Французская Ривьера: частный тур на целый день

Окунитесь в гламур Французской Ривьеры в частном 8,5-часовом туре по выбранному вами маршруту

4
4 отзыва
Индивидуально
для 8 чел.
Окунитесь в гламур Французской Ривьеры в частном 8,5-часовом туре по выбранному вами маршруту.

Посмотрите достопримечательности Лазурного берега и регионы Прованса, которые вы хотите увидеть, от очарования Сен-Тропе до суеты Марселя.
Французская Ривьера: частный тур на целый день
Французская Ривьера: частный тур на целый день
Французская Ривьера: частный тур на целый день
Французская Ривьера: частный тур на целый день
Французская Ривьера: частный тур на целый день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте гламурный Лазурный берег
  2. Отдохните в деревнях Прованса
  3. Посетите шумные города Ниццы или Марселя
  4. Наслаждайтесь роскошью частного гида и трансфера на минивэне из любого места по вашему выбору
  5. Сделайте ставку на казино Монако
  6. Пройдите по стопам кинозвезд в Каннах или Сен-Тропе
Побалуйте себя частным туром по Французской Ривьере, основанным на ваших предпочтениях, и насладитесь роскошью маршрута, составленного специально для вас. Создайте свое собственное путешествие и избегайте обычной суеты туристической группы с частным гидом, который покажет вам все.
Путешествуя на роскошном минивэне вместимостью до 8 человек, вы можете посетить королевское княжество Монако и совершить поездку по легендарной трассе Формулы-1. Он славится своей красивой гаванью, потрясающим ботаническим садом и впечатляющими казино.
Отправляйтесь в очаровательный город Сен-Тропе в регионе Прованс и узнайте, почему он привлекает так много всемирно известных кинозвезд и знаменитостей. Если вас интересует немного больше шума и суеты, посетите Ниццу или Марсель. Или окунитесь в модную атмосферу любимого фестивалями города Канн. Отдохните в сельской местности Экс-ан-Прованса. Выбор за вами!
После бронирования поставщик проконсультирует вас, чтобы помочь вам принять окончательное решение.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортировка минивэном
  • Гид
  • Встреча в отеле и высадка
  • Топливо, парковка и сборы за проезд
Что не входит
  • Входные билеты
  • Еда и напитки
  • Чаевые (по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Фотоаппарат
Важная информация
  • Пожалуйста, сообщите при бронировании, если вам требуется помощь в инвалидной коляске
  • Детские кресла необходимы для младенцев. Пожалуйста, запросите один при необходимости при бронировании
  • Пожалуйста, свяжитесь с местным поставщиком после бронирования, чтобы организовать трансфер
  • Пожалуйста, предоставьте подробное описание ваших предпочтений и интересов во время бронирования, оставив примечание в поле для комментариев
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

А
14 окт 2012
The tour guide was also the driver. When he spoke, you could barely hear him (needed a microphone). Some of the group anticipated going to St. Tropez but were told it would take about 3 of the 8 hours alloted time for travel. Our tour included Nice, Mont Carlo, a perfume factory and Cannes. Very disappointed.
G
16 сен 2019
Rainer hat uns wie vereinbart am Hafen abgeholt und uns sicher an alle gewünschten Plätze gebracht. Er ist ein sehr guter und freundlicher guide mit der ricjtigen Portion Schmäh. Es war ein toller Tag.
B
6 окт 2014
Telnahme mit Mitarbeiter n
Ещё 1 отзыв

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