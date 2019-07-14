Оцените по достоинству тур на полдня по роскошному Лазурному берегу Франции по собственному маршруту и в комфорте минивэна класса люкс. В составе группы не более чем из 8 участников выберите свой пункт отправления на Французской Ривьере: Италия, Монако, Эз, Ницца, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс, Канны, Сан-Тропе, Марсель, Экс-ан-Прованс или загородная местность Лазурного берега.

Откройте для тебя затаившиеся жемчужины Сан-Тропе, осмотрите блистательную Ниццу, устройте прогулку по Каннам как по красной ковровой дорожке. Осмотрите облюбованные места властной элиты и бывшей аристократии, роскошные причалы, яхты и казино, а также очаровательные городки на возвышенностях.

Вы можете выбрать пункт отправления, время возвращения и места, которые вы бы хотели посетить. Просто отправьте подробное описание своих пожеланий в комментариях при оформлении заказа. Или проконсультируйтесь у эксперта Liven Up, который с радостью поможет вам спланировать идеальное путешествие.