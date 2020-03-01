Юлия проводит ещё 1 экскурсию

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Посетить секретные горные монастыри, отдохнуть на пляже Матала и отобедать в колоритной таверне

Юлия
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Юлия – экскурсионное агентство
Это путешествие откроет перед вами неизведанные грани Крита! Вы взглянете на остров глазами местных жителей в уютных деревушках, побываете в старинных монастырях, которые не всегда отмечены в путеводителях.

Угоститесь домашним вином в колоритной таверне, полюбуетесь внушительными горными массивами и искупаетесь в лазурных водах Ливийского моря.
€65
59 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в Ираклионе и его пригородах
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Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит

Что вас ожидает

Секретные монастыри в сердце острова
Мы пересечем остров с севера на юг, проезжая вдоль виноградников и апельсиновых рощ, через самобытные деревушки и древние монастыри, каждый из которых поразит вас энергетикой и открывающимися вокруг чудесными видами. Все 4 монастыря нашего маршрута расположились в гармоничных уголках, где природа и человек научились жить душа в душу. Вы услышите истории этих мест, сможете поставить свечку за здоровье близких и купить браслетики-обереги Комбоскини, которые плетут местные монахи.

Обед у дедушки в деревне
Вместо туристических ресторанов и кафе мы остановимся на обед в аутентичной деревенской таверне. Гостеприимный хозяин угостит вас традиционными блюдами и ароматным домашним вином. И, конечно, не отпустит без стопочки ракии — критского виноградного самогона.

Расслабиться на пляже Матала
По пути обязательно сделаем остановку на легендарном пляже Матала, окруженном фактурными пещерами: в доисторические времена они служили людям жилищами, затем использовались в качестве гробниц, а после стали пристанищем хиппи со всего мира. Кроме любопытных историй здесь вас будут ждать мягкий песок и лазурные волны Ливийского моря, которыми вы успеете насладиться перед обратной дорогой.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на микроавтобусе. Переезды между локациями — по 20-30 минут.
  • Дополнительно оплачивается обед в таверне (10-12 евро на человека)
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит

Экскурсия проводится в понедельник, четверг и субботу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура в Ираклионе и его пригородах.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Долой скучные маршруты и толпы туристов! С нами вы увидите настоящий Крит — только самое-самое! Совместно с гостями острова мы разработали экскурсии в мини-группах, которые сочетают посещение визитных карточек, а также совершенно аутентичных, неизвестных обычному туристу мест. Наши гиды — настоящие профессионалы. Они живут на Крите по 10-20 лет, обожают его всей душой и готовы этой любовью поделиться с вами!
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Юлия проводит ещё 1 экскурсию

Восточный Крит: большое путешествиеВосточный Крит: большое путешествиеВосточный Крит: большое путешествие
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