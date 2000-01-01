В начале дня автобус заберет вас от отеля или назначенного места сбора. Далее мы отправимся на западную часть острова Крит к порту Кастелли Киссамос.
После того, как ваш сопровождающий даст всю необходимую информацию о круизе, вы приедете в порт, где вас будет ожидать корабль на остров 🏝️ Грамвуса. Гид поможет вам избежать очередей у касс, соберет деньги и купит билеты 🎫 на корабль (стоимость отдельная 27€)
Примерно в 10:20 мы отправляемся на остров Грамвуса, переправа занимает приблизительно 45 минут. На пароме есть кухня 🥧 самообслуживания или закуски. Вы можете расположиться на палубе или в комнате отдыха. Во время круиза взгляните на возвышенность вдоль края утесов на Крите. Этой возвышенности уже более 2000 лет. Во время поездки, экскурсовод расскажет вам историю 📖 острова.
По прибытии на остров Грамвуса вы можете поплавать или сходить в поход на вершину острова к Венецианской крепости. У вас будет 2, 5 часа перед отправлением к бухте Балос, которая находится в 20 минутах от острова.
В лагуне у вас будет 3 часа на развлечения. Вы можете вернуться на корабль в любое время, чтобы перекусить или взять напрокат зонт, если погода окажется слишком жаркой. Когда вы вдоволь наплаваетесь и отдохнете в лагуне, судно доставит вас обратно в порт Киссамос. Это идеальный момент для красивых 🤩 фотографий: если смотреть на пейзажи острова, солнце ☀️ будет находиться прямо за вами.
В 18:00 паром прибывает в порт и ваше маленькое райское путешествие подойдет к концу.
Примерное время возвращения в Ханью: 19:00.
- ВНИМАНИЕ! Трансфер осуществляется от Периволии, Халепы, Акротири, Halidon Street Alpha Bank, центра Ханьи, Кладиссоса, Неа Хоры, Агии Апостоли, Хриси Акти, Даратсо, Галатаса, Каламаки, Сталоса, Агия Марины, Платаньяса, Ерани, Контомари, Пиргоса, Псионфроу, Малеме, Тавронитиса, Колимвари, Минотианы, Рапаньяны и Камисьяны.