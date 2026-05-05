Побывать в христианской святыне, султанской крепости и пещерном храме
Для коренных жителей Каира улицы Старого города — часть семейной истории. Мы раскроем её вам как дорогим гостям, которым доверяют самое сокровенное. В маршруте — древние церкви, султанская цитадель и пещерный монастырь.
Поговорим о том, почему мусульмане не выбрали Александрию столицей, зачем Саладину понадобился высокий холм и как среди скал вырос «город мусорщиков».
Сначала — прогулка по узким улочкам, где время течёт иначе. Вы увидите Подвесную церковь Аль-Муалляку — она стоит над древними воротами римской крепости. Рядом — Амра ибн аль-Аса, первая мечеть в Африке.
Обсудим, почему христиане построили храм прямо над римским фортом и почему мусульмане не заложили столицу в Александрии.
Цитадель Саладина (~ 1 ч)
Главная резиденция египетских правителей. Крепость на холме защищала город от крестоносцев и веками оставалась центром власти. Со стен открывается панорама всего Каира — мечети, минареты и шумные кварталы как на ладони.
Выясним, зачем Саладин выбрал именно этот холм и как цитадель пережила сотни лет осад.
Пещерный монастырь Святого Симеона Сапожника (~ 1,5 ч)
Он же — храм в скале, он же — сердце «города мусорщиков». Грандиозный амфитеатр вырублен прямо в горе Мокаттам. Своды из камня, приглушённый свет и тишина — это место с очень необычной энергетикой.
Разберёмся, как монастырь появился внутри мусорного квартала и почему местные жители выбрали такую судьбу.
Организационные детали
Поедем на современном легковом автомобиле с кондиционером
По желанию организуем обед (от $15 за чел.)
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Цитадель Саладина — $16 за чел.
Религиозный комплекс (Подвесная церковь + мечеть) — $10 за чел.
Пещерный монастырь — $10 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хелми — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 56 туристов
Я опытный гид в Египте, истинно увлечённый своей профессией и в совершенстве владеющий русским и немецким языками. У меня высшее историческое образование, я лицензированный египтолог.
До своего пути в туризме я читать дальшеуменьшить
5 лет работал переводчиком, что позволило мне отточить навыки общения и сделать мои экскурсии интересными, необычными, запоминающимися.
Я и моя команда гидов будем рады поделиться своими знаниями и страстью к истории. Также организуем сафари и водные прогулки с дайвингом в Красном море.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталия
Я влюбилась в Каир! Спасибо большое Хелми за фантастическую экскурсию! Всем друзьям посоветую!
Хелми
Ответ организатора:
Признателен вам за обратную связь и рекомендации. С нетерпением ждем вас и ваших друзей снова в гостях в Каире!