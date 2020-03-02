21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Парижа

Я познакомлю вас с главными достопримечательностями города и помогу составить первое впечатление о Париже. Вы побываете на площади Согласия, заглянете в парк Тюильри и внутренний дворик Лувра, остановитесь у Оперы Гарнье, прокатитесь по Елисейским полям, рассмотрите Триумфальную Арку и поздороваетесь с «Парижской красавицей», Башней Эйфеля. Мы проедем мимо Дома инвалидов, пересечем самый красивый мост в Париже и отправимся к величественному Собору Парижской Богоматери. Вы узнаете, как менялся Париж с течением веков от древнего галльского города до современного мегаполиса. Я расскажу о главных вехах истории города, о зарождении масонства и влиянии на город легендарных личностей: от Генриха IV и Людовика XIV до Шарля де Голля и Нострадамуса.

Гастрономическая жизнь города

Я порекомендую вам интересные кафе, где можно вкусно и недорого пообедать, расскажу о самых аутентичных кофейнях Парижа или ресторанах высокой кухни. Мы прогуляемся в Латинский квартал к старейшему ресторану «Прокоп», рассмотрим первую мороженицу в Европе. А по пути вы услышите истории о знаменитых кафе Парижа, узнаете о происхождении слова «бистро» и поймете, за что горожане так любят Монмартр.

Во время экскурсии я расскажу, как можно пройти в музеи без очереди, когда комфортнее посетить Королевские резиденции, и постараюсь ответить на все другие вопросы.