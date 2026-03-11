21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Познакомиться с достопримечательностями столицы по дороге от аэропорта до отеля
Эта экскурсия для тех, кто не хочет терять время в первые часы путешествия! Я встречу вас в аэропорту на своём автомобиле, расскажу об истории города, дам ценные советы и познакомлю с основными достопримечательности столицы от Эйфелевой башни до собора Нотр-Дам. А в конце поездки вы окажетесь у своего отеля, готовые самостоятельно продолжить покорение Парижа.
Я помогу вам составить первое впечатление о Париже! Вы побываете на площади Согласия, заглянете в парк «Тюильри» и внутренний дворик Лувра. Остановитесь у Оперы Гарнье, прокатитесь по Елисейским полям, рассмотрите Триумфальную Арку и Эйфелеву башню. Мы проедем мимо Дома инвалидов, пересечём самый красивый мост в Париже и отправимся к величественному Собору Парижской Богоматери.
Вы узнаете, как менялся Париж с течением веков от древнего галльского города до современного мегаполиса. Я расскажу о главных вехах истории, зарождении масонства и влиянии на город легендарных личностей: от Генриха IV и Людовика XIV до Шарля де Голля и Нострадамуса.
Гастрономическая жизнь
Порекомендую вам кафе, где можно вкусно и недорого пообедать, расскажу об аутентичных кофейнях Парижа или ресторанах высокой кухни. Мы прогуляемся в Латинский квартал к старейшему ресторану «Прокоп», рассмотрим первую мороженицу в Европе. А по пути вы услышите истории о знаменитых кафе, узнаете о происхождении слова «бистро» и поймёте, за что горожане так любят Монмартр.
Во время экскурсии я расскажу, как можно пройти в музеи без очереди, когда комфортнее посетить королевские резиденции, и постараюсь ответить на все вопросы.
Организационные детали
Путешествовать будем в просторном и комфортабельном автомобиле с панорамной крышей Nissan X-Trail
Предложение действует для аэропортов Charles de Gaulle и Orly. При заказе экскурсии с трансфером из аэропорта Beauvais — Tillé доплата €100
Программа длится 3 часа: 1 час — встреча в аэропорту и трансфер в Париж, 2 часа — обзорная экскурсия по городу с окончанием у вашего отеля или апартаментов
Маршрут экскурсии может корректироваться с учётом ваших пожеланий
Оплатить экскурсию можно не только наличными, но и кредитной картой
Экскурсия возможна и для большего количества человек (стоимость договорная)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Шарль-де-Голль или Орли
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3441 туриста
Нашу команду объединяет общая цель: сделать работу так, чтобы, вернувшись домой, вы с теплотой вспоминали поездку. Мы создаём комфортные, классические и необычные путешествия по всей Франции, Бельгии и странам ЕС.
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трое, и мы профессионалы, которые всегда взаимозаменяемы:
Александр — инициатор проекта и координатор. Гид с опытом организации путешествий с 2004 года.
Виктория — знаток истории искусств и переводчик. Её приоритет — нестандартные маршруты.
Юрий — знаток истории, ответственный и отзывчивый эксперт по регионам Франции и Бельгии.
Сила команды — в эмпатии и индивидуальном подходе. Мы предлагаем всё: от встреч в аэропорту и трансферов до экскурсий по музеям, пеших и велопрогулок. Проводим автомобильные туры по городам Бенилюкса и даже полёты на легкомоторном самолёте. Поможем выбрать отель в Париже, зарезервировать ресторан или дегустацию. Наша задача — оставить в вашей памяти яркое и светлое ощущение от Европы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Максим
Дата посещения: 29 дек 2025
Всё прошло идеально! Александр профессионал своего дела, отлично знает историю, хорошо рассказывает. Отдельная благодарность, что Александр подстроился под время моего транзита, встретил, провёз по максимально возможным достопримечательностям и даже проводил до терминала вылета. Александр, я очень рад знакомству с Вами, Вы человек с большой буквы! И я от всей души благодарю Вас и желаю вам здоровья и всевозможных благ!
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L
Luba
Замечательная экскурсия! Мы в восторге! Спасибо Александр, спасибо Юрий, спасибо Наташа! Надеемся, что ещё с вами встретимся в Париже! Люба и Гриша (USA, Michigan, Detroit)
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Наталия
экскурсию провел Юрий, который показал нам большое количество достопримечательностей Парижа и даже Версаль! Было интересно, комфортно и позновательно! спасибо огромное!!!
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О
Ольга
Хотим выразить огромную благодарность гиду Александру за потрясающую экскурсию по Парижу! Всё было на высшем уровне — от организации до подачи материала. Александр — невероятно интересный рассказчик, который умеет увлечь читать дальшеуменьшить
с первых минут и держать внимание на протяжении всей экскурсии. Он прекрасно разбирается в самых разных темах: истории, архитектуре, культуре и современной жизни города. Чувствуется настоящий профессионал своего дела и человек, искренне влюблённый в Париж. Кроме того, Александр — очень приятный, доброжелательный и внимательный человек, с которым легко и комфортно общаться. Однозначно рекомендуем его всем, кто хочет увидеть Париж по-настоящему и получить незабываемые впечатления!
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Н
Николай
Увлекательный тур, интересный и взрослым и ребенку. Александр - эрудированный и коммуникабельный местный гид. С удовольствием вернулся к другим его турам. Спасибо большое!
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A
Arina
В целом экскурсия была нормальная, но у нас был не Александр, а другой экскурсовод. Рассказ был не то, чтобы очень интересный и глубокий. Экскурсовод среднего уровня.
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