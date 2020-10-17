Марина проводит ещё 2 экскурсии

На этой индивидуальной экскурсии вы увидите ключевые достопримечательности Старой Праги и услышите захватывающие истории о её прошлом.



Вацлавская площадь, Муниципальный дом, Пороховая башня и Карлов мост - всё это станет частью вашего маршрута.



Узнаете, как в Средние века наказывали за взяточничество, и научитесь определять время на астрономических часах Орлой. Погружение в атмосферу средневековой Праги гарантировано

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Идеальное время для прогулки по Праге - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, что позволяет насладиться красотой города в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно гулять, хотя возможны кратковременные дожди. Зимой, с ноября по март, погода может быть прохладной, но прогулка по заснеженной Праге имеет свой особый шарм, хотя и требует теплой одежды.

Сейчас август — это идеальное время.