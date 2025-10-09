Индивидуальная
до 5 чел.
Старейшая монархия в мире: экскурсия по Копенгагену
Погрузитесь в историю Копенгагена, узнайте о королевской семье и посетите замок Кристиансборг, где вас ждут захватывающие легенды и великолепные виды
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Не только пиво: секреты района Carlsberg в сердце Копенгагена
Погрузитесь в уникальную атмосферу района Carlsberg, где каждый уголок расскажет свою историю и удивит архитектурой
Начало: Возле станции Carlsberg
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
от €70 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Копенгаген: по маршрутам датского счастья
Путешествие по маршрутам датского счастья в Копенгагене: откройте для себя тайны самых счастливых людей на земле и насладитесь атмосферой города
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Копенгагене
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Копенгагене
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в октябре 2025
Сейчас в Копенгагене в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 150. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Копенгагене (Дания 🇩🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 4 ⭐ отзыва, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Дании. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь