Удивительный и прекрасный остров 🏝️ Санторини — суровый и одновременно самый романтичный остров Греции. Отвесные чёрные скалы, белоснежные города и, конечно же, потрясающие закаты и восходы солнца, которые вы сможете посмотреть, если задержитесь здесь хотя бы на два дня.

В первый день вас ждёт обзорная экскурсия ⛳ по острову. В неё входит посещение городов Фира и Ия, а также купание на чёрном пляже курорта Перисса. Также в этот день вы заселяетесь в отель 🏨 в городе Фира, который находится в самом центре острова. После экскурсионной программы у вас будет время для вечерних прогулок и встречи заката.

Из Фиры вы сможете быстро добраться до любой точки острова. Поэтому второй день экскурсии 🧭 на Санторини — это полностью свободное время вплоть до 15:00. В это время от заранее указанного гидом места вас заберёт автобус, вы еще раз заедете на черный пляж 🏖️ в Периссе и успеете позагорать или искупаться перед возвращением на Крит.

График 1-й день:

6:00 - 8:00Выезд из отеля

8:10Встреча в порту с гидом

9:00 - 10:45Путешествие на корабле 🛳️ с Крита на Санторини

10:45 - 11:00Прибытие в порт Афиниос, Фира и посадка на автобус

11:30 - 13:00Прибытие в город 🏙️ Ия, экскурсия и свободное время

13:30 - 15:00Прибытие в Фиру, экскурсия и свободное время

15:30 - 16:30Прибытие на черный пляж Перисса и свободное время

17:30Возвращение в Фиру и заселение в отель

График 2-й день:

с утра и до 15:00Свободное время

15:30 - 16:30Прибытие на чёрный пляж Перисса и свободное время

17:00Возвращение в порт Афиниос и посадка на корабль

19:15 - 20:00Возвращение в порт Ираклиона и посадка в автобус

22:00 - 23:00Возвращение в отель