский край, покоривший М.Ю. Лермонтова

Что вас ожидает:

Красоты, вдохновляющие в любое время года

Некоторое время М. Ю. Лермонтов проживал в этом регионе, поэтому в творчестве поэта особое место отведено любви и теплоты к красоте Кавказа и воинственным нравам его сыновей. Вы побываете в самых любимых местах поэта, также вы пройдетесь по Арочному мосту 19-го столетия, построенному по приказу великого русского императора Александра III, откуда открывается романтический вид на город. Вы сможете отведать знаменитую вкуснейшую губинскую пахлаву и приобрести подлинный, характерный для этого региона, ковер Аг Гюль, Чичи или Пирабадил, так как Губа — один из лучших центров ковроткачества по всему Азербайджану. Изумительные яблоневые сады, парк Низами, созданный пленными немцами и еврейские аксакалы в «Красной Слободе».
Губа прекрасна в любое время года, а особенно, когда начинают расцветать изумительные парки и яблоневые сады. Их здесь бесчисленное множество. Очень часто город называют «яблоневым раем», так как здесь произрастает больше, чем 40 разнообразных сортов яблок, имеющих протрясающие вкусовые качества. Вы также пройдетесь по Арочному мосту, построенному в 1894 году по проекту Александра III с целью укрепления военного присутствия России на Кавказе.
Сегодня с Арочного моста, которым пользуются теперь только пешеходы, открывается романтический вид на город. По нему можно легко добраться до старейшего городского парка им. Низами, возведенный пленными немцами и поселок горских евреев «Красная слобода» с древнейшими синагогами и где можно будет поговорить с еврейскими аксакалами. Также вас ожидает Дом-музей первого азербайджанского военного переводчика, офицера русской армии — Аббасгулу ага Бакиханова. Мост охраняется государством в качестве памятника архитектуры.
Первая мечеть в виде граненого цилиндра и мечеть из красного кирпича
Джума мечеть или пятничная мечеть была возведена в XIX веке, она отличается богатым архитектурным стилем. Ее фасад предстает в виде граненого цилиндра, а когда попадаешь внутрь, то видишь большой зал, над которым нависает громадный купол — его диаметр составляет 16 метров, поверьте это завораживающее зрелище. Еще одним произведением искусства является мечеть Сакины-Ханум, которая имеет схожие стилистические особенности с Джумой, однако при ее строительстве в 1854 году использовался исключительно красный кирпич.

Баня, где купался Александр Дюма

Бани имеют особое значение в истории и жизни каждого азербайджанца. Поэтому нет ничего удивительного в том, что такие строения есть и на территории Губы. И в одной из них, имеющей шесть комнат, шесть окон и две двери услаждал свой дух великий французский писатель А. Дюма, а спустя 150 лет и его правнук. На сегодняшний день это здание уже не используют по прямому назначению, сейчас это исторический памятник, который удивляет туристов своей формой и архитектурным содержанием.
Селение Хыналыг, включенный во всемирный список наследия Юнеско
Если погода будет к нам благосклонна, мы посетим еще один музей под открытым небом, а именно селение Хыналыг, расположенный на высоте 2300 метров над уровнем моря, и где говорят на языке, не входящем ни в одну языковую семью. В селении 380 домов и каждому из них по 200-300 лет. При желании вы можете переночевать в одном их таких исторических домов и узнать быт, культуру и традиции хыналыгца изнутри.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
ул. Истиглалият, 2, Баку
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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