Создайте собственный тур по достопримечательностям: просто выходите из автобуса, когда хотите сделать остановку, и заходите обратно позднее. Воспользуйтесь 1-дневным билетом на тур по достопримечательностям (линия A) в сочетании с билетом на речной тур. Вы можете выбрать речную программу по Эльбе или Альстеру.
Маршрут автобуса по линии А можно увидеть в фотографиях
Варианты на выбор:
Часовой круиз по гавани (Санкт-Паули, пирсы 1+4).
1-часовой тур в обе стороны по Альстеру (от Юнгфернштиг).
Речной тур по системе hop-on hop-off (Санкт-Паули, пирс 10).
2-часовой круиз на пароме в Бланкенезе (Санкт-Паули, пирсы 8+9).
Круиз по гавани на английском языке: ежедневно в 12:00 с апреля по октябрь.
Пароходы на Альстере оснащены аудиогидом на английском языке.
Туры линии A проходят с сопровождением сертифицированных гидов на английском и немецком языках (в некоторых автобусах через систему аудиогид с GPS и наушниками также доступны другие языки: в том числе русский – наушники предоставляются бесплатно в автобусе).
Что входит
24-часовой билет на hop-on hop-off автобус
наушники для аудиогида (обратите внимание, на русском языке только в автобусах)
услуги гида (на немецком языке)
билет на один из четырех речных туров на выбор
Что не входит
личные расходы
входные билеты на достопримечательности
Начало
🚩 В зависимости от выбранной программы
Место завершения
🏁 Любая остановка по маршруту
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.