Утром мы встретим вас в аэропорту, познакомимся и поможем получить визу. После оформления документов поедем к яхте, на которой вам предстоит жить 8 дней — начиная с 15:00 будем заселяться в комфортабельные каюты. Далее — свободное время:можно отдохнуть или погулять по набережной Хургады.

В 18:00 собираемся, знакомимся с командой и проходим брифинг. После — приветственный ужин от шеф-повара и вечеринка на яхте под звёздным небом!