Отправляйтесь на автобусе 🚌 на юго-западный край Крита, чтобы провести спокойный день на пляжах с розовым песком на небольшом острове 🏝️ Элафониси.
Отправляйтесь к острову вдоль пышных зеленых пейзажей, через впечатляющее ущелье Тополия, сквозь множество старых и очень типичных деревушек. Остановитесь на кофе и завтрак в деревне Элос, известной своими каштанами. По прибытии на Элафониси уделите хотя бы 4 часа отдыху и плаванию в кристально чистой воде. Позвольте себе побездельничять на солнце ☀️ или отправьтесь на прогулку 👣 по пляжу с розовым песком. Воспользуйтесь пляжными киосками, чтобы приобрести продукты питания и воду для восстановления водного баланса и пополнения запаса энергии.
На Элафониси, расположенный недалеко от берега главного острова, можно добраться на прогулке прямо по воде. Как пляж 🏖️, так и остров являются охраняемыми заповедными зонами невероятной красоты. Автобус отправляется примерно в 16:00 и возвращается в Ретимнон с трансфером до вашего отеля примерно в 18:30.
- Возьмите с собой: солнцезащитные очки, головной убор, солнцезащитный
крем
- Пожалуйста, укажите название и местоположение вашего отеля в процессе
бронирования. Точное время и место трансфера будут отправлены вам по
электронной почте после бронирования.
- Дорога на автобусе занимает практически 3 часа.
- По природоохранным законам запрещено забирать песок с пляжа или
- забираться на дюны.
- Трансфер от / до выбранных мест встречи (Панормо, Скалета, Адель, Платаниас, Миссирия, город 🏙️ Ретимно, Аципопуло, Каврос и Георгиуполи).