Татьяна Ю. проводит ещё 1 экскурсию

Каждый, кто прибывает в Кёльн, обязательно видят Собор и идут покупать одеколон. И жители Кельна любят говорить, что «дом — там, где собор», а самый популярный парфюм в городе, всё та же Кёльнская вода. Но это совсем не значит, что знаменитый храм или исторический запах — главное, ради чего стоит отправляться в Кёльн. Местные ценят свой город 🏙️ совсем не за готический памятник «вечному недострою», и не за изобретение итальянского алхимика, а за гораздо более приземленные, уютные, любимые места с обязательным духом свободы и аутентичности.
Вы услышите и увидите:
не только «Alt Stadt“ – Старый город, но и современный – с инновациями, рекордами и новыми технологиями!
не самые известные христианские сокровища Кёльнского Дома, а узнаете о тех, которые не менее ценны, но чаще известны только знатокам. Да и одним Собором не ограничимся, ведь Кёльн гордится своими 12 романскими храмами, которые гораздо старше и не менее величественны.
не станем испытывать свои физические возможности карабкаясь по 533 ступеням готической башни, а узнаем альтернативы с шикарным видом на Кёльн с высоты птичьего полёта!
не ближайшую к главному вокзалу пивоварню, вмещающую тысячу туристов ежедневно, а ту, хозяин, которой отказался закрывать её для своих постоянных клиентов, в угоду Биллу Клинтону, и тот уехал, так и не отведав самого вкусного Кёльша! И конечно поговорим о том, как надо вести себя в пивной, что бы сойти за местного или хотя бы сведущего!
не только о «стране пива», но обязательно узнаете, почему эти земли называют «страной ВИНА» или «винным погребком Германии» и как разобраться в тонкостях немецкого, незаслуженно малоизвестного, искусства виноделия!
не будем рассматривать памятники кайзерам, императорам и историческим героям, а увидим самые удивительные, особенные и раскрывающие местный колорит, фольклор и характер города!
Важно знать:
Это онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид пройдет по маршруту и проведет экскурсию ⛳ в реальном времени.
Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон.
Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве.
Ссылка на онлайн-трансляцию придет вам на электронную почту за 15 минут до начала экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ.
На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате, а они обязательно будут. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой. И, конечно, задавайте любые вопросы после экскурсии, гид на них обязательно ответит.
Что входит
Доступ к онлайн-трансляции
Что не входит
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 100 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна Ю.
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