Мои заказы

3 лика Каира за 1 день

Побывать в христианской святыне, султанской крепости и пещерном храме
Для коренных жителей Каира улицы Старого города — часть семейной истории. Мы раскроем её вам как дорогим гостям, которым доверяют самое сокровенное. В маршруте — древние церкви, султанская цитадель и пещерный монастырь.

Поговорим о том, почему мусульмане не выбрали Александрию столицей, зачем Саладину понадобился высокий холм и как среди скал вырос «город мусорщиков».
5
1 отзыв
3 лика Каира за 1 день
3 лика Каира за 1 день
3 лика Каира за 1 день

Описание экскурсии

Истоки Каира: Старый город (~ 1,5 ч)

Сначала — прогулка по узким улочкам, где время течёт иначе. Вы увидите Подвесную церковь Аль-Муалляку — она стоит над древними воротами римской крепости. Рядом — Амра ибн аль-Аса, первая мечеть в Африке.

Обсудим, почему христиане построили храм прямо над римским фортом и почему мусульмане не заложили столицу в Александрии.

Цитадель Саладина (~ 1 ч)

Главная резиденция египетских правителей. Крепость на холме защищала город от крестоносцев и веками оставалась центром власти. Со стен открывается панорама всего Каира — мечети, минареты и шумные кварталы как на ладони.

Выясним, зачем Саладин выбрал именно этот холм и как цитадель пережила сотни лет осад.

Пещерный монастырь Святого Симеона Сапожника (~ 1,5 ч)

Он же — храм в скале, он же — сердце «города мусорщиков». Грандиозный амфитеатр вырублен прямо в горе Мокаттам. Своды из камня, приглушённый свет и тишина — это место с очень необычной энергетикой.

Разберёмся, как монастырь появился внутри мусорного квартала и почему местные жители выбрали такую судьбу.

Организационные детали

  • Поедем на современном легковом автомобиле с кондиционером
  • По желанию организуем обед (от $15 за чел.)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Цитадель Саладина — $16 за чел.
  • Религиозный комплекс (Подвесная церковь + мечеть) — $10 за чел.
  • Пещерный монастырь — $10 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хелми
Хелми — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 56 туристов
Я опытный гид в Египте, истинно увлечённый своей профессией и в совершенстве владеющий русским и немецким языками. У меня высшее историческое образование, я лицензированный египтолог. До своего пути в туризме я
читать дальшеуменьшить

5 лет работал переводчиком, что позволило мне отточить навыки общения и сделать мои экскурсии интересными, необычными, запоминающимися. Я и моя команда гидов будем рады поделиться своими знаниями и страстью к истории. Также организуем сафари и водные прогулки с дайвингом в Красном море.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Я влюбилась в Каир! Спасибо большое Хелми за фантастическую экскурсию! Всем друзьям посоветую!
Я влюбилась в Каир! Спасибо большое Хелми за фантастическую экскурсию! Всем друзьям посоветую!
Я влюбилась в Каир! Спасибо большое Хелми за фантастическую экскурсию! Всем друзьям посоветую!
Я влюбилась в Каир! Спасибо большое Хелми за фантастическую экскурсию! Всем друзьям посоветую!
Я влюбилась в Каир! Спасибо большое Хелми за фантастическую экскурсию! Всем друзьям посоветую!
Я влюбилась в Каир! Спасибо большое Хелми за фантастическую экскурсию! Всем друзьям посоветую!
Я влюбилась в Каир! Спасибо большое Хелми за фантастическую экскурсию! Всем друзьям посоветую!
Я влюбилась в Каир! Спасибо большое Хелми за фантастическую экскурсию! Всем друзьям посоветую!
Хелми
Хелми
Ответ организатора:
Признателен вам за обратную связь и рекомендации. С нетерпением ждем вас и ваших друзей снова в гостях в Каире!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Каира

Похожие экскурсии на «3 лика Каира за 1 день»

Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
8 часов
-
45%
179 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
Увидеть пирамиды Гизы, знаковые храмы, средневековую цитадель и посетить Большой Египетский музей
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
6 авг в 08:45
$69$125 за человека
Колорит и контрасты Каира
На машине
8 часов
-
20%
34 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Колорит и контрасты Каира
Познакомиться с настоящим Каиром и реальной жизнью египтян
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от $160$200 за всё до 2 чел.
Пирамиды + Каир
На машине
На микроавтобусе
7 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Пирамиды + Каир
Познакомиться с сокровищами Древнего Египта и изучить Каир на автомобильной экскурсии
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от $144 за всё до 8 чел.
Нетуристический Каир
На машине
5 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Нетуристический Каир
Город Мусорщиков, «город мёртвых», пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от $237 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каире
-50%
до 1 сентября
от $148 за экскурсию