Если вы хотите увидеть самое сердце Гамбурга, вам придется спуститься на воду. Именно поэтому круизы по озеру Альстер и гавани – неотъемлемая часть обзорного тура по городу.

В рамках плавания по Альстеру остроумный «эксперт по гавани» на борту баржи увлечет вас секретами морского мира, вы полюбуетесь великолепными виллами и познакомитесь с ганзейским образом жизни.

Тур также включает рыбную закуску в Tom & Konsorten Am Kaiserkai в HafenCity около Эльбской филармонии.