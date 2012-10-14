Побалуйте себя частным туром по Французской Ривьере, основанным на ваших предпочтениях, и насладитесь роскошью маршрута, составленного специально для вас. Создайте свое собственное путешествие и избегайте обычной суеты туристической группы с частным гидом, который покажет вам все.

Путешествуя на роскошном минивэне вместимостью до 8 человек, вы можете посетить королевское княжество Монако и совершить поездку по легендарной трассе Формулы-1. Он славится своей красивой гаванью, потрясающим ботаническим садом и впечатляющими казино.

Отправляйтесь в очаровательный город Сен-Тропе в регионе Прованс и узнайте, почему он привлекает так много всемирно известных кинозвезд и знаменитостей. Если вас интересует немного больше шума и суеты, посетите Ниццу или Марсель. Или окунитесь в модную атмосферу любимого фестивалями города Канн. Отдохните в сельской местности Экс-ан-Прованса. Выбор за вами!

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