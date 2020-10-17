Марина проводит ещё 2 экскурсии

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Влюбиться в Прагу за 2 часа

Погрузитесь в атмосферу Старой Праги, узнайте её легенды и истории, пройдитесь по Королевскому пути и загадайте желание на Карловом мосту
На этой индивидуальной экскурсии вы увидите ключевые достопримечательности Старой Праги и услышите захватывающие истории о её прошлом.

Вацлавская площадь, Муниципальный дом, Пороховая башня и Карлов мост - всё это станет частью вашего маршрута.

Узнаете, как в Средние века наказывали за взяточничество, и научитесь определять время на астрономических часах Орлой. Погружение в атмосферу средневековой Праги гарантировано
4
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические факты
  • 🏰 Знаковые достопримечательности
  • 🕰 Астрономические часы Орлой
  • 🚶‍♂️ Пешеходная прогулка
  • 📸 Отличные фото-возможности

Лучшее время для посещения

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Идеальное время для прогулки по Праге - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, что позволяет насладиться красотой города в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно гулять, хотя возможны кратковременные дожди. Зимой, с ноября по март, погода может быть прохладной, но прогулка по заснеженной Праге имеет свой особый шарм, хотя и требует теплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Влюбиться в Прагу за 2 часа
Влюбиться в Прагу за 2 часа
Влюбиться в Прагу за 2 часа

Что можно увидеть

  • Вацлавская площадь
  • Национальный музей
  • Муниципальный дом
  • Пороховая башня
  • Староместская площадь
  • Карлов мост
  • Клементинум
  • Собор св. Сальватора
  • Базилика св. Франциска Ассизского
  • Дом «У Ротта»

Описание экскурсии

Королевский путь и главные городские площади

Наша прогулка начнется на Вацлавской площади, где я покажу здание Национального музея и дома в стиле модерн и неоренессанс с красивыми росписями на фасадах. На площади Республики вы увидите Муниципальный дом, Национальный банк Чехии и Пороховую башню — единственную сохранившуюся башню крепостного укрепления Старого города. Следом пройдете «дорогой Королей» через Староместскую площадь до Карлова моста. Я расскажу, почему именно этими улочками все будущие чешские правители шли на коронацию с XIV века.

Прага изнутри

Вы узнаете, при каких правителях Прага была столицей священной Римской Империи, центром культуры и науки, астрономов, магов и алхимиков. А еще поймете значение слова «Клементинум», рассмотрите собор св. Сальватора и базилику св. Франциска Ассизского на площади Крестоносцев и дом «У Ротта» — на Малой площади. Отыщете колодец XVI века и загадаете желание на Карловом мосту.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Памятник св. Вацлаву на Вацлавской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 184 туристов
Как сказал журналист Петр Вайль: «Если бы каким-нибудь марсианам надо было дать представление о Европе, показав единственный город, то для этой роли лучше других подошла бы Прага». И я полностью с ним согласна. Так давайте вместе совершим эти увлекательные путешествия по городу. И вы полюбите Прагу так же, как люблю её я.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Инна
Были в Праге, когда началась весенняя волна, за то плюс почти пустой город
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