Гамбург: автобусный тур с круизами по гавани и озеру Альстер

Познакомьтесь с лучшими местами Гамбурга на суше и воде

4.7
152 отзыва
Круиз
в группе до 50 чел.
Познакомьтесь с лучшими местами Гамбурга на суше и воде.

Этот пакет включает 1-дневный билет на автобусный hop-on hop-off тур и круизы по гавани и озеру Альстер.

Садитесь и выходите из автобуса на 29 остановках, среди которых портовые пирсы и Репербан.
Гамбург: автобусный тур с круизами по гавани и озеру Альстер
Гамбург: автобусный тур с круизами по гавани и озеру Альстер
Гамбург: автобусный тур с круизами по гавани и озеру Альстер
Гамбург: автобусный тур с круизами по гавани и озеру Альстер
Гамбург: автобусный тур с круизами по гавани и озеру Альстер

Что вы увидите 🤩

  • Юнгфернштиг
  • Ратушная площадь, Гамбург
  • Озеро Альстер
  • Гамбургская ратуша
  • Генземаркт
  • Церковь Святого Михаила, Гамбург
  • Санкт-Паули
  • Рыбный рынок Гамбурга
  • Пирс Санкт-Паули
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите достопримечательности Гамбурга из двухэтажного автобуса на линии A
  2. Оцените комментарии через аудиогарнитуру на одном из 10 языков
  3. Садитесь и сходите на любых остановках в течение одного дня
  4. Совершите 1-часовой круиз по гавани
  5. Взгляните на великолепные виллы во время 1-часового круиза по озеру Альстер
  6. Отведайте рыбную закуску Tom & Konsorten
Если вы хотите увидеть самое сердце Гамбурга, вам придется спуститься на воду. Именно поэтому круизы по озеру Альстер и гавани – неотъемлемая часть обзорного тура по городу.
В рамках плавания по Альстеру остроумный «эксперт по гавани» на борту баржи увлечет вас секретами морского мира, вы полюбуетесь великолепными виллами и познакомитесь с ганзейским образом жизни.
Тур также включает рыбную закуску в Tom & Konsorten Am Kaiserkai в HafenCity около Эльбской филармонии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1-дневный билет на автобусный тур по достопримечательностям
  • 1-часовой круиз по гавани
  • 1-часовой круиз по озеру Альстер
  • Ваучер на чашку чая
  • Комментарии гида через аудиогарнитуру (на немецком, английском, французском, русском, итальянском, испанском, датском, японском, китайском и арабском)
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Каждой из 3 частей тура (автобусным туром, круизом по гавани и круизом по озеру Альстер) можно воспользоваться один раз в течение 3 дней. Однако необязательно участвовать во всех трех в один день
  • Старт тура на линии A: Центральный вокзал/Кирхеналле и Санкт-Паули, причалы 1-2
  • (или начните экскурсию с любой из оставшихся 27 остановок линии А)
  • Продолжительность без остановок: 90 минут
  • Начало круиза по гавани: пирсы Санкт-Паули, причал 1 или 4
  • Продолжительность: 60 минут
  • Старт тура в обе стороны по Альстеру: причал Юнгфернштиг
  • Круиз по гавани на английском: с апреля по октябрь в 12:00
  • На пароходах есть аудиогиды на английском языке
  • Туры линии A проходят в сопровождении немецкоговорящих гидов (в некоторых автобусах через GPS-аудиосистему с наушниками также доступны другие языки: русский, французский, итальянский, испанский, датский, японский, китайский и арабский – наушники доступны в автобусе бесплатно). Наушники бесплатно предоставляются на борту автобуса
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 152 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
112
4
30
3
6
2
2
1
2
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
K
23 мая 2019
(Германия)
Однако организация оставляет желать лучшего. Мы не были проинформированы о том, что сначала вы должны получить билеты на морские прогулки в автобусе. Не то, чтобы вы сначала поехали на автобусе. Так что не нужно было бегать туда-сюда. Кроме того, персонал на лодке Alster не знал, что предложение было доступно. К счастью, персонал на сайте был гибким и полезным. Но это определенно должно быть изменено!
T
9 окт 2021
(США)
Bus drivers were informative re: boat tickets (since the website/app we’re not very detailed); neither lake or river cruises has English translation, but still very beautiful and scenic; was able to do all 3 in 1 day (we only had 1 day in Hamburg) - great way to see everything, if you don’t have a lot of time.
S
7 ноя 2019
(Германия)
Живые презентации в хоп-автобусах и на лодках были великолепными, но, к сожалению, по крайней мере, в автобусах следующего года их больше не должно быть. Следует также отметить, что это не билет на 3 дня, а дневной билет, который можно использовать на один из 3 дней.

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