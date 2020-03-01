Марина проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Влюбиться в Прагу за 2 часа

Самое интересное о чешской столице на легкой и душевной экскурсии

Марина
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Марина – ваш гид
Вы не только увидите «визитные карточки» Старой Праги, но и услышите о ней занимательные истории и легенды.

Я расскажу о временах, когда столица Чехии по своим размерам, влиянию и могуществу уступала лишь Риму и Константинополю.

Кроме того, вы узнаете, как в Средние века наказывали за взяточничество, и научитесь определять время на астрономических часах Орлой!
€105
84 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Вацлавской площади
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Влюбиться в Прагу за 2 часа
Влюбиться в Прагу за 2 часа

Что вас ожидает

Королевский путь и главные городские площади
Наша прогулка начнется на Вацлавской площади, где я покажу здание Национального музея и дома в стиле модерн и неоренессанс с красивыми росписями на фасадах. На площади Республики вы увидите Муниципальный дом, Национальный банк Чехии и Пороховую башню — единственную сохранившуюся башню крепостного укрепления Старого города. Следом пройдете «дорогой Королей» через Староместскую площадь до Карлова моста. Я расскажу, почему именно этими улочками все будущие чешские правители шли на коронацию с XIV века.

Прага изнутри
Вы узнаете, при каких правителях Прага была столицей священной Римской Империи, центром культуры и науки, астрономов, магов и алхимиков. А еще поймете значение слова «Клементинум», рассмотрите собор св. Сальватора и базилику св. Франциска Ассизского на площади Крестоносцев и дом «У Ротта» — на Малой площади. Отыщете колодец XVI века и загадаете желание на Карловом мосту.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Влюбиться в Прагу за 2 часа
Влюбиться в Прагу за 2 часа
Влюбиться в Прагу за 2 часа
Влюбиться в Прагу за 2 часа
Влюбиться в Прагу за 2 часа
Влюбиться в Прагу за 2 часа
Влюбиться в Прагу за 2 часа
Влюбиться в Прагу за 2 часа
Влюбиться в Прагу за 2 часа
Влюбиться в Прагу за 2 часа
Влюбиться в Прагу за 2 часа
Влюбиться в Прагу за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Как сказал журналист Петр Вайль: «Если бы каким-нибудь марсианам надо было дать представление о Европе, показав единственный город, то для этой роли лучше других подошла бы Прага». И я полностью с ним согласна. Так давайте вместе совершим эти увлекательные путешествия по городу. И вы полюбите Прагу так же, как люблю её я.
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