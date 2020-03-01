Dina проводит ещё 1 экскурсию

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Оставить суету побережья и отправиться в средневековый Мужен, в мир мимолетных впечатлений

Dina
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Dina – ваш гид
Очаровательный городок на Лазурном берегу с атмосферой французской неги, чистым воздухом и панорамными пейзажами всегда привлекал импрессионистов.

Кроме того, за вдохновением сюда приезжали Кристиан Диор и Эдит Пиаф, Ив Сен Лоран и Катрин Денев.

Вы прогуляетесь по улочкам, закрученным в форме ракушки, и оцените живописные виды.

Во время обеда в прекрасном заведении я расскажу о «звездно-мишленовской» истории Мужена и самом влиятельном ресторанном рейтинге.

В музее вы познакомитесь с работами художников, стремящихся отразить мир в сиюминутных впечатлениях, и в результате поймете, почему именно здесь выдающиеся люди предпочитали проводить последние годы жизни.
От 100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автобусе
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на станции Канны
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Импрессионисты и вдохновляющий Прованс
Импрессионисты и вдохновляющий Прованс

Что вас ожидает

Мечта гурманов
В 1970-х годах Мужен был самой «звездной» деревней во Франции, так как обладал целыми звездами Мишлена. Вместе мы выберем ресторан, соответствующий вашему бюджету, где вы сможете попробовать оригинальные блюда из птицы с местными травами, карпаччо из осьминога с розмариновой полентой и многое другое. А за обедом я расскажу историю наиболее известного и влиятельного из ресторанных рейтингов современности. Вы узнаете, как заведения получают заветные звездочки, и, вероятно, еще больше оцените изысканность поданных блюд.

Художники Прованса
Музей классического искусства — один из лучших на Лазурном Берегу, здесь представлены произведения разных эпох и стилей, начиная с античного Египта и Греции. Мы же сфокусируемся на представленных работах художников-современников: Пикассо, Матисса, Шагала, Сезанна, Родена, Дали, Энди Уорхола и Марка Куинна. Я расскажу, из каких мифов черпал вдохновение Дали, как древнегреческое искусство нашло отражение в работах Пикассо и почему импрессионистов не воспринимали их современники, тогда как в наше время их картины стоят миллионы. Затем поговорим о том, как сегодня Мужен стал центром притяжения художников. Вы прогуляетесь по их галереям и, если повезет, увидите мастеров за творческим процессом. А также сможете приобрести произведения искусства, декоративные элементы для вашего интерьера, эксклюзивные украшения ручной работы и сувениры местного производства.

Дополнительные опции (бесплатно для тура на авто или +20 евро)
Неподалеку от Мужена находится часовня Богоматери Жизни. Сам Пикассо считал это место особенно одухотворяющим. Я расскажу об одной трогательной традиции, которую здесь почитают. А после мы пройдемся в тени ароматных кипарисов, рассуждая о прекрасном с бокальчиком прованского вина. Летом можно прогуляться на пруд, где цветут гигантские лотосы, и устроить фотосессию на природе.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
  • Если вас 3-4 человека, я могу сделать этот тур индивидуальным для вашей группы.
  • Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Если вы путешествуете без автомобиля, мы поедем на автобусе (1.5 евро на человека, 30 минут). Или я могу организовать автомобиль за дополнительную плату (+130 евро).
  • В стоимость также не входит обед (от 26 евро/человека; в ресторанах, награжденных звездой Мишлен, от 40 евро/человека); вино (от 10 евро/человека) и билеты в музей (14 евро/человека).
  • Обязательно наденьте удобную обувь и возьмите с собой бутылку воды.
  • Наша экскурсия — гибкая, в программе я готова учесть любые ваши пожелания.
Импрессионисты и вдохновляющий Прованс
Импрессионисты и вдохновляющий Прованс
Импрессионисты и вдохновляющий Прованс
Импрессионисты и вдохновляющий Прованс
Импрессионисты и вдохновляющий Прованс
Импрессионисты и вдохновляющий Прованс
Импрессионисты и вдохновляющий Прованс
Импрессионисты и вдохновляющий Прованс
Импрессионисты и вдохновляющий Прованс
Импрессионисты и вдохновляющий Прованс
Импрессионисты и вдохновляющий Прованс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на станции Канны.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dina
Dina
Я, как и вы, путешественник, и объездила множество разных стран. Люблю искусство, историю, фотографию, мне нравится наблюдать за людьми и пытаться уловить особенности каждого города. Также я умею ценить природные красоты, знаю места с лучшими видами, прогулочными тропами и аутентичным образом жизни. Кроме туристических мест со мной вы откроете для себя необычные уголки Ниццы и места региона, которые вы видели на красочных открытках. Позвольте мне вас удивить!
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Dina проводит ещё 1 экскурсию

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