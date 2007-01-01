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Голубая лагуна Балос и пиратский остров Грамвуса

Александр
Александр – Гид из Крита
На целый день мы отправимся в морское путешествие.

Нашей главной целью будет посещение самых отдаленных мест острова Крит.

Корабль доставит нас до голубой бухты Балос.

Здесь часами можно наслаждаться нетронутой природой, купаться в море 🌊 и любоваться богатым подводным миром.

Дальше нас корабль отвезет на пиратский остров 🏝️ Грамвуса.

На вершине неприступной скалы находится венецианская крепость.

Каждый желающий может ее посетить.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 16 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €39 за человека

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Голубая лагуна Балос и пиратский остров Грамвуса
Голубая лагуна Балос и пиратский остров Грамвуса

Что вы увидите

  • Критское море
  • Бухта Балос
  • Остров Грамвуса
  • Венецианская крепость
В ходе этой поездки мы посетим самые отдаленные и прекрасные места острова Крит. Из самого западного порта Крита Киссамоса, мы отправляемся на комфортабельном корабле 🛳️ в морское путешествие по Критскому морю и спустя 1, 5 часа прибываем в бухту Балос, где в течение 2, 5 часов вы можете купаться, загорать, наслаждаться нетронутой природой этого места.
Богатый подводный мир, рифы, красивые 🤩 пейзажи не оставляют равнодушным никого, кто посетил это место. После отдыха на Балосе, мы отправляемся к суровому острову Грамвуса, где высоко на скале стоит старинная неприступная венецианская крепость, которую можно посетить. Кто хочет может продолжить купание на пляже острова.
Затем, мы возвращаемся в порт Кисамоса, где садимся в автобус и отправляемся в обратную дорогу.
Что входит
  • Сбор участников поездки от Малии до Агии Пелагии.
  • Переезд в порт Кисамоса на комфортабельных туристических автобусах.
  • Русскоговорящее сопровождение в течение всего дня.
Что не входит
  • Билет на корабль из Кисамоса на Балос и Грамвусу
  • взрослый - 16 евро
  • дети 2-12 лет- 8 евро ( только июль, август. Остальные месяцы бесплатно).
Начало и место завершения
🚩 ближайшая точка сбора к вашему отелю
Голубая лагуна Балос и пиратский остров Грамвуса
Голубая лагуна Балос и пиратский остров Грамвуса
Голубая лагуна Балос и пиратский остров Грамвуса
Голубая лагуна Балос и пиратский остров Грамвуса
Голубая лагуна Балос и пиратский остров Грамвуса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр
Александр
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