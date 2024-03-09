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10 по 13 сентября. Порядок экскурсий гибкий, можно заранее договориться с Имадом, и в случае чего (погода, самочувствие) корректировать уже на месте. Итак, по порядку о каждом дне. Первый день: пустыня. Можно смотреть сколько угодно фотографий и видео, но они не передадут всей красоты и атмосферы мест, которые вы увидите. Это нужно видеть собственными глазами. Но перед посещением самых красивых локаций мы заехали на источники и это отдельный кайф - в 40+ градусов окунуться в ванну и есть финики с рядом растущей пальмы. Тут можно зависнуть надолго, тем более что никто не подгоняет, но важно помнить, что путешествие только началось, и впереди много всего интересного. Остальные места, как уже писал выше, надо увидеть самим. И вот, когда уже не остается сил на эмоции, случается закат в белой пустыне и марш-бросок до места ночевки по ночному пустынному шоссе. Лагерь очень удивил в приятном смысле. Все секреты раскрывать не буду, съездите и прочувствуйте все сами. Окончанием дня был вкусный ужин, приготовленный нашим гидом Хамадой и водителем Аброй. На следующий день ранний подъем, завтрак и старт в Каир для того, чтобы стать археологами вместе с Имадом. Очень интересный и нешаблонный взгляд на историю пирамид и околосвязанных событий. Море впечатлений, особенно, если вы до этого никогда не были на пирамидах. В конце исторической части дня - посещение музея в Мемфисе и огромная статуя Рамзеса второго. Утром третьего дня нас встретил Мухаммед и мы поехали в Александрию. Изюминкой был сильный ливень и туман, который нас сопровождал в тот день, и немного смазал впечатление от самого города. Но Мухаммед вытянул настроение интересным рассказом в целом об истории Египта до истории Александрии в частности, а посещенные достопримечательности это прям супер-супер. Особенно, если вы любите различного толка подземелья, некрополи, крепости. До отъезда из Каира у нас оставался еще один день и мы заказали у Имада дополнительную экскурсию по Каиру, куда так же перенесли катание по Нилу и музей со второго дня. Настоятельно советую всем поступить так же. Имад влюбил нас в Каир. Прогулка по средневековым улочкам и Нилу, мечети, Коптский квартал. После этого дня Каир запал нам в душу. Ну и музей, огромнейшая экспозиция, среди которой Имад концентрировал внимание на самых значимых экземплярах, сопровождая экскурсию интереснейшим рассказом. Получился длинный текст, но и сам тур был несколько дней, а не часов. Огромное спасибо Имаду и его команде: гидам и водителям, которые сопровождали нас на протяжении всех дней. Организация на высшем уровне. По сути мы находились эти дни на полном пансионе: трансфер из/в аэропорт, отель, питание во время экскурсий - ни о чем не надо думать. Ну и разговоры за жизнь в пустыне и за чашечкой кофе в старом кафе в Каире - это очень душевно и круто.