Марина проводит ещё 2 экскурсии

Королевский путь и главные городские площади Наша прогулка начнется на Вацлавской площади, где я покажу здание Национального музея и дома в стиле модерн и неоренессанс с красивыми росписями на фасадах. На площади Республики вы увидите Муниципальный дом, Национальный банк Чехии и Пороховую башню — единственную сохранившуюся башню крепостного укрепления Старого города. Следом пройдете «дорогой Королей» через Староместскую площадь до Карлова моста. Я расскажу, почему именно этими улочками все будущие чешские правители шли на коронацию с XIV века.
Прага изнутри Вы узнаете, при каких правителях Прага была столицей священной Римской Империи, центром культуры и науки, астрономов, магов и алхимиков. А еще поймете значение слова «Клементинум», рассмотрите собор св. Сальватора и базилику св. Франциска Ассизского на площади Крестоносцев и дом «У Ротта» — на Малой площади. Отыщете колодец XVI века и загадаете желание на Карловом мосту.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Как сказал журналист Петр Вайль: «Если бы каким-нибудь марсианам надо было дать представление о Европе, показав единственный город, то для этой роли лучше других подошла бы Прага». И я полностью с ним согласна. Так давайте вместе совершим эти увлекательные путешествия по городу. И вы полюбите Прагу так же, как люблю её я.
Обзорная экскурсия по правому берегу Влтавы позволит вам увидеть главные достопримечательности, насладиться разнообразной архитектурой Праги, узнать её тайны и легенды. Роскошные площади, шпили соборов, дома со своими собственными «золотыми» именами, многочисленные памятники и прекрасные лебеди... Вы не только погрузитесь в атмосферу этого загадочного, таинственного и чарующего города, но и поймёте, как и почему Прага получила эти наименования.
Исследовать город барокко, дворцов и легендарного каменного моста
Давным-давно четыре Королевских города объединились в один, куда со всего мира съезжаются путешественники за таинственным духом Средневековья. Я познакомлю вас с монументальной архитектурой и расскажу о прошлом двух частей одной великолепной Праги!
Охватить самые интересные достопримечательности на обзорной прогулке и увидеть город с разных сторон
Наша экскурсия отлично подойдет для знакомства с Прагой: на автобусе вы проедете по старинным кварталам и набережным — и при этом ни капли не устанете! Сэкономленные силы пригодятся на прогулке по Пражскому Граду и Старому городу. Мы разложим по полочкам историю чешской столицы и поделимся любопытными фактами о её знаковых местах.
Авторский маршрут по секретным уголкам Праги и её главным достопримечательностям
Мы проведем вас по главным достопримечательностям любимого города и самым лакомым уголкам Праги в стороне от туристических маршрутов, расскажем пражские истории и легенды, покажем лучшие кофейни и сувенирные лавки, а также поделимся лайфхаками для путешественников. Вы окунетесь в атмосферу и жизнь старинного города, посмотрите на Прагу с высоты, попробуете лучшее мороженое на свете, покормите лебедей и сделаете море отличных снимков.
Главное, что нужно увидеть и узнать, когда вы впервые в столице Чехии
Эта экскурсия — рецепт идеального знакомства со старинной Прагой. Микс важнейших страниц истории, деталей архитектуры и рассказов о современной жизни с щепоткой легенд и преданий. Вы проедете по Вышеграду и набережным, погуляете по Пражскому граду и дойдете до Староместской площади, заглянете в собор Св. Вита и загадаете желание на Карловом мосту.
Погулять по городу времён готических построек, ярых протестантов и булыжных мостовых
Вы увидите Прагу, какой она была в Средние века: прикоснётесь к ее тайнам, попетляете по узким улицам, пройдёте по вымощенной 600 лет назад мостовой и спуститесь на пару уровней под землю, к истокам чешской столицы. По пути мы обсудим нелёгкую жизнь средневековых горожан и обстановку, в которой они жили и строили ту Прагу, что мы знаем сейчас!
Познакомиться со столицей, ничего не упустив: обойти главные памятники и насладиться городом с воды
Вы покупаете сразу три экскурсии. Выбирайте, с какой хотите начать — обзорной поездки по центру города, прогулки по мистическому Еврейскому кварталу или речного круиза. Мы откроем историю Пражского Града, поделимся древними легендами и преданиями и покажем самые яркие уголки чешской столицы.
Ежедневная экскурсия Трипстера для первого знакомства с городом
За 3 часа вы узнаете о Праге все необходимое, чтобы ваше дальнейшее самостоятельное знакомство со столицей стало максимально ярким, насыщенным и запоминающимся: разберетесь в истории, научитесь ориентироваться в городе и поймете, какие места нельзя пропустить!