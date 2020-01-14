3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Призраки в метро

Хельсинки — один из мировых лидеров по подземным сооружениям: сегодня здесь около 380 туннелей и больше 400 интересных объектов. Мы спустимся в подземный лабиринт и прогуляемся по его проспектам, улицам и переулкам, заглянем в окна домов. Вы узнаете тайны хельсинкского метро и поймете, как оно связано с «финской паранойей» и советским Ленинградом. Найдете нулевой километр и узнаете, почему он «путешествует». Я расскажу о подземных привидениях и о том, почему не покидает этот мир финский Джек-Потрошитель. Мы пройдем над одной станцией-призраком и побываем в другой. Доберемся до знаменитого Железнодорожного вокзала — и вы поймете, как удалось «сбежать» одному поезду.

Загадочные письмена и знаки

Вы попробуете расшифровать «метки» финских тайных сообществ, увидите наскальные рисунки и услышите историю женщины, которая их создала. Узнаете, что такое «день конфет» и, если захотите, попробуете необычный коктейль из арктических ягод, который продают только в Финляндии. Мы посмотрим не только подземный город, но и достопримечательности, расположенные над землей — Сенатскую площадь, Кафедральный собор, Хельсинский университет и уникальную деревянную Часовню тишины.