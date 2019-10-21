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Влюбиться в атмосферу легкого безумия и сумасшедших идей, фантастического драйва и вечного праздника

Anastasia
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Anastasia – представитель гидов
Вы узнаете, как из признания альтернативы и готовности к диалогу родился современный Гамбург с его удивительными проектами и неравнодушными жителями.

Какой он, город миллионеров и неформалов, где роскошные отели строят в водонапорных башнях, серьги делают из скейтбордов, а «отец лебедей» — почетнейший статус? Об этом на авторской прогулке!
От 182 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
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Гамбург — город свободы и вольного ветра
Гамбург — город свободы и вольного ветра

Что вас ожидает

И все это Гамбург! Свободный и ганзейский!
Гамбург — город бизнес-элиты и солидной недвижимости, а еще неформалов и панков. В третьем по величине европейском порту с непрерывным потоком кораблей вы отыщете место для пасеки и портового меда. Я расскажу о поразительных идеях вроде отелей в портовых кранах и мебели из старых нефтяных бочек. Вы узнаете, как вписываются старые дома в общую архитектуру города, как соблюдается цветовой код и в чем секрет гармоничного сосуществования едва ли не полярных концепций.

Как город стал таким?
У первого порта вы узнаете, как все начиналось, а чуть позже — о периоде величия во времена Ганзейского союза и о том, какие привилегии позволили Гамбургу стать одним из богатейших городов той эпохи. Какие потрясения, удачи и ошибки случались в его жизни. Также вы побываете в одном из самых красивых и атмосферных кварталов — Speicherstadt. Здесь я расскажу о причинах появления крупнейшего складского комплекса в мире, долгом споре вольного Гамбурга со всей Германской империей и товарах, которые раньше сюда привозили.

Неординарный и передовой Гамбург
Я обязательно помогу разобраться в современной архитектуре и дизайне, удивительных инновациях и экологических проектах. Вы узнаете, как город борется с наводнениями и почему здесь больше мостов, чем в Амстердаме, Венеции и Лондоне. Кроме того, поговорим о таких неожиданных фактах, как статус существа, которое является священным для города не только в легендах и байках, но и на государственном уровне! И отдельно обсудим почетное звание «отца лебедей».

Непарадные страницы жизни и кофейная пауза
На одной из старейших улочек вам, возможно, покажется, что время остановилось, а с помощью крюков на фасадах вот-вот начнут грузить мешки с табаком и какао. Как раньше здесь жили люди и чем занимались? Кто становился пивоваром, в какие дни было разрешено варить хмельной напиток и кому продавать? Кто и как спас город от холеры, и какие хитроумные способы использовали для борьбы с напастями? На другой улочке речь пойдет о традиционной кухне и пивных супах на завтрак. И еще мы непременно сделаем остановку в старомодном, но очень уютном кафе с вкуснейшими десертами и отличным кофе.

Путешествие в атмосферу 19 века
На прогулке по самого старому и узкому пассажу с изящно оформленными в югендстиле потолками до роскошной городской Ратуши вы узнаете, как пожар полностью изменил представления местных жителей о городской среде и собственном доме. Для чего городу понадобилась арт-терапия и что за революцию в высоком искусстве логистики и организации офисных пространств устроили гамбургцы?

Амбициозный квартал Хафенсити
Еще 20 лет назад здесь находились старый порт и склады, теперь же вы встретите сплошь и рядом архитектурные шедевры, гениальную транспортную и социальную инфраструктуру, поющее метро и детские парки, лучшую концертную площадку и икону архитектурного стиля Германии — Elbphilharmonie. Узнаете, как жители Гамбурга принимают участие в строительстве собственного города. А при желании подниметесь на смотровую площадку и посмотрите «Хафенкино» — этим занимается каждый житель города без исключения:)

Гамбург и его жители
Конечно, мы будем говорить и о живущих здесь прекрасных и талантливых людях. Вы узнаете о двух братьях, придумавших главный городской аттракцион Гамбурга и задавших новую моду на интерактивные музеи миниатюр. А еще заглянете к полицейскому, который ушел в отставку и сейчас работает с художниками над дизайном сувениров ручной работы прямо в порту. После всех этих историй и встреч вы осознаете, как чутко прислушивается город к настроению жителей и как трепетно относятся жители к нему.

💫 Кроме того, вы побываете на прекрасном озере Альстер, в общественном саду в центре, в церкви святого Михаила и на лучшей смотровой города. И возможно, на Земле у вас станет одним любимым местом больше — а это ведь совсем немало.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды.

Гамбург — город свободы и вольного ветра
Гамбург — город свободы и вольного ветра
Гамбург — город свободы и вольного ветра
Гамбург — город свободы и вольного ветра
Гамбург — город свободы и вольного ветра
Гамбург — город свободы и вольного ветра
Гамбург — город свободы и вольного ветра
Гамбург — город свободы и вольного ветра
Гамбург — город свободы и вольного ветра
Гамбург — город свободы и вольного ветра
Гамбург — город свободы и вольного ветра
Гамбург — город свободы и вольного ветра
Гамбург — город свободы и вольного ветра
Гамбург — город свободы и вольного ветра

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anastasia
Anastasia
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии и готовы рассказывать о ней с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 октября 2019
Отличная экскурсия, гид знает очень много тонкостей и фишек города. Подойдёт активным и любознательным туристам.

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