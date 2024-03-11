Пожить на яхте, обучиться кайтсёрфингу с нуля и понырять у необитаемых островов
Мы будем кататься в красивых лагунах, практиковать вейк- и сапбординг, нырять с масками, высаживаться на живописные острова и устраивать вечеринки на борту.
Вас будут сопровождать фотограф, диджей, гид по дайвингу и даже массажист— время пролетит незаметно!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 880
Описание
Организационные детали
В тур могут поехать дети старше 5 лет.
Проживание. Проживание в комфортной двухместной каюте с личной ванной на яхте премиум-класса.
Питание. Трёхразовое питание от шеф-повара. В меню — морепродукты, стейки, фрукты, напитки, коктейли.
Сложность. Тур не предполагает специальной подготовки — вас всему научат инструкторы. Необходимо только желание кататься!
Дети. В тур могут поехать дети старше 5 лет.
Программа тура по дням
Встреча
Утром мы встретим вас в аэропорту, познакомимся и поможем получить визу. После оформления документов поедем к яхте, на которой вам предстоит жить 8 дней — начиная с 15:00 будем заселяться в комфортабельные каюты. Далее — свободное время:можно отдохнуть или погулять по набережной Хургады.
В 18:00 собираемся, знакомимся с командой и проходим брифинг. После — приветственный ужин от шеф-повара и вечеринка на яхте под звёздным небом!
Выход в море и спорт
После завтрака покидаем гавань Хургады. До обеда — купаемся, занимаемся кайтсёрфингом или ныряем с масками. Все прелести отдыха на яхте к вашим услугам — тёплое ласковое море круглые сутки, красочный подводный мир и великолепные египетские закаты.
Во второй половине дня вы можете выбрать, как провести время: в вашем распоряжении снаряжение для вейкбординга, сап-борды, джакузи, набор настольных игр и классная компания единомышленников!
После ужина устроим беседу-разбор спортивных моментов с инструктором, поделимся впечатлениями и идеями об отдыхе. После можем посмотреть фильм или сыграть во что-нибудь.
Морские активности и релакс
С этого и по шестой день мы будем находиться в море — наш корабельный маршрут зависит от ветра, необходимого для катания на кайте. Распорядок такой: просыпаемся и прыгаем с палубы в море, пока шеф варит бодрящий кофе.
После завтрака и каждый день выбираем занятие по душе — загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, разбираем доски для вейка, сапа или занимаемся йогой — всё, что душе угодно. Иногда будем выбираться погулять на соседние острова.
После заката — вечеринки с коктейлями и диджеем, кино на палубе или спокойный отдых с видом на закат.
Морские активности и релакс
Загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, занимаемся йогой и отдыхаем на яхте.
Морские активности и релакс
Загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, занимаемся йогой и отдыхаем на яхте.
Морские активности и релакс
Загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, занимаемся йогой и отдыхаем на яхте.
Возвращение в порт
Сегодня днём возвращаемся в порт. До этого — ныряем и оттачиваем своё мастерство на досках. А на закате устраиваем прощальную вечеринку — что за дивная была неделя!
Отъезд
После завтрака собираемся и прощаемся с яхтой — вас ждёт трансфер в аэропорт. Увозим с собой яркие фотографии, загар и крутые воспоминания!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Проживание
- Питание
- Обучение кайтсёрфингу с профессиональным русскоязычным инструктором
- Фото - и видеоотчёт
- Оборудование для сапа/снорклинга/вейкбординга
- Вечеринки на яхте и необитаемых островах
- Услуги диджея, массажиста, дайв-гида
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Возможно повышение класса каюты. Стоимость проживания в улучшенной каюте составит 2250 €, каюте класса делюкс - 2750 €, люкс - 4380 €
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Просто замечательная команда инструкторов, ребята настоящие профессионалы своего дела. Все катали от рассвета до заката, получили море положительных эмоций. Все кто приехали только учиться кататься поехали, кто приехал продолжать - каждый увез как минимум один новый трюк:)
Отличная комфортабельная яхта, вкусное питание, развлекательная программа на все 100, диджей и массажист!