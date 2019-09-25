2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить горные деревушки, попробовать традиционную кухню и исследовать фантастическую пещеру

Игорь
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Игорь – ваш гид
Путешествие по горному Криту познакомит вас с бытом местных жителей и их традициями, а я расскажу о географии, истории, культуре и экономике острова, поделюсь множеством легенд и преданий.

Мы осмотрим аутентичные места, скрытые от туристических глаз, и полюбуемся с вершин пасторальными видами.
От 195 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита

Что вас ожидает

Цветущая легендарная Аксос
Первой деревушкой на нашем пути станет колоритная Аксос. По живописному извилистому серпантину мы поднимемся на высоту около 500 метров и насладимся потрясающим панорамным видом окрестных гор и долин с оливковыми рощами. Я покажу музей изящных деревянных скульптур и познакомлю вас с местным скульптором, который ответит на все вопросы. Глядя на его работы, вы почувствуете тепло и любовь, вложенные в создание образов.

Четыре родовых клана, четыре средневековых церкви
Далее мы проследуем в аутентичную горную деревню Аногия, во все времена бывшую центром сопротивления местных жителей захватчикам острова: начиная от римлян и заканчивая фашистами в ходе Второй Мировой войны. Средневековые церкви с византийскими фресками XII-XIV веков и жители, облаченные в традиционные одежды, перенесут вас в прошлое. А кристально чистый воздух, насыщенный ароматами горных трав, и блюда национальной кухни в уютных тавернах восстановят силы после осмотра деревушки.

Секреты пещерных жителей
Пещера Сфендони насчитывает более 10 залов, но для посещения и осмотра открыты первые пять. Каждый из них хранит особую историю и потому зовется по-своему. По специальным мосткам местный экскурсовод проведет вас в «Святилище феи», «Вестибюль гармоний», «Парфенон», «Зал окаменевших волн», а в «Комнате заблудшего дитя» откроет жуткую средневековую легенду. Вы полюбуетесь сталактитами и сталагмитами, которые зачастую срастаются вместе в виде причудливых колонн, встретите множество улиток и спящих летучих мышей.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: транспортное обслуживание (аренда автомобиля и расходы на топливо). Экскурсия проводится на любом из желаемых вами классов автомобилей: мин, эконом, стандарт, джип, минивэн, микроавтобус. Я заберу вас у ресепшена или с паркинга отеля, как вам будет удобнее. И отвезу обратно после экскурсии. Стоимость транспортных расходов зависит от выбранного класса автомобиля и места нахождения отеля вашего проживания. Стоимость транспорта и горючего оплачивается предварительно, одновременно с оплатой бронирования экскурсии.
  • Эконом — 38 евро
  • Стандарт— 48 евро
  • Минивэн (7 местн.) — 68 евро
  • Микроавтобус (9 местн.) — 125 евро
    Стоимость горючего рассчитывается от г. Ираклион, исходя из 7,5 л/100 км. для авто классов эконом и стандарт; 9,8 л/100 км. — для минивэна и микро-автобуса. В связи с большой удаленностью от Ираклиона отелей Агиос-Николаоса и Ханьи стоимость подачи авто в эти районы — 25 евро. Иерапетра — 45 евро.
  • Если вы будете с ребенком, укажите при бронировании его возраст: я арендую автомобильное кресло.
  • Стоимость входа в пещеру для взрослых: 7 евро, для детей до 18 лет: 4 евро. Экскурсия в пещере длится 35-40 минут. По пещере я не сопровождаю, так как экскурсия проводится организованно местным экскурсоводом с интервалом около 1 часа. Внутри довольно прохладно, поэтому лучше прихватить с собой одежду с длинным рукавом.
  • Вход в Музей деревянных скульптур: 5 евро (взросл.), дети до 18 лет: 3 евро, дети до 6 лет: бесплатно. Экскурсию по музею проводит либо сам скульптор Георгиос, либо его помощник.
  • Дополнительно есть возможность заказать прохладительные (соки-воды) и слабо-алкогольные (пиво-шампанское) напитки на время поездки.
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита
Идиллия деревенского Крита

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Игорь
Игорь
Приветствую всех путешественников! Меня зовут Игорь и я вот уже 10 лет живу на райском острове в Средиземном море. По характеру и натуре я человек энергичный и любознательный, поэтому за прошедшие годы неплохо исследовал Крит и с удовольствием поделюсь с вами историей, легендами и красотами, которые я увидел и узнал.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Marina
25 сентября 2019
При выборе экскурсии и дальнейшем согласовании деталей маршрута очень важно, чтобы совпадали пожелания экскурсанта и предложения гида, его умение почувствовать клиента. В моем случае была 100-процентная удача. Мне хотелось избежать массового потока людей и увидеть, действительно, немного "тыльную сторону неспешной, несколько патриархальной жизни Крита". Огромное спасибо Игорю, это путешествие дало столько впечатлений, необыкновенных открытий. Во-первых, очень грамотно спланирован маршрут и временнЫе этапы. Во-вторых, великолепные рассказы и просто человеческое общение во время всей поездки. При этом, уточнив в начале поездки ещё раз мои пожелания, Игорь не "грузил" подробнейшей цифрово-статистической информацией. В результате по возвращении домой я с удивлением обнаружила, что довольно многое запомнила и с удовольствием "перерассказываю" друзьям и знакомым. В-третьих, предлагаемые основные "объекты" - и пещера Сфендони, и деревеньки (правда, некоторые по размерам с небольшой городок), и "пейзажные обзорные площадки" действительно то, что я хотела увидеть на этом острове. Но особое впечатление произвел музей деревянных скульптур Георгиоса Кутантоса в деревеньке Аксос.
А были еще остановки по принципу "понравилось - остановимся, прогуляемся, посмотрим", также сопровождаемые рассказами.
23 сентября 2019
Экскурсия супер! Все понравилось.

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