Татьяна Ю. проводит ещё 1 экскурсию

Каждый, кто прибывает в Кёльн, обязательно видят Собор и идут покупать одеколон. И жители Кельна любят говорить, что «дом — там, где собор», а самый популярный парфюм в городе, всё та же Кёльнская вода. Но это совсем не значит, что знаменитый храм или исторический запах — главное, ради чего стоит отправляться в Кёльн. Местные ценят свой город 🏙️ совсем не за готический памятник «вечному недострою», и не за изобретение итальянского алхимика, а за гораздо более приземленные, уютные, любимые места с обязательным духом свободы и аутентичности.

Вы услышите и увидите:

не только «Alt Stadt“ – Старый город, но и современный – с инновациями, рекордами и новыми технологиями!

не самые известные христианские сокровища Кёльнского Дома, а узнаете о тех, которые не менее ценны, но чаще известны только знатокам. Да и одним Собором не ограничимся, ведь Кёльн гордится своими 12 романскими храмами, которые гораздо старше и не менее величественны.

не станем испытывать свои физические возможности карабкаясь по 533 ступеням готической башни, а узнаем альтернативы с шикарным видом на Кёльн с высоты птичьего полёта!

не ближайшую к главному вокзалу пивоварню, вмещающую тысячу туристов ежедневно, а ту, хозяин, которой отказался закрывать её для своих постоянных клиентов, в угоду Биллу Клинтону, и тот уехал, так и не отведав самого вкусного Кёльша! И конечно поговорим о том, как надо вести себя в пивной, что бы сойти за местного или хотя бы сведущего!

не только о «стране пива», но обязательно узнаете, почему эти земли называют «страной ВИНА» или «винным погребком Германии» и как разобраться в тонкостях немецкого, незаслуженно малоизвестного, искусства виноделия!

не будем рассматривать памятники кайзерам, императорам и историческим героям, а увидим самые удивительные, особенные и раскрывающие местный колорит, фольклор и характер города!

Важно знать: