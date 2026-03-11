21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Эта экскурсия для тех, кто не хочет терять время в первые часы путешествия! Я встречу вас в аэропорту на своём автомобиле, расскажу об истории города, дам ценные советы и познакомлю с основными достопримечательности столицы от Эйфелевой башни до собора Нотр-Дам. А в конце поездки вы окажетесь у своего отеля, готовые самостоятельно продолжить покорение Парижа.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Что вас ожидает

Визитные карточки Парижа

Я помогу вам составить первое впечатление о Париже! Вы побываете на площади Согласия, заглянете в парк «Тюильри» и внутренний дворик Лувра. Остановитесь у Оперы Гарнье, прокатитесь по Елисейским полям, рассмотрите Триумфальную Арку и Эйфелеву башню. Мы проедем мимо Дома инвалидов, пересечём самый красивый мост в Париже и отправимся к величественному Собору Парижской Богоматери.

Вы узнаете, как менялся Париж с течением веков от древнего галльского города до современного мегаполиса. Я расскажу о главных вехах истории, зарождении масонства и влиянии на город легендарных личностей: от Генриха IV и Людовика XIV до Шарля де Голля и Нострадамуса.

Гастрономическая жизнь

Порекомендую вам кафе, где можно вкусно и недорого пообедать, расскажу об аутентичных кофейнях Парижа или ресторанах высокой кухни. Мы прогуляемся в Латинский квартал к старейшему ресторану «Прокоп», рассмотрим первую мороженицу в Европе. А по пути вы услышите истории о знаменитых кафе, узнаете о происхождении слова «бистро» и поймёте, за что горожане так любят Монмартр.

Во время экскурсии я расскажу, как можно пройти в музеи без очереди, когда комфортнее посетить королевские резиденции, и постараюсь ответить на все вопросы.

Организационные детали