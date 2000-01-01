  1. Греция
  2. Экскурсии

Из Ханьи: тур на весь день к острову Грамвуса и бухте Балос

TicketsS
TicketsS – Гид из Крита
Вы познакомитесь с живописными пейзажами западной части острова Крит, а затем на корабле 🛳️ отправитесь исследовать необитаемый остров 🏝️ Грамвуса со знаменитой пиратской крепостью и бухту Балос, где встречаются три моря 🌊 — Критское, Ливийское и Ионическое.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €17 за человека

    Заказать экскурсию
Из Ханьи: тур на весь день к острову Грамвуса и бухте Балос
Из Ханьи: тур на весь день к острову Грамвуса и бухте Балос

Что вы увидите

  • Остров Гравмуса
  • Бухта Балос
  • Венецианская крепость (по желанию)
В начале дня автобус заберет вас от отеля или назначенного места сбора. Далее мы отправимся на западную часть острова Крит к порту Кастелли Киссамос.
После того, как ваш сопровождающий даст всю необходимую информацию о круизе, вы приедете в порт, где вас будет ожидать корабль на остров 🏝️ Грамвуса. Гид поможет вам избежать очередей у касс, соберет деньги и купит билеты 🎫 на корабль (стоимость отдельная 27€)
Примерно в 10:20 мы отправляемся на остров Грамвуса, переправа занимает приблизительно 45 минут. На пароме есть кухня 🥧 самообслуживания или закуски. Вы можете расположиться на палубе или в комнате отдыха. Во время круиза взгляните на возвышенность вдоль края утесов на Крите. Этой возвышенности уже более 2000 лет. Во время поездки, экскурсовод расскажет вам историю 📖 острова.
По прибытии на остров Грамвуса вы можете поплавать или сходить в поход на вершину острова к Венецианской крепости. У вас будет 2, 5 часа перед отправлением к бухте Балос, которая находится в 20 минутах от острова.
В лагуне у вас будет 3 часа на развлечения. Вы можете вернуться на корабль в любое время, чтобы перекусить или взять напрокат зонт, если погода окажется слишком жаркой. Когда вы вдоволь наплаваетесь и отдохнете в лагуне, судно доставит вас обратно в порт Киссамос. Это идеальный момент для красивых 🤩 фотографий: если смотреть на пейзажи острова, солнце ☀️ будет находиться прямо за вами.
В 18:00 паром прибывает в порт и ваше маленькое райское путешествие подойдет к концу.
Примерное время возвращения в Ханью: 19:00.
  • ВНИМАНИЕ! Трансфер осуществляется от Периволии, Халепы, Акротири, Halidon Street Alpha Bank, центра Ханьи, Кладиссоса, Неа Хоры, Агии Апостоли, Хриси Акти, Даратсо, Галатаса, Каламаки, Сталоса, Агия Марины, Платаньяса, Ерани, Контомари, Пиргоса, Псионфроу, Малеме, Тавронитиса, Колимвари, Минотианы, Рапаньяны и Камисьяны.
Что входит
  • Услуги гида
  • Билет на автобус
Что не входит
  • Билет на корабль (€27)
  • Входной билет в венецианскую крепость (€1) (по желанию)
  • Личные расходы
Начало
🚩 Ваш отель или назначенное место сбора
Место завершения
🏁 Ваш отель
Из Ханьи: тур на весь день к острову Грамвуса и бухте Балос
Из Ханьи: тур на весь день к острову Грамвуса и бухте Балос
Из Ханьи: тур на весь день к острову Грамвуса и бухте Балос
Из Ханьи: тур на весь день к острову Грамвуса и бухте Балос

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
TicketsS
TicketsS
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

TicketsS проводит ещё 4 экскурсии

Остров Спиналонга: морская прогулка и тур из Агиос Николаос
18
4.5 часов
Остров Спиналонга: морская прогулка и тур из Агиос Николаос
Ханья: круиз на закате с гидом
12
3 часа
Ханья: круиз на закате с гидом
Тур из Ретимнона: остров Гравмуса и бухта Балос
16
12 часов
Тур из Ретимнона: остров Гравмуса и бухта Балос
Из Ретимнон: однодневная поездка на остров Элафониси
31
10 часов
Из Ретимнон: однодневная поездка на остров Элафониси

Еще несколько необычных экскурсий в Крите

Прогулка по городу-мечте Ханье
106
3 часа
Прогулка по городу-мечте Ханье
25 отзывов
Знакомство с историей и архитектурой одного из красивейших городов Крита на пешеходной экскурсии
Все краски западного Крита
От 365
8 часов
Все краски западного Крита
18 отзывов
Природные богатства острова, церквушки в скалах, таверны, вино и душевные разговоры
История Ретимно — в «Великолепном веке»
106
3 часа
История Ретимно — в «Великолепном веке»
16 отзывов
Узнать, как жил венецианский город в эпоху правления османов и в чём правдив турецкий сериал
Встреча с настоящим Критом
От 375
8 часов
Встреча с настоящим Критом
16 отзывов
Винно-гастрономическая поездка по самобытным и атмосферным уголкам острова
Археологическое путешествие по острову Крит
375
8 часов
Археологическое путешествие по острову Крит
13 отзывов
Исследовать мифы и легенды Минойского дворца, Пещеры Зевса и монастыря Богородицы Кера
Душа Крита
От 365
8 часов
Душа Крита
11 отзывов
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи