В ходе этой поездки мы посетим самые отдаленные и прекрасные места острова Крит. Из самого западного порта Крита Киссамоса, мы отправляемся на комфортабельном корабле 🛳️ в морское путешествие по Критскому морю и спустя 1, 5 часа прибываем в бухту Балос, где в течение 2, 5 часов вы можете купаться, загорать, наслаждаться нетронутой природой этого места.

Богатый подводный мир, рифы, красивые 🤩 пейзажи не оставляют равнодушным никого, кто посетил это место. После отдыха на Балосе, мы отправляемся к суровому острову Грамвуса, где высоко на скале стоит старинная неприступная венецианская крепость, которую можно посетить. Кто хочет может продолжить купание на пляже острова.

Затем, мы возвращаемся в порт Кисамоса, где садимся в автобус и отправляемся в обратную дорогу.