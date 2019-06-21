Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите гламурный Сен-Тропе в рамках однодневного тура для небольшой группы
Узнайте, почему Порт-Гримо также известен как Маленькая Венеция
Узнайте, почему самые известные фотографы, художники и знаменитости любят Ривьеру
Из вашего отеля в Ницце, Каннах или Монако отправляйтесь в Сен-Тропе; Когда-то это была сонная рыбацкая деревня, а теперь это летняя площадка для самых блестящих звезд Европы. Посмотрите на мега-яхты элиты и прогуляйтесь по мощеным улочкам Сен-Тропе, изучая историю и культуру города. Будет свободное время и на обед.
В этом полнодневном туре для небольших групп вы также сможете посетить порт Гримо, расположенный всего в нескольких километрах от побережья. Средиземноморская яхтенная и рыбацкая деревня на северном берегу залива Сен-Тропе, легко понять, почему Порт-Гримо знаменит своими крошечными мостами, площадями и каналами. Его очаровательные виллы цвета заката на Ривьере тоже неплохи!
После однодневного тура по Сен-Тропе и Порт-Гримо пора возвращаться в отель.
Ответы на вопросы
Что входит
Профессиональный гид
Транспортировка на минивэне с кондиционером (8 мест)
Встреча в отеле и высадка
Что не входит
Входные билеты
Чаевые (необязательно)
Еда и напитки, если не указано иное
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 8 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Комфортная обувь
Фотоаппарат
Не допускаются
Домашние животные
Важная информация
Если вам требуется доступ для инвалидных колясок, оставьте комментарий при бронировании
Детские автокресла необходимы для младенцев, просьба запросить при бронировании
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
J
Judy
21 июня 2019
Этот тур должен быть отменен! Это было продано как 8-часовой тур, однако … нас высадили в городе и сказали встретить водителя обратно на месте высадки через два часа. Водитель не отвез нас в Порт Гримо, потому что движение было очень плохим. 6 часов в пути и только два (2) часа, чтобы пообедать и побродить самостоятельно - это НЕ ТУР! Это такси, но туристу нужно рассказать, что на самом деле подразумевает эта поездка.
А
Аноним
25 окт 2019
Our tour guide Jairo was very friendly, helpful and informative which helped us to make the most out of St Tropez and Port Grimaud.