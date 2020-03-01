Марина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Королевский путь и главные городские площади

Наша прогулка начнется на Вацлавской площади, где я покажу здание Национального музея и дома в стиле модерн и неоренессанс с красивыми росписями на фасадах. На площади Республики вы увидите Муниципальный дом, Национальный банк Чехии и Пороховую башню — единственную сохранившуюся башню крепостного укрепления Старого города. Следом пройдете «дорогой Королей» через Староместскую площадь до Карлова моста. Я расскажу, почему именно этими улочками все будущие чешские правители шли на коронацию с XIV века.

Прага изнутри

Вы узнаете, при каких правителях Прага была столицей священной Римской Империи, центром культуры и науки, астрономов, магов и алхимиков. А еще поймете значение слова «Клементинум», рассмотрите собор св. Сальватора и базилику св. Франциска Ассизского на площади Крестоносцев и дом «У Ротта» — на Малой площади. Отыщете колодец XVI века и загадаете желание на Карловом мосту.