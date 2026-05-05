Для коренных жителей Каира улицы Старого города — часть семейной истории. Мы раскроем её вам как дорогим гостям, которым доверяют самое сокровенное. В маршруте — древние церкви, султанская цитадель и пещерный монастырь. Поговорим о том, почему мусульмане не выбрали Александрию столицей, зачем Саладину понадобился высокий холм и как среди скал вырос «город мусорщиков».

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Истоки Каира: Старый город (~ 1,5 ч)

Сначала — прогулка по узким улочкам, где время течёт иначе. Вы увидите Подвесную церковь Аль-Муалляку — она стоит над древними воротами римской крепости. Рядом — Амра ибн аль-Аса, первая мечеть в Африке.

Обсудим, почему христиане построили храм прямо над римским фортом и почему мусульмане не заложили столицу в Александрии.

Цитадель Саладина (~ 1 ч)

Главная резиденция египетских правителей. Крепость на холме защищала город от крестоносцев и веками оставалась центром власти. Со стен открывается панорама всего Каира — мечети, минареты и шумные кварталы как на ладони.

Выясним, зачем Саладин выбрал именно этот холм и как цитадель пережила сотни лет осад.

Пещерный монастырь Святого Симеона Сапожника (~ 1,5 ч)

Он же — храм в скале, он же — сердце «города мусорщиков». Грандиозный амфитеатр вырублен прямо в горе Мокаттам. Своды из камня, приглушённый свет и тишина — это место с очень необычной энергетикой.

Разберёмся, как монастырь появился внутри мусорного квартала и почему местные жители выбрали такую судьбу.

Организационные детали

Поедем на современном легковом автомобиле с кондиционером

По желанию организуем обед (от $15 за чел.)

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы