Создайте собственный тур по достопримечательностям: просто выходите из автобуса, когда хотите сделать остановку, и заходите обратно позднее. Воспользуйтесь 1-дневным билетом на тур по достопримечательностям (линия A) в сочетании с билетом на речной тур. Вы можете выбрать речную программу по Эльбе или Альстеру.

Маршрут автобуса по линии А можно увидеть в фотографиях

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