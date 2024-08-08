Описание тура

Что вас ожидает: Гянджа — тот самый город, жизнь которого постоянно бурлит То войны его разрушают, то набеги захватчиков, или же природные стихии неожиданным ударом оставляют свой губительный след. Но Гянджа, как феникс, каждый раз возрождается с все большей мощью и красотой. Едем же знакомится с восхитительной родиной Низами Гянджеви — всемирно известного поэта Востока. Отправляемся на увлекательную прогулку по историческим памятным местам, которым свойственна «своя, отличительная» черта. Ансамбль Шейха Бахауддина — сокровище и гордость города. Он включает в себя три важных составляющих: Джума-мечеть, Чеяк-Хамам, караван-сарай. И каждый из этих «элементов» хранит в себе необычную и важную особенность. Джума-мечеть строил астроном Шейх Бахауддин. Наслаждаясь красотой здания, мы научимся сверять по ней свои часы. Баня Чеяк-Хамам имеет достаточно хитрую планировку, которая позволяет постройке зимой сохранять тепло, а летом — прохладу. Баня, кстати, на сегодняшний день охраняется ЮНЕСКО. В Караван-сарае размещен довольно интересный музей, посвященный известной поэтессе Мехсети Гянджеви. Прогуливаясь по залам и комнатам двухэтажного здания, мы узнаем, почему Караван-сарай еще называют Храмом знаний. Приоткроем двери интересных фактов Наслаждаясь умиротворенной красотой действующего русского православного Собора Александра Невского, Вы даже и предположить не сможете, на каком месте он был построен. Например, что на его строительство делали вложения и православные, и мусульмане. Что по иронии в свое время здесь функционировал антирелигиозный музей. Но сегодня двери храма открыты для всех желающих. Гянджа — город, где исторические постройки чередуются с современными достопримечательностями. Слава о бутылочном доме быстро разлетелась по миру. Местный житель Ибрагим Джафаров построил этот особняк в честь без вести пропавшего во времена Второй мировой войны брата. Мы посоревнуемся, кто же из нас правильно сможет посчитать количество используемых бутылок, и заглянем во дворик: кто же там проживает сегодня? Местная кухня, как мелодичная песня — ее хочется слушать и слушать Кухня Азербайджана — отдельная достопримечательность этой прекрасной восточной страны. Но каждый ее город балует своих гостей по-особенному. Гянджа не исключение. Аромат сочной зелени пропитывает каждое блюдо, делая его еще более аппетитным. Шахский плов порадует вкусовые рецепторы нежностью и пряностью. А восхитительный чай со знаменитой гянджинской пахлавой навсегда завоюют Ваши сердца, ведь ничего вкуснее Вы еще не пробовали. Побывать в настоящем доме азербайджанской семьи Всем интересно, находясь в городе другой страны, почувствовать себя коренным жителем. Мы предоставим вам такую возможность. Добро пожаловать на ночевку в настоящий азербайджанский дом, где все вокруг азербайджанское — мебель, посуда, ковры. Здесь даже запах другой. Это запах традиций, запах гостеприимства, запах семейного очага. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Экскурсия рассчитана на 2.5 дня. В этой программе, кроме Гянджи есть и другие города Азербайджана: Шемаха, Габала, Шеки.