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Гамбург: hop-on hop-off и круиз по гавани

GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Гамбурга
Воспользуйтесь 1-дневным билетом на тур по достопримечательностям (линия A) в сочетании с билетом на круиз по реке.

Забронируйте свой билет 🎫 сейчас и выберите речную программу на Эльбе или Альстере.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Для 1-25 человек

  • €37 за экскурсию

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Гамбург: hop-on hop-off и круиз по гавани
Гамбург: hop-on hop-off и круиз по гавани

Что вы увидите

  • Музей миниатюры
  • Старый тоннель под Эльбой
  • Международный Морской Музей
  • Музей прототипов автомобилей
  • Гамбургская ратуша
  • Гамбургская темница
  • Дайхторхаллен.
Создайте собственный тур по достопримечательностям: просто выходите из автобуса, когда хотите сделать остановку, и заходите обратно позднее. Воспользуйтесь 1-дневным билетом на тур по достопримечательностям (линия A) в сочетании с билетом на речной тур. Вы можете выбрать речную программу по Эльбе или Альстеру.
Маршрут автобуса по линии А можно увидеть в фотографиях

Варианты на выбор:

  • Часовой круиз по гавани (Санкт-Паули, пирсы 1+4).
  • 1-часовой тур в обе стороны по Альстеру (от Юнгфернштиг).
  • Речной тур по системе hop-on hop-off (Санкт-Паули, пирс 10).
  • 2-часовой круиз на пароме в Бланкенезе (Санкт-Паули, пирсы 8+9).
  • Круиз по гавани на английском языке: ежедневно в 12:00 с апреля по октябрь.
  • Пароходы на Альстере оснащены аудиогидом на английском языке.
  • Туры линии A проходят с сопровождением сертифицированных гидов на английском и немецком языках (в некоторых автобусах через систему аудиогид с GPS и наушниками также доступны другие языки: в том числе русский – наушники предоставляются бесплатно в автобусе).
Что входит
  • 24-часовой билет на hop-on hop-off автобус
  • наушники для аудиогида (обратите внимание, на русском языке только в автобусах)
  • услуги гида (на немецком языке)
  • билет на один из четырех речных туров на выбор
Что не входит
  • личные расходы
  • входные билеты на достопримечательности
Начало
🚩 В зависимости от выбранной программы
Место завершения
🏁 Любая остановка по маршруту
Гамбург: hop-on hop-off и круиз по гавани
Гамбург: hop-on hop-off и круиз по гавани
Гамбург: hop-on hop-off и круиз по гавани
Гамбург: hop-on hop-off и круиз по гавани
Гамбург: hop-on hop-off и круиз по гавани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
GetYourGuide
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