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Из Ретимнон: однодневная поездка на остров Элафониси

TicketsS
TicketsS – Гид из Крита
Проведите спокойный день на маленьком острове 🏝️ Элафониси и понежьтесь на солнце ☀️ на райском пляже острова Крит.

Почувствуйте себя ближе к природе в однодневной поездке из Ретимнона.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €31 за человека

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Из Ретимнон: однодневная поездка на остров Элафониси
Из Ретимнон: однодневная поездка на остров Элафониси

Что вы увидите

  • Остров Элафониси
  • Ущелье Тополия
  • Деревня Элос
Отправляйтесь на автобусе 🚌 на юго-западный край Крита, чтобы провести спокойный день на пляжах с розовым песком на небольшом острове 🏝️ Элафониси.
Отправляйтесь к острову вдоль пышных зеленых пейзажей, через впечатляющее ущелье Тополия, сквозь множество старых и очень типичных деревушек. Остановитесь на кофе и завтрак в деревне Элос, известной своими каштанами. По прибытии на Элафониси уделите хотя бы 4 часа отдыху и плаванию в кристально чистой воде. Позвольте себе побездельничять на солнце ☀️ или отправьтесь на прогулку 👣 по пляжу с розовым песком. Воспользуйтесь пляжными киосками, чтобы приобрести продукты питания и воду для восстановления водного баланса и пополнения запаса энергии.
На Элафониси, расположенный недалеко от берега главного острова, можно добраться на прогулке прямо по воде. Как пляж 🏖️, так и остров являются охраняемыми заповедными зонами невероятной красоты. Автобус отправляется примерно в 16:00 и возвращается в Ретимнон с трансфером до вашего отеля примерно в 18:30.
  • Возьмите с собой: солнцезащитные очки, головной убор, солнцезащитный
крем
  • Пожалуйста, укажите название и местоположение вашего отеля в процессе
бронирования. Точное время и место трансфера будут отправлены вам по
электронной почте после бронирования.
  • Дорога на автобусе занимает практически 3 часа.
  • По природоохранным законам запрещено забирать песок с пляжа или
  • забираться на дюны.
  • Трансфер от / до выбранных мест встречи (Панормо, Скалета, Адель, Платаниас, Миссирия, город 🏙️ Ретимно, Аципопуло, Каврос и Георгиуполи).
Что входит
  • Автобусные билеты
  • Гид.
  • Трансфер от / до выбранных мест встречи (Панормо, Скалета, Адель, Платаниас, Миссирия, город Ретимно, Аципопуло, Каврос и Георгиуполи).
Что не входит
  • личные расходы
  • еда, напитки
Начало
🚩 трансфер от отеля
Место завершения
🏁 трансфер до отеля
Из Ретимнон: однодневная поездка на остров Элафониси
Из Ретимнон: однодневная поездка на остров Элафониси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
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