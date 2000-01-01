В начале дня автобус заберет вас от отеля или назначенного места сбора. Далее мы отправимся на западную часть острова Крит к порту Кастелли Киссамос.

После того, как ваш сопровождающий даст всю необходимую информацию о круизе, вы приедете в порт, где вас будет ожидать корабль на остров 🏝️ Грамвуса. Гид поможет вам избежать очередей у касс, соберет деньги и купит билеты 🎫 на корабль (стоимость отдельная 27€)

Примерно в 10:20 мы отправляемся на остров Грамвуса, переправа занимает приблизительно 45 минут. На пароме есть кухня 🥧 самообслуживания или закуски. Вы можете расположиться на палубе или в комнате отдыха. Во время круиза взгляните на возвышенность вдоль края утесов на Крите. Этой возвышенности уже более 2000 лет. Во время поездки, экскурсовод расскажет вам историю 📖 острова.

По прибытии на остров Грамвуса вы можете поплавать или сходить в поход на вершину острова к Венецианской крепости. У вас будет 2, 5 часа перед отправлением к бухте Балос, которая находится в 20 минутах от острова.

В лагуне у вас будет 3 часа на развлечения. Вы можете вернуться на корабль в любое время, чтобы перекусить или взять напрокат зонт, если погода окажется слишком жаркой. Когда вы вдоволь наплаваетесь и отдохнете в лагуне, судно доставит вас обратно в порт Киссамос. Это идеальный момент для красивых 🤩 фотографий: если смотреть на пейзажи острова, солнце ☀️ будет находиться прямо за вами.

В 18:00 паром прибывает в порт и ваше маленькое райское путешествие подойдет к концу.

Примерное время возвращения в Ханью: 19:00.