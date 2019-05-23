Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите достопримечательности Гамбурга из двухэтажного автобуса на линии A
Оцените комментарии через аудиогарнитуру на одном из 10 языков
Садитесь и сходите на любых остановках в течение одного дня
Совершите 1-часовой круиз по гавани
Взгляните на великолепные виллы во время 1-часового круиза по озеру Альстер
Отведайте рыбную закуску Tom & Konsorten
Если вы хотите увидеть самое сердце Гамбурга, вам придется спуститься на воду. Именно поэтому круизы по озеру Альстер и гавани – неотъемлемая часть обзорного тура по городу.
В рамках плавания по Альстеру остроумный «эксперт по гавани» на борту баржи увлечет вас секретами морского мира, вы полюбуетесь великолепными виллами и познакомитесь с ганзейским образом жизни.
Тур также включает рыбную закуску в Tom & Konsorten Am Kaiserkai в HafenCity около Эльбской филармонии.
Ответы на вопросы
Что входит
1-дневный билет на автобусный тур по достопримечательностям
1-часовой круиз по гавани
1-часовой круиз по озеру Альстер
Ваучер на чашку чая
Комментарии гида через аудиогарнитуру (на немецком, английском, французском, русском, итальянском, испанском, датском, японском, китайском и арабском)
Что не входит
Еда и напитки
Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Каждой из 3 частей тура (автобусным туром, круизом по гавани и круизом по озеру Альстер) можно воспользоваться один раз в течение 3 дней. Однако необязательно участвовать во всех трех в один день
Старт тура на линии A: Центральный вокзал/Кирхеналле и Санкт-Паули, причалы 1-2
(или начните экскурсию с любой из оставшихся 27 остановок линии А)
Продолжительность без остановок: 90 минут
Начало круиза по гавани: пирсы Санкт-Паули, причал 1 или 4
Продолжительность: 60 минут
Старт тура в обе стороны по Альстеру: причал Юнгфернштиг
Круиз по гавани на английском: с апреля по октябрь в 12:00
На пароходах есть аудиогиды на английском языке
Туры линии A проходят в сопровождении немецкоговорящих гидов (в некоторых автобусах через GPS-аудиосистему с наушниками также доступны другие языки: русский, французский, итальянский, испанский, датский, японский, китайский и арабский – наушники доступны в автобусе бесплатно). Наушники бесплатно предоставляются на борту автобуса
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 152 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
K
Kerstin
23 мая 2019
(Германия)
Однако организация оставляет желать лучшего. Мы не были проинформированы о том, что сначала вы должны получить билеты на морские прогулки в автобусе. Не то, чтобы вы сначала поехали на автобусе. Так что не нужно было бегать туда-сюда. Кроме того, персонал на лодке Alster не знал, что предложение было доступно. К счастью, персонал на сайте был гибким и полезным. Но это определенно должно быть изменено!
T
Tracy
9 окт 2021
(США)
Bus drivers were informative re: boat tickets (since the website/app we’re not very detailed); neither lake or river cruises has English translation, but still very beautiful and scenic; was able to do all 3 in 1 day (we only had 1 day in Hamburg) - great way to see everything, if you don’t have a lot of time.
S
Stefanie
7 ноя 2019
(Германия)
Живые презентации в хоп-автобусах и на лодках были великолепными, но, к сожалению, по крайней мере, в автобусах следующего года их больше не должно быть. Следует также отметить, что это не билет на 3 дня, а дневной билет, который можно использовать на один из 3 дней.
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