Отправляйтесь на автобусе 🚌 на юго-западный край Крита, чтобы провести спокойный день на пляжах с розовым песком на небольшом острове 🏝️ Элафониси.

Отправляйтесь к острову вдоль пышных зеленых пейзажей, через впечатляющее ущелье Тополия, сквозь множество старых и очень типичных деревушек. Остановитесь на кофе и завтрак в деревне Элос, известной своими каштанами. По прибытии на Элафониси уделите хотя бы 4 часа отдыху и плаванию в кристально чистой воде. Позвольте себе побездельничять на солнце ☀️ или отправьтесь на прогулку 👣 по пляжу с розовым песком. Воспользуйтесь пляжными киосками, чтобы приобрести продукты питания и воду для восстановления водного баланса и пополнения запаса энергии.

На Элафониси, расположенный недалеко от берега главного острова, можно добраться на прогулке прямо по воде. Как пляж 🏖️, так и остров являются охраняемыми заповедными зонами невероятной красоты. Автобус отправляется примерно в 16:00 и возвращается в Ретимнон с трансфером до вашего отеля примерно в 18:30.

Возьмите с собой: солнцезащитные очки, головной убор, солнцезащитный

крем

Пожалуйста, укажите название и местоположение вашего отеля в процессе

бронирования. Точное время и место трансфера будут отправлены вам по

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