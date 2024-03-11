Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
Авторский тур в Хургаде

Пожить на яхте, обучиться кайтсёрфингу с нуля и понырять у необитаемых островов

5
3 отзыва
Приглашаем вас в тур с проживанием на яхте в Красном море — вас ждут головокружительные закаты, трёхразовое питание от шеф-повара и ежедневные занятия с профессиональными инструкторами.

Мы будем кататься в красивых лагунах, практиковать вейк- и сапбординг, нырять с масками, высаживаться на живописные острова и устраивать вечеринки на борту.

Вас будут сопровождать фотограф, диджей, гид по дайвингу и даже массажист— время пролетит незаметно!
Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
Ближайшие даты:
4
мая
11
мая
18
мая
25
мая
14
сен
21
сен
28
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 880
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В тур могут поехать дети старше 5 лет.

Проживание. Проживание в комфортной двухместной каюте с личной ванной на яхте премиум-класса.

Питание. Трёхразовое питание от шеф-повара. В меню — морепродукты, стейки, фрукты, напитки, коктейли.

Сложность. Тур не предполагает специальной подготовки — вас всему научат инструкторы. Необходимо только желание кататься!

Дети. В тур могут поехать дети старше 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Утром мы встретим вас в аэропорту, познакомимся и поможем получить визу. После оформления документов поедем к яхте, на которой вам предстоит жить 8 дней — начиная с 15:00 будем заселяться в комфортабельные каюты. Далее — свободное время:можно отдохнуть или погулять по набережной Хургады.

В 18:00 собираемся, знакомимся с командой и проходим брифинг. После — приветственный ужин от шеф-повара и вечеринка на яхте под звёздным небом!

ВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день

Выход в море и спорт

После завтрака покидаем гавань Хургады. До обеда — купаемся, занимаемся кайтсёрфингом или ныряем с масками. Все прелести отдыха на яхте к вашим услугам — тёплое ласковое море круглые сутки, красочный подводный мир и великолепные египетские закаты.

Во второй половине дня вы можете выбрать, как провести время: в вашем распоряжении снаряжение для вейкбординга, сап-борды, джакузи, набор настольных игр и классная компания единомышленников!

После ужина устроим беседу-разбор спортивных моментов с инструктором, поделимся впечатлениями и идеями об отдыхе. После можем посмотреть фильм или сыграть во что-нибудь.

Выход в море и спортВыход в море и спортВыход в море и спортВыход в море и спорт
3 день

Морские активности и релакс

С этого и по шестой день мы будем находиться в море — наш корабельный маршрут зависит от ветра, необходимого для катания на кайте. Распорядок такой: просыпаемся и прыгаем с палубы в море, пока шеф варит бодрящий кофе.

После завтрака и каждый день выбираем занятие по душе — загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, разбираем доски для вейка, сапа или занимаемся йогой — всё, что душе угодно. Иногда будем выбираться погулять на соседние острова.

После заката — вечеринки с коктейлями и диджеем, кино на палубе или спокойный отдых с видом на закат.

Морские активности и релаксМорские активности и релаксМорские активности и релаксМорские активности и релакс
4 день

Морские активности и релакс

Загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, занимаемся йогой и отдыхаем на яхте.

Морские активности и релаксМорские активности и релаксМорские активности и релаксМорские активности и релакс
5 день

Морские активности и релакс

Загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, занимаемся йогой и отдыхаем на яхте.

Морские активности и релаксМорские активности и релаксМорские активности и релаксМорские активности и релаксМорские активности и релакс
6 день

Морские активности и релакс

Загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, занимаемся йогой и отдыхаем на яхте.

Морские активности и релаксМорские активности и релаксМорские активности и релаксМорские активности и релакс
7 день

Возвращение в порт

Сегодня днём возвращаемся в порт. До этого — ныряем и оттачиваем своё мастерство на досках. А на закате устраиваем прощальную вечеринку — что за дивная была неделя!

Возвращение в портВозвращение в портВозвращение в портВозвращение в порт
8 день

Отъезд

После завтрака собираемся и прощаемся с яхтой — вас ждёт трансфер в аэропорт. Увозим с собой яркие фотографии, загар и крутые воспоминания!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Проживание
  • Питание
  • Обучение кайтсёрфингу с профессиональным русскоязычным инструктором
  • Фото - и видеоотчёт
  • Оборудование для сапа/снорклинга/вейкбординга
  • Вечеринки на яхте и необитаемых островах
  • Услуги диджея, массажиста, дайв-гида
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Возможно повышение класса каюты. Стоимость проживания в улучшенной каюте составит 2250 €, каюте класса делюкс - 2750 €, люкс - 4380 €
Место начала и завершения?
Хургада, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
11 мар 2024
Очень классная команда! Душевно, атмосферно. Все классно организовано. Хороший состав инструкторов. Всегда помогут, поддержат и научат как правильно кататься 👍🏼
Л
22 фев 2024
Все очень классно) Профессиональные инструктора Каждый вечер какие то активности,игры,вечеринки,скучать точно не придется) А какой там вкусный шведский стол 😋Еда на любой вкус и цвет) Помимо кайта есть дайвинг и катание на сапах Так сильно понравилось,что с подругой едем в октябре на 2 недели)Рекомендую!
В
14 фев 2024
Очень понравилось!
Просто замечательная команда инструкторов, ребята настоящие профессионалы своего дела. Все катали от рассвета до заката, получили море положительных эмоций. Все кто приехали только учиться кататься поехали, кто приехал продолжать - каждый увез как минимум один новый трюк:)
Отличная комфортабельная яхта, вкусное питание, развлекательная программа на все 100, диджей и массажист!

Тур входит в следующие категории Хургады

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