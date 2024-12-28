Встречаем 2025 год в пустыне: 2 дня в Сахаре, пляжный отдых в Хургаде и пирамиды

Спуститься внутрь пирамиды, побывать в Чёрной пустыне и проводить закат посреди песчаных дюн
Говорят, как новый год встретишь, так его и проведёшь.

Приглашаем встретить 2024 под жарким солнцем Египта, в золоте песков Сахары и на берегу Красного моря.

Вы увидите знаменитые пирамиды, не только в
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Гизе, но и в Саккаре и Дахшуре, проведёте 2 дня в оазисе посреди пустыни и расслабитесь на роскошных пляжах Хургады.

А ещё побываем в коптских церквях Каира, заглянем на шумный арабский рынок, сделаем фотографии на фоне Сфинкса и побываем в Долине Царей.

Встречаем 2025 год в пустыне: 2 дня в Сахаре, пляжный отдых в Хургаде и пирамиды
Встречаем 2025 год в пустыне: 2 дня в Сахаре, пляжный отдых в Хургаде и пирамиды
Встречаем 2025 год в пустыне: 2 дня в Сахаре, пляжный отдых в Хургаде и пирамиды
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Условия отмены:
100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.
50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).
Без возврата — за 3 дня до начала тура.

Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.

С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.

Проживание. Будем жить в отелях 4* и в палатке в кемпинге в Сахаре. Живём по 2 человека в комнате, делимся по половому признаку или по внутренним симпатиям. 2- или 3-местное размещение, за доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. В стоимость входит 3-разовое питание во время тура в пустыню и в Хургаде, завтраки в отелях Каира и Луксора.

Дети. Участие возможно с 9 лет.

Сложность. В туре нет мероприятий, требующих специальной подготовки или особых физических навыков. Но в некоторых локациях запланирован небольшой хайкинг/прогулка. Трансферы в основном на личном транспорте в рамках одного региона.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Каира и отвезём в отель.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Египетский музей, коптский и исламские кварталы Каира, арабский базар

Знакомство со столицей начнём с Египетского музея, где будем рассматривать мумий, саркофаги, старинные украшения и сокровища Тутанхамона.

Дальше отправимся в южную часть Каира. Здесь находится несколько коптских святынь: церковь Святой Варвары, Святого Сергия, Вакха и Висячая церковь. Пообедаем в местном ресторане и поедем дальше, теперь держим курс на восток.

Пройдём через ворота, пропускающие в Старый город, и будем гулять по исламскому району Каира. Заглянем на атмосферный арабский базар, где отовсюду зазывают продавцы, предлагают ароматные специи, роскошные украшения и местные деликатесы.

Египетский музей, коптский и исламские кварталы Каира, арабский базарЕгипетский музей, коптский и исламские кварталы Каира, арабский базарЕгипетский музей, коптский и исламские кварталы Каира, арабский базарЕгипетский музей, коптский и исламские кварталы Каира, арабский базарЕгипетский музей, коптский и исламские кварталы Каира, арабский базарЕгипетский музей, коптский и исламские кварталы Каира, арабский базарЕгипетский музей, коптский и исламские кварталы Каира, арабский базарЕгипетский музей, коптский и исламские кварталы Каира, арабский базарЕгипетский музей, коптский и исламские кварталы Каира, арабский базарЕгипетский музей, коптский и исламские кварталы Каира, арабский базарЕгипетский музей, коптский и исламские кварталы Каира, арабский базарЕгипетский музей, коптский и исламские кварталы Каира, арабский базарЕгипетский музей, коптский и исламские кварталы Каира, арабский базарЕгипетский музей, коптский и исламские кварталы Каира, арабский базарЕгипетский музей, коптский и исламские кварталы Каира, арабский базарЕгипетский музей, коптский и исламские кварталы Каира, арабский базарЕгипетский музей, коптский и исламские кварталы Каира, арабский базарЕгипетский музей, коптский и исламские кварталы Каира, арабский базар
3 день

Пирамиды Джосера, Дахшура и Гизы

Путешествие в Египет без пирамид? Невозможно! В 09:00 отправимся к самым известным достопримечательностям страны. Доберёмся до Саккары и увидим ступенчатую пирамиду Джосера. Это древнейшее крупное каменное сооружение, сохранившееся в мире!

Дальше переедем в Дахшур. Здесь вас ждёт посещение Изогнутой пирамиды. Необычное название она получила из-за своей причудливой формы — при строительстве был изменён угол граней. Считается, что это было сделано для большей прочности постройки. А ещё спустимся в Розовую пирамиду к погребальным камерам.

Продолжаем тур по пирамидам. На очереди — Гиза. Перед нам возникнут легендарные пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а ещё фигура Сфинкса.

Вечером вернёмся в отель.

Пирамиды Джосера, Дахшура и ГизыПирамиды Джосера, Дахшура и ГизыПирамиды Джосера, Дахшура и ГизыПирамиды Джосера, Дахшура и ГизыПирамиды Джосера, Дахшура и ГизыПирамиды Джосера, Дахшура и ГизыПирамиды Джосера, Дахшура и ГизыПирамиды Джосера, Дахшура и ГизыПирамиды Джосера, Дахшура и ГизыПирамиды Джосера, Дахшура и ГизыПирамиды Джосера, Дахшура и ГизыПирамиды Джосера, Дахшура и ГизыПирамиды Джосера, Дахшура и ГизыПирамиды Джосера, Дахшура и ГизыПирамиды Джосера, Дахшура и ГизыПирамиды Джосера, Дахшура и ГизыПирамиды Джосера, Дахшура и Гизы
4 день

Путешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустыне

Отправляемся в Сахару. Начнём путешествие в 07:00, ехать предстоит около 4-5 часов. После обеда посетим Чёрную пустыню. Горные породы здесь размылись и покрыли окружающее пространство слоем тёмной каменной пыли. Пейзаж суровый и завораживающий!

Вы увидите Чёрную и Хрустальную горы и горячий источник, а ещё полюбуетесь вулканическими холмами, которые когда-то давно извергали вулканический материал долерит.

По бездорожью помчим в Белую пустыню. Побываем в регионе Агапат, сфотографируемся в песчаных дюнах Старой Белой пустыни и рассмотрим высеченные ветром каменные грибы. В Новой Белой пустыне встретим невероятный закат.

В завершении дня насладимся барбекю. Ночевать будем в кемпинге среди песчаных дюн.

Путешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустынеПутешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустынеПутешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустынеПутешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустынеПутешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустынеПутешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустынеПутешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустынеПутешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустынеПутешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустынеПутешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустынеПутешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустынеПутешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустынеПутешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустынеПутешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустынеПутешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустынеПутешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустынеПутешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустынеПутешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустынеПутешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустынеПутешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустынеПутешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустыне
5 день

Перелёт в Луксор

Позавтракаем и продолжим путешествие по Белой пустыне. Затем вернёмся в оазис, пообедаем и поедем в аэропорт Каира, откуда вечерним рейсом вылетим в Луксор. По прилёте заселимся в отель.

Перелёт в ЛуксорПерелёт в ЛуксорПерелёт в ЛуксорПерелёт в ЛуксорПерелёт в ЛуксорПерелёт в ЛуксорПерелёт в ЛуксорПерелёт в ЛуксорПерелёт в ЛуксорПерелёт в ЛуксорПерелёт в ЛуксорПерелёт в Луксор
6 день

Долина Царей, Карнакский и Луксорский храмы

В Долине Царей будем исследовать гробницы фараонов, а в храме царицы Хатшепсут сделаем эффектные кадры на фоне масштабного сооружения.

Потом рассмотрим Карнакский и Луксорский храмы. Каждый фараон стремился оставить свой след в святынях, поэтому на стенах храмов можно увидеть барельефы, изображения и надписи, увековечившие великих правителей.

Ночевать будем в Луксоре.

Долина Царей, Карнакский и Луксорский храмыДолина Царей, Карнакский и Луксорский храмыДолина Царей, Карнакский и Луксорский храмыДолина Царей, Карнакский и Луксорский храмыДолина Царей, Карнакский и Луксорский храмыДолина Царей, Карнакский и Луксорский храмыДолина Царей, Карнакский и Луксорский храмыДолина Царей, Карнакский и Луксорский храмыДолина Царей, Карнакский и Луксорский храмыДолина Царей, Карнакский и Луксорский храмыДолина Царей, Карнакский и Луксорский храмыДолина Царей, Карнакский и Луксорский храмыДолина Царей, Карнакский и Луксорский храмыДолина Царей, Карнакский и Луксорский храмыДолина Царей, Карнакский и Луксорский храмыДолина Царей, Карнакский и Луксорский храмыДолина Царей, Карнакский и Луксорский храмыДолина Царей, Карнакский и Луксорский храмыДолина Царей, Карнакский и Луксорский храмыДолина Царей, Карнакский и Луксорский храмы
7 день

Пляжный отдых на берегу Красного моря

Утром отправимся к морю. Дорога займёт около 4 часов — и вот мы уже в Хургаде. Заселимся в отель и пойдём на пляж, получать идеальный бархатный загар, нежиться в воде и расслабляться.

Пляжный отдых на берегу Красного моряПляжный отдых на берегу Красного моряПляжный отдых на берегу Красного моряПляжный отдых на берегу Красного моря
8 день

Свободный день

Сегодня никаких экскурсий и активностей — весь день вы сможете провести на пляже или у бассейна.

9 день

Отъезд

Выселимся из отеля и отвезём вас в аэропорт Хургады.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 647
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание во время тура в пустыню и в Хургаде, завтраки в отелях Каира и Луксора
  • Трансферы по маршруту
  • Сафари в пустыню на 2 дня
  • Экскурсии по программе
  • Фото - и видеотчёты о путешествии
Что не входит в цену
  • Билеты в Египет и обратно
  • Внутренний перелёт Каир-Луксор
  • Входные билеты на объекты экскурсий (ок. 120 $)
  • Питание, кроме указанного в программе (ок. 7-10 $ на человека за обед или ужин)
  • Доплата за 1-местное размещение - 18509 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Каира, выбирайте вечерние или ночные рейсы
Завершение: Аэропорт Хургады, время зависит от ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Каира

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыПирамиды ГизыПопулярные местаВечерниеПляжи

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