Из вашего отеля в Ницце, Каннах или Монако отправляйтесь в Сен-Тропе; Когда-то это была сонная рыбацкая деревня, а теперь это летняя площадка для самых блестящих звезд Европы. Посмотрите на мега-яхты элиты и прогуляйтесь по мощеным улочкам Сен-Тропе, изучая историю и культуру города. Будет свободное время и на обед.

В этом полнодневном туре для небольших групп вы также сможете посетить порт Гримо, расположенный всего в нескольких километрах от побережья. Средиземноморская яхтенная и рыбацкая деревня на северном берегу залива Сен-Тропе, легко понять, почему Порт-Гримо знаменит своими крошечными мостами, площадями и каналами. Его очаровательные виллы цвета заката на Ривьере тоже неплохи!

После однодневного тура по Сен-Тропе и Порт-Гримо пора возвращаться в отель.