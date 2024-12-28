Приглашаем встретить 2024 под жарким солнцем Египта, в золоте песков Сахары и на берегу Красного моря.
Вы увидите знаменитые пирамиды, не только в
Описание тура
Организационные детали
Условия отмены:
100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.
50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).
Без возврата — за 3 дня до начала тура.
Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.
С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.
Проживание. Будем жить в отелях 4* и в палатке в кемпинге в Сахаре. Живём по 2 человека в комнате, делимся по половому признаку или по внутренним симпатиям. 2- или 3-местное размещение, за доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. В стоимость входит 3-разовое питание во время тура в пустыню и в Хургаде, завтраки в отелях Каира и Луксора.
Дети. Участие возможно с 9 лет.
Сложность. В туре нет мероприятий, требующих специальной подготовки или особых физических навыков. Но в некоторых локациях запланирован небольшой хайкинг/прогулка. Трансферы в основном на личном транспорте в рамках одного региона.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Каира и отвезём в отель.
Египетский музей, коптский и исламские кварталы Каира, арабский базар
Знакомство со столицей начнём с Египетского музея, где будем рассматривать мумий, саркофаги, старинные украшения и сокровища Тутанхамона.
Дальше отправимся в южную часть Каира. Здесь находится несколько коптских святынь: церковь Святой Варвары, Святого Сергия, Вакха и Висячая церковь. Пообедаем в местном ресторане и поедем дальше, теперь держим курс на восток.
Пройдём через ворота, пропускающие в Старый город, и будем гулять по исламскому району Каира. Заглянем на атмосферный арабский базар, где отовсюду зазывают продавцы, предлагают ароматные специи, роскошные украшения и местные деликатесы.
Пирамиды Джосера, Дахшура и Гизы
Путешествие в Египет без пирамид? Невозможно! В 09:00 отправимся к самым известным достопримечательностям страны. Доберёмся до Саккары и увидим ступенчатую пирамиду Джосера. Это древнейшее крупное каменное сооружение, сохранившееся в мире!
Дальше переедем в Дахшур. Здесь вас ждёт посещение Изогнутой пирамиды. Необычное название она получила из-за своей причудливой формы — при строительстве был изменён угол граней. Считается, что это было сделано для большей прочности постройки. А ещё спустимся в Розовую пирамиду к погребальным камерам.
Продолжаем тур по пирамидам. На очереди — Гиза. Перед нам возникнут легендарные пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а ещё фигура Сфинкса.
Вечером вернёмся в отель.
Путешествие в Сахару: Чёрная пустыня и закат в Новой Белой пустыне
Отправляемся в Сахару. Начнём путешествие в 07:00, ехать предстоит около 4-5 часов. После обеда посетим Чёрную пустыню. Горные породы здесь размылись и покрыли окружающее пространство слоем тёмной каменной пыли. Пейзаж суровый и завораживающий!
Вы увидите Чёрную и Хрустальную горы и горячий источник, а ещё полюбуетесь вулканическими холмами, которые когда-то давно извергали вулканический материал долерит.
По бездорожью помчим в Белую пустыню. Побываем в регионе Агапат, сфотографируемся в песчаных дюнах Старой Белой пустыни и рассмотрим высеченные ветром каменные грибы. В Новой Белой пустыне встретим невероятный закат.
В завершении дня насладимся барбекю. Ночевать будем в кемпинге среди песчаных дюн.
Перелёт в Луксор
Позавтракаем и продолжим путешествие по Белой пустыне. Затем вернёмся в оазис, пообедаем и поедем в аэропорт Каира, откуда вечерним рейсом вылетим в Луксор. По прилёте заселимся в отель.
Долина Царей, Карнакский и Луксорский храмы
В Долине Царей будем исследовать гробницы фараонов, а в храме царицы Хатшепсут сделаем эффектные кадры на фоне масштабного сооружения.
Потом рассмотрим Карнакский и Луксорский храмы. Каждый фараон стремился оставить свой след в святынях, поэтому на стенах храмов можно увидеть барельефы, изображения и надписи, увековечившие великих правителей.
Ночевать будем в Луксоре.
Пляжный отдых на берегу Красного моря
Утром отправимся к морю. Дорога займёт около 4 часов — и вот мы уже в Хургаде. Заселимся в отель и пойдём на пляж, получать идеальный бархатный загар, нежиться в воде и расслабляться.
Свободный день
Сегодня никаких экскурсий и активностей — весь день вы сможете провести на пляже или у бассейна.
Отъезд
Выселимся из отеля и отвезём вас в аэропорт Хургады.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 647
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание во время тура в пустыню и в Хургаде, завтраки в отелях Каира и Луксора
- Трансферы по маршруту
- Сафари в пустыню на 2 дня
- Экскурсии по программе
- Фото - и видеотчёты о путешествии
Что не входит в цену
- Билеты в Египет и обратно
- Внутренний перелёт Каир-Луксор
- Входные билеты на объекты экскурсий (ок. 120 $)
- Питание, кроме указанного в программе (ок. 7-10 $ на человека за обед или ужин)
- Доплата за 1-местное размещение - 18509 руб