Лодка отправляется из Старой венецианской гавани и направляется в залив Ханья. Пройдите мимо знаменитого маяка острова, который был построен венецианцами в 16-м веке, а затем модифицирован египтянами в 1839 году.

Лодка продолжит свое плаванье на запад в направлении острова Лазаретта, небольшого острова недалеко от Ханьи, с которого открывается лучший вид на закат над горами Киссамос. Остров 🏝️ имеет обширную историю 📖, которая предшествует венецианской оккупации. Послушайте, как ваш гид поделится своими знаниями 🎓 об истории острова и его бывших жителей, наблюдая, как закат и небо меняют цвет.

Отдохните на палубе, любуясь закатом над горами Киссамос, а затем насладитесь свежими фруктами и традиционными греческими раками. Когда лодка начинает обратный путь в Ханью, не забудьте полюбоваться блестящими огнями гавани, отражающимися от воды, когда вечер превращается в ночь.