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Экскурсия на Санторини (2 дня) из Лассити

Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
Удивительный и прекрасный остров 🏝️ Санторини — самый романтичный остров Греции.

Из Крита вы отправитесь на корабле 🛳️ на живописный остров Санторини, где у вас будет возможность посетить города Афиниос, Фира и Ия.

Отвесные черные скалы, белоснежные города и конечно же, потрясающие закаты и восходы солнца, которые вы сможете посмотреть, если задержитесь здесь хотя бы на два дня.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 40 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €244 за человека

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Экскурсия на Санторини (2 дня) из Лассити
Экскурсия на Санторини (2 дня) из Лассити

Что вы увидите

  • Город Ия
  • Город Фира
  • Черный пляж Перисса
  • Санторини
Удивительный и прекрасный остров 🏝️ Санторини — суровый и одновременно самый романтичный остров Греции. Отвесные чёрные скалы, белоснежные города и, конечно же, потрясающие закаты и восходы солнца, которые вы сможете посмотреть, если задержитесь здесь хотя бы на два дня.
В первый день вас ждёт обзорная экскурсия ⛳ по острову. В неё входит посещение городов Фира и Ия, а также купание на чёрном пляже курорта Перисса. Также в этот день вы заселяетесь в отель 🏨 в городе Фира, который находится в самом центре острова. После экскурсионной программы у вас будет время для вечерних прогулок и встречи заката.
Из Фиры вы сможете быстро добраться до любой точки острова. Поэтому второй день экскурсии 🧭 на Санторини — это полностью свободное время вплоть до 15:00. В это время от заранее указанного гидом места вас заберёт автобус, вы еще раз заедете на черный пляж 🏖️ в Периссе и успеете позагорать или искупаться перед возвращением на Крит.

График 1-й день:

    6:00 - 8:00Выезд из отеля
    8:10Встреча в порту с гидом
    9:00 - 10:45Путешествие на корабле 🛳️ с Крита на Санторини
    10:45 - 11:00Прибытие в порт Афиниос, Фира и посадка на автобус
    11:30 - 13:00Прибытие в город 🏙️ Ия, экскурсия и свободное время
    13:30 - 15:00Прибытие в Фиру, экскурсия и свободное время
    15:30 - 16:30Прибытие на черный пляж Перисса и свободное время
    17:30Возвращение в Фиру и заселение в отель

    График 2-й день:

      с утра и до 15:00Свободное время
      15:30 - 16:30Прибытие на чёрный пляж Перисса и свободное время
      17:00Возвращение в порт Афиниос и посадка на корабль
      19:15 - 20:00Возвращение в порт Ираклиона и посадка в автобус
      22:00 - 23:00Возвращение в отель
      Что входит
      • Трансфер на автобусе от отеля до порта Ираклиона и обратно
      • Билеты на корабль Highspeed 7 (Santorini Palace) туда и обратно
      • Автобусная экскурсия по Санторини
      • Сопровождение русскоязычного экскурсовода в течение всей поездки
      • Ночь в отеле (одно-, двух- или трёхместное размещение) и завтрак с утра.
      Что не входит
      • Личные расходы
      • Обед и ужин в пути или на корабле — от 5 евро
      • Доплата за отель с видом на кальдеру — от 25 евро (за человека).
      Начало и место завершения
      🚩 ваш отель
      Экскурсия на Санторини (2 дня) из Лассити
      Экскурсия на Санторини (2 дня) из Лассити
      Экскурсия на Санторини (2 дня) из Лассити
      Экскурсия на Санторини (2 дня) из Лассити

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Ираклион. ру
      Ираклион. ру
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