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Экскурсия на Санторини (2 дня) из Ираклиона, Ретимно и Ханьи

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1 отзыв
Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
Двухдневный морской круиз с Крита на Санторини.

Вы посмотрите города Ия и Фира, погуляете по их узким улочкам, узнаете историю 📖 этого острова.

Вас доставят на черный пляж 🏖️ Перисса, где вы полежите на вулканическом песке.

В свободное время можете отправиться изучать город 🏙️ или провести время на пляже.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 40 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €219 за человека

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Экскурсия на Санторини (2 дня) из Ираклиона, Ретимно и Ханьи
Экскурсия на Санторини (2 дня) из Ираклиона, Ретимно и Ханьи

Что вы увидите

  • Город Ия
  • Город Фира
  • Черный пляж Перисса
  • Санторини
Удивительный и прекрасный остров 🏝️ Санторини — суровый и одновременно самый романтичный остров Греции. Отвесные чёрные скалы, белоснежные города и, конечно же, потрясающие закаты и восходы солнца, которые вы сможете посмотреть, если задержитесь здесь хотя бы на два дня.
В первый день вас ждёт обзорная экскурсия ⛳ по острову. В неё входит посещение городов Фира и Ия, а также купание на чёрном пляже курорта Перисса. Также в этот день вы заселяетесь в отель 🏨 в городе Фира, который находится в самом центре острова. После экскурсионной программы у вас будет время для вечерних прогулок и встречи заката.
Из Фиры вы сможете быстро добраться до любой точки острова. Поэтому второй день экскурсии 🧭 на Санторини — это полностью свободное время вплоть до 15:00. В это время от заранее указанного гидом места вас заберёт автобус, вы еще раз заедете на черный пляж 🏖️ в Периссе и успеете позагорать или искупаться перед возвращением на Крит.

График 1-й день:

    5:00 - 8:00Выезд из отеля
    8:10Встреча в порту с гидом
    9:00 - 10:45Путешествие на корабле 🛳️ с Крита на Санторини
    10:45 - 11:00Прибытие в порт Афиниос, Фира и посадка на автобус
    11:30 - 13:00Прибытие в город 🏙️ Ия, экскурсия и свободное время
    13:30 - 15:00Прибытие в Фиру, экскурсия и свободное время
    15:30 - 16:30Прибытие на черный пляж Перисса и свободное время
    17:30Заселение в отель

    График 2-й день:

      с утра и до 15:00Свободное время
      15:30 - 16:30Прибытие на чёрный пляж Перисса и свободное время
      17:00Возвращение в порт Афиниос и посадка на корабль
      19:15 - 20:00Возвращение в порт Ираклиона и посадка в автобус
      21:00 - 23:00Возвращение в отель
      Что входит
      • Трансфер на автобусе от отеля до порта Ираклиона и обратно
      • Билеты на корабль
      • Автобусная экскурсия по Санторини
      • Сопровождение русскоязычного экскурсовода
      • Ночь в отеле (одно-, двух- или трёхместное размещение) и завтрак с утра.
      Что не входит
      • Личные расходы
      • Обед и ужин в пути или на корабле — от 5 евро
      • Доплата за отель с видом на кальдеру — от 25 евро (за человека).
      Начало и место завершения
      🚩 ваш отель
      Экскурсия на Санторини (2 дня) из Ираклиона, Ретимно и Ханьи
      Экскурсия на Санторини (2 дня) из Ираклиона, Ретимно и Ханьи
      Экскурсия на Санторини (2 дня) из Ираклиона, Ретимно и Ханьи
      Экскурсия на Санторини (2 дня) из Ираклиона, Ретимно и Ханьи

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Ираклион. ру
      Ираклион. ру
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      1 отзыв оставили туристы

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