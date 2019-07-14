Французская Ривьера: частный тур на полдня

Исследуйте Французскую Ривьеру по собственному маршруту в рамках частного тура на полдня в микроавтобусе с кондиционером

4.9
6 отзывов
Индивидуально
для 8 чел.
Исследуйте Французскую Ривьеру по собственному маршруту в рамках частного тура на полдня в микроавтобусе с кондиционером.

Выберете удобное для вас место отправления и насладитесь живописной поездкой по Монако, Каннам и не только.
Французская Ривьера: частный тур на полдня
Французская Ривьера: частный тур на полдня
Французская Ривьера: частный тур на полдня
Французская Ривьера: частный тур на полдня
Французская Ривьера: частный тур на полдня
Французская Ривьера: частный тур на полдня
Французская Ривьера: частный тур на полдня
Французская Ривьера: частный тур на полдня
Французская Ривьера: частный тур на полдня
Французская Ривьера: частный тур на полдня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите фешенебельный Лазурный берег на роскошном 8-местном минивэне
  2. Составьте свой маршрут по личным предпочтениям
  3. Посетите гламурные прибрежные курорты, такие как Монако, Ницца или Канны
  4. Поразитесь голубизной воды на Средиземноморском побережье Прованса
Оцените по достоинству тур на полдня по роскошному Лазурному берегу Франции по собственному маршруту и в комфорте минивэна класса люкс. В составе группы не более чем из 8 участников выберите свой пункт отправления на Французской Ривьере: Италия, Монако, Эз, Ницца, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс, Канны, Сан-Тропе, Марсель, Экс-ан-Прованс или загородная местность Лазурного берега.
Откройте для тебя затаившиеся жемчужины Сан-Тропе, осмотрите блистательную Ниццу, устройте прогулку по Каннам как по красной ковровой дорожке. Осмотрите облюбованные места властной элиты и бывшей аристократии, роскошные причалы, яхты и казино, а также очаровательные городки на возвышенностях.
Вы можете выбрать пункт отправления, время возвращения и места, которые вы бы хотели посетить. Просто отправьте подробное описание своих пожеланий в комментариях при оформлении заказа. Или проконсультируйтесь у эксперта Liven Up, который с радостью поможет вам спланировать идеальное путешествие.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в 8-местном микроавтобусе с кондиционером
  • Гид
  • Трансфер от/до отеля
  • Километраж, парковка и плата за проезд по автомагистрали
Что не входит
  • Входные билеты
  • Чаевые
  • Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Фотоаппарат
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Если вам требуется доступ для инвалидных колясок, пожалуйста, оставьте комментарий во время бронирования
  • Детские кресла необходимы для младенцев. Пожалуйста, сделайте запрос во время бронирования
  • Пробег, парковка и сборы включены в стоимость
  • Входные билеты, еда, напитки и чаевые не включены
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

К
14 июля 2019
Большое спасибо нашему гиду Ирине! Было очень интересно и увлекательно! Мы остались в восторге!
K
18 апр 2016
The guide did a excellent job.
T
22 авг 2012
Booked a private tour for the 4of us -the guide was very knowledgeable of the local area and friendly. he also spoke good English and made sure we all had a good time.
Ещё 3 отзыва

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