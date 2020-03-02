21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Познакомиться с достопримечательностями столицы по дороге от аэропорта до отеля

Александр
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Александр – ваш гид
Эта экскурсия для тех, кто не хочет терять время и стремится увидеть всё самое главное в Париже в первые часы своего путешествия! Я встречу вас в одном из аэропортов города на своём автомобиле, расскажу об истории Парижа, дам несколько ценных советов и познакомлю с основными достопримечательности столицы от Эйфелевой башни до собора Нотр-Дам.

А в конце экскурсии вы окажетесь у своего отеля или апартаментов, готовые самостоятельно продолжить покорение Парижа!
338 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии21 отзыв
4.76
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Парижа
Я познакомлю вас с главными достопримечательностями города и помогу составить первое впечатление о Париже. Вы побываете на площади Согласия, заглянете в парк Тюильри и внутренний дворик Лувра, остановитесь у Оперы Гарнье, прокатитесь по Елисейским полям, рассмотрите Триумфальную Арку и поздороваетесь с «Парижской красавицей», Башней Эйфеля. Мы проедем мимо Дома инвалидов, пересечем самый красивый мост в Париже и отправимся к величественному Собору Парижской Богоматери. Вы узнаете, как менялся Париж с течением веков от древнего галльского города до современного мегаполиса. Я расскажу о главных вехах истории города, о зарождении масонства и влиянии на город легендарных личностей: от Генриха IV и Людовика XIV до Шарля де Голля и Нострадамуса.

Гастрономическая жизнь города
Я порекомендую вам интересные кафе, где можно вкусно и недорого пообедать, расскажу о самых аутентичных кофейнях Парижа или ресторанах высокой кухни. Мы прогуляемся в Латинский квартал к старейшему ресторану «Прокоп», рассмотрим первую мороженицу в Европе. А по пути вы услышите истории о знаменитых кафе Парижа, узнаете о происхождении слова «бистро» и поймете, за что горожане так любят Монмартр.

Во время экскурсии я расскажу, как можно пройти в музеи без очереди, когда комфортнее посетить Королевские резиденции, и постараюсь ответить на все другие вопросы.

Организационные детали

  • Путешествовать по Парижу будем в просторном и комфортабельном автомобиле с панорамной крышей Renault Espace
  • Маршрут экскурсии может корректироваться с учётом ваших пожеланий
  • Оплатить экскурсию можно не только наличными, но и кредитной картой
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Добрый день! Меня зовут Александр. Родился я там, где «холодно даже пингвинам», с детства с упоением читал книги и увлекался историей Франции. После знакомства с преподавателем истории университета Сорбонны во время учебы в Норвегии я решился на переезд в Париж и стал французским студентом на 3 года. Именно тогда я начал знакомить путешественников с Парижем и настолько влюбился в это дело, что после учебы стал профессиональным гидом. В путешествиях и работе мне помогают чувство юмора, знание истории и огромная любовь к Франции. Все, что я знаю, расскажу и покажу — а знаю я немало, уж поверьте. Буду рад нашей встречe!
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 марта 2020
В Париже были не в первый раз, решили заказать трансфер с экскурсией. Получили огромное удовольствие от автопрогулке по Парижу. Огромное спасибо Юрию, рассказ и маршрут был очень интересным , совершенно новым для нас. Благодаря умелому рассказчику, время прогулки пролетело совершенно не заметно. Желание вернуться в Париж ещё раз -нас не покидает! При следующей поездке в Париж обязательно воспользуемся услугами Юрия!
18 февраля 2020
Очень комфортно с первых минут встречи в аэропорту на прекрасной машине. Начали прямо из аэропорта и закончили у гостиницы. Посмотрели все знаковые места не только из окна авто, но и пройдясь по Монмартру, Марсову полю, Дому инвалидов, Около Нотр-Дама. Самое главное - запомнили то, что интересно и как расположено. Поэтому после расположения в гостинице сразу побежали целенаправленно пешком по городу и ни разу не заплутали. Александр Очень отзывчивый и интересующийся гид. Хороший рассказчик и очень приятный человек. Рекомендуем от души
Оксана
28 января 2020
Экскурсия потрясающая, спасибо! Александр дал исчерпывающий материал о Париже о Франции, об исторических событиях и местах. Очень приятный собеседник, эрудированный, интеллигентный и тактичный. Отвечал на различные наши вопросы. После экскурсии мы имели представление о городе и знали, что именно, мы хотели бы изучить более подробно и в какое из мест пойти. Панорамная крыша автомобиля, это вообще что то. Видно всё, что вокруг и при этом не дует и ни кто не толкает)) Мы были в январе. Если бы ходили пешком, мы бы столько не увидели. С учётом, что прилетели в Париж на пару дней. Выбрали экскурсию с трансфертом, что бы не терять время и сразу отправиться в путешествие по городу. Александр учёл все наши пожелания. Одно из (мы хотели быстро перекусить, так как с рейса) Всем рекомендую экскурсию, особенно, если вы впервые в Париже. Александру побольше благодарных слушателей.
12 января 2020
25 декабря были в Париже Обзорную экскурсию проводил Юрий с трансфертом из аэропорта, экскурсия очень понравилась, Юрий великолепный гид! Очень хорошая и содержательная информация об исторических памятниках и истории из создания о событиях происходивших в определенные эпохи времени. Маршрут был подобран идеально, за короткий срок экскурсии удалось посмотреть достаточно много! Огромное спасибо Юрию, Вы лучший гид! Рекомендуем всем!
1 декабря 2019
Посмотрели основные достопримечательности (те, которые мне нужны были), всё понравилось.
Андрей
9 ноября 2019
Рекомендую данную экскурсию для тех кто (как мы) первый раз в Париже, интересно и за несколько часов посетили все знаковые места Парижа. Гид - Александр, встретил в аэропорту и после экскурсии проводил до отеля. Проехав по всем районам (север, юг, запад, восток) поняли для себя где хотим погулять самостоятельно, выбрав Монмарт и Латинский квартал.
21 октября 2019
Мы очень благодарны Александру за интересную и познавательную экскурсию ,
Всегда приятно иметь дело с профессионалом своего дела
16 октября 2019
Спасибо за экскурсию! Все было замечательно, маршрут был полностью подстроен под нас.
13 октября 2019
Юрий проводил для нас экскурсию 11.10.2019. Встретил в аэропорту, машина вместительная, подойдет и для большой семьи. Пока ехали до Парижа, т. е еще до начала экскурсии болтали, задавали вопросы. Юрий любезно ответил на все)) Сама экскурсия была очень подробной, не скучной. По длительности: не менее 4 часов. Останавливались, делали фотографии. Более того, Юрий спустился с нами а метро, помог купить билеты. Мы очень довольны. Видно, что человек не просто владеет огромным пластом информации об истории города, но и знает его изнутри, будучи парижанином. Однозначно, рекомендуем всем! Спасибо за экскурсию!
21 сентября 2019
Прилетев в Париж, мы окунулись в атмосферу города, оказались в аутентичных переулках Монтмартра, прокатились по Елисейским Полям, объехали Латинский квартал... И это благодаря удачно скомпонованной экскурсии, которую провёл Александр. Спасибо ему за это.
Ещё 11 отзывов

Александр проводит ещё 4 экскурсии

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