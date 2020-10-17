Марина проводит ещё 2 экскурсии

Идеальное время для прогулки по Праге - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, что позволяет насладиться красотой города в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно гулять, хотя возможны кратковременные дожди. Зимой, с ноября по март, погода может быть прохладной, но прогулка по заснеженной Праге имеет свой особый шарм, хотя и требует теплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Вацлавская площадь
Национальный музей
Муниципальный дом
Пороховая башня
Староместская площадь
Карлов мост
Клементинум
Собор св. Сальватора
Базилика св. Франциска Ассизского
Дом «У Ротта»
Описание экскурсии
Королевский путь и главные городские площади
Наша прогулка начнется на Вацлавской площади, где я покажу здание Национального музея и дома в стиле модерн и неоренессанс с красивыми росписями на фасадах. На площади Республики вы увидите Муниципальный дом, Национальный банк Чехии и Пороховую башню — единственную сохранившуюся башню крепостного укрепления Старого города. Следом пройдете «дорогой Королей» через Староместскую площадь до Карлова моста. Я расскажу, почему именно этими улочками все будущие чешские правители шли на коронацию с XIV века.
Прага изнутри
Вы узнаете, при каких правителях Прага была столицей священной Римской Империи, центром культуры и науки, астрономов, магов и алхимиков. А еще поймете значение слова «Клементинум», рассмотрите собор св. Сальватора и базилику св. Франциска Ассизского на площади Крестоносцев и дом «У Ротта» — на Малой площади. Отыщете колодец XVI века и загадаете желание на Карловом мосту.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Памятник св. Вацлаву на Вацлавской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 184 туристов
Как сказал журналист Петр Вайль: «Если бы каким-нибудь марсианам надо было дать представление о Европе, показав единственный город, то для этой роли лучше других подошла бы Прага». И я полностью с ним согласна. Так давайте вместе совершим эти увлекательные путешествия по городу. И вы полюбите Прагу так же, как люблю её я.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инна
Были в Праге, когда началась весенняя волна, за то плюс почти пустой город
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