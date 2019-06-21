Сен-Тропе и Порт-Гримо: тур на целый день

Прогуляйтесь по очаровательным улицам Сен-Тропе; приморский город, который сочетает

3.9
8 отзывов
В группе
до 8 чел.
Прогуляйтесь по очаровательным улицам Сен-Тропе; приморский город, который сочетает в себе роскошных знаменитостей и атмосферу провансальской рыбацкой деревни.

Затем посетите красивый порт Гримо на побережье; не зря он известен как Маленькая Венеция.
Сен-Тропе и Порт-Гримо: тур на целый день
Сен-Тропе и Порт-Гримо: тур на целый день
Сен-Тропе и Порт-Гримо: тур на целый день
Сен-Тропе и Порт-Гримо: тур на целый день
Сен-Тропе и Порт-Гримо: тур на целый день
Сен-Тропе и Порт-Гримо: тур на целый день
Сен-Тропе и Порт-Гримо: тур на целый день
Сен-Тропе и Порт-Гримо: тур на целый день
Сен-Тропе и Порт-Гримо: тур на целый день
Сен-Тропе и Порт-Гримо: тур на целый день
Сен-Тропе и Порт-Гримо: тур на целый день
Сен-Тропе и Порт-Гримо: тур на целый день
Сен-Тропе и Порт-Гримо: тур на целый день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите гламурный Сен-Тропе в рамках однодневного тура для небольшой группы
  2. Узнайте, почему Порт-Гримо также известен как Маленькая Венеция
  3. Узнайте, почему самые известные фотографы, художники и знаменитости любят Ривьеру
Из вашего отеля в Ницце, Каннах или Монако отправляйтесь в Сен-Тропе; Когда-то это была сонная рыбацкая деревня, а теперь это летняя площадка для самых блестящих звезд Европы. Посмотрите на мега-яхты элиты и прогуляйтесь по мощеным улочкам Сен-Тропе, изучая историю и культуру города. Будет свободное время и на обед.
В этом полнодневном туре для небольших групп вы также сможете посетить порт Гримо, расположенный всего в нескольких километрах от побережья. Средиземноморская яхтенная и рыбацкая деревня на северном берегу залива Сен-Тропе, легко понять, почему Порт-Гримо знаменит своими крошечными мостами, площадями и каналами. Его очаровательные виллы цвета заката на Ривьере тоже неплохи!
После однодневного тура по Сен-Тропе и Порт-Гримо пора возвращаться в отель.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный гид
  • Транспортировка на минивэне с кондиционером (8 мест)
  • Встреча в отеле и высадка
Что не входит
  • Входные билеты
  • Чаевые (необязательно)
  • Еда и напитки, если не указано иное
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Фотоаппарат
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Если вам требуется доступ для инвалидных колясок, оставьте комментарий при бронировании
  • Детские автокресла необходимы для младенцев, просьба запросить при бронировании
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

J
21 июня 2019
Этот тур должен быть отменен! Это было продано как 8-часовой тур, однако … нас высадили в городе и сказали встретить водителя обратно на месте высадки через два часа. Водитель не отвез нас в Порт Гримо, потому что движение было очень плохим. 6 часов в пути и только два (2) часа, чтобы пообедать и побродить самостоятельно - это НЕ ТУР! Это такси, но туристу нужно рассказать, что на самом деле подразумевает эта поездка.
А
25 окт 2019
Our tour guide Jairo was very friendly, helpful and informative which helped us to make the most out of St Tropez and Port Grimaud.
L
15 апр 2019
Lovely guide and great tour.
Ещё 5 отзывов

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