  1. Греция
  2. Экскурсии

Ханья: круиз на закате с гидом

TicketsS
TicketsS – Гид из Крита
Полюбуйтесь закатом через залив Ханья и понаблюдайте, как в этом романтическом вечернем круизе на лодке ⚓ красится небо.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €12 за человека

    Заказать экскурсию
Ханья: круиз на закате с гидом
Ханья: круиз на закате с гидом

Что вы увидите

  • Залив Ханья
  • Горы Киссамос
  • Панорамным вид на Ханья
  • Маяк Ханья
Лодка отправляется из Старой венецианской гавани и направляется в залив Ханья. Пройдите мимо знаменитого маяка острова, который был построен венецианцами в 16-м веке, а затем модифицирован египтянами в 1839 году.
Лодка продолжит свое плаванье на запад в направлении острова Лазаретта, небольшого острова недалеко от Ханьи, с которого открывается лучший вид на закат над горами Киссамос. Остров 🏝️ имеет обширную историю 📖, которая предшествует венецианской оккупации. Послушайте, как ваш гид поделится своими знаниями 🎓 об истории острова и его бывших жителей, наблюдая, как закат и небо меняют цвет.
Отдохните на палубе, любуясь закатом над горами Киссамос, а затем насладитесь свежими фруктами и традиционными греческими раками. Когда лодка начинает обратный путь в Ханью, не забудьте полюбоваться блестящими огнями гавани, отражающимися от воды, когда вечер превращается в ночь.
Что входит
  • услуги гида
  • фрукты
  • греческий раки
Что не входит
  • полотенца
Начало и место завершения
🚩 Akti Enoseos 3, Chania 731 32, Греция
Ханья: круиз на закате с гидом
Ханья: круиз на закате с гидом
Ханья: круиз на закате с гидом
Ханья: круиз на закате с гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
TicketsS
TicketsS
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

TicketsS проводит ещё 4 экскурсии

Остров Спиналонга: морская прогулка и тур из Агиос Николаос
18
4.5 часов
Остров Спиналонга: морская прогулка и тур из Агиос Николаос
Тур из Ретимнона: остров Гравмуса и бухта Балос
16
12 часов
Тур из Ретимнона: остров Гравмуса и бухта Балос
Из Ханьи: тур на весь день к острову Грамвуса и бухте Балос
17
12 часов
Из Ханьи: тур на весь день к острову Грамвуса и бухте Балос
Из Ретимнон: однодневная поездка на остров Элафониси
31
10 часов
Из Ретимнон: однодневная поездка на остров Элафониси

Еще несколько необычных экскурсий в Крите

Прогулка по городу-мечте Ханье
106
3 часа
Прогулка по городу-мечте Ханье
25 отзывов
Знакомство с историей и архитектурой одного из красивейших городов Крита на пешеходной экскурсии
Все краски западного Крита
От 365
8 часов
Все краски западного Крита
18 отзывов
Природные богатства острова, церквушки в скалах, таверны, вино и душевные разговоры
История Ретимно — в «Великолепном веке»
106
3 часа
История Ретимно — в «Великолепном веке»
16 отзывов
Узнать, как жил венецианский город в эпоху правления османов и в чём правдив турецкий сериал
Встреча с настоящим Критом
От 375
8 часов
Встреча с настоящим Критом
16 отзывов
Винно-гастрономическая поездка по самобытным и атмосферным уголкам острова
Археологическое путешествие по острову Крит
375
8 часов
Археологическое путешествие по острову Крит
13 отзывов
Исследовать мифы и легенды Минойского дворца, Пещеры Зевса и монастыря Богородицы Кера
Душа Крита
От 365
8 часов
Душа Крита
11 отзывов
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи