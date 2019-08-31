2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Греция
  2. Экскурсии

  3. Крит для детей или сказка на острове

Зрелищная пещера, музей-таверна критского быта и шедевры резьбы по дереву

Anna
Задать вопрос
Anna – ваш гид
Сегодня вам предстоит открыть удивительно колоритное поселение, где все ходят в традиционной одежде черного цвета и «с кинжалом за поясом», ездят на черных джипах с затемненными стеклами и носят черные усы в духе Мюнхгаузена.

Ходит молва, будто здесь самые суровые нравы на острове.

В этом секретном местечке фантастический горный воздух, непередаваемый уют критской деревни и кажется, что стрелки остановились на двух часах воскресенья...
От 359 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Продолжительность 7 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Крит для детей или сказка на острове
Крит для детей или сказка на острове

Что вас ожидает

Живописная пещера
Сначала мы отвезем вас в пещеру с красочной подсветкой, которую по праву можно считать крупнейшей и самой красивой на острове. Массивные колонны образуют комнаты в пещере, а среди бесчисленных сталактитов и сталагмитов разных форм и цветов легко представить себя героем фантастического фильма.

Таверна как этнографический музей
Затем вы прогуляетесь по маленьким спокойным улочкам и посетите одну из таверн, у входа в которую колоритный дядечка с бородой крутит на огне ягненка. Обстановка таверны очень интересна: стена и потолок щедро декорированы типичными образцами крестьянского быта, а среди предметов интерьера — сплошной антиквариат. Здесь собрана немалая коллекция посуды, инструментов, старых монет, фотографий. В таверне можно не только вкусно поесть, но и прикоснуться к настоящей истории и быту Крита. А из панорамных окон за бокалом домашнего вина вы сможете насладиться прекрасным видом на критские горы.

Аутентичные ремесла
В музее деревянных статуй вы познакомитесь с творчеством талантливого критского резчика по дереву. Любимому занятию автор посвятил почти всю жизнь, а над каждой скульптурой мастер работает ежедневно в течение года! Аромат кедра, необыкновенные сюжеты, размеры, словно живые детали и узоры никого не оставляют равнодушным. Деревня славится также своими ткацкими традициями — в центре вы встретите целую выставку-продажу всевозможных скатертей, ковров и других шедевров этого искусства.

Кому подходит экскурсия

  • семьям с детьми от 3,5-4 лет, небольшим компаниям и парам
  • любителям природы и искателям приключений, почитателям культуры, древности и искусства
  • желающим познакомиться с жизнью и кухней аутентичного Крита

Организационные детали

  • Эта автомобильная прогулка начинается, как правило, ранним утром и заканчивается во второй половине дня.
  • На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 года выпуска, с кондиционированием воздуха. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости.
  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии. Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, область Lassiti, Agios Nikolaos, Ierapetra, Elounda, Sitia, Agia Pelagia, Bali, Rethymno. Область Chania — по договоренности.
  • Транспорт на 8 и более человек, а также проведение экскурсий на транспорте категории люкс — за дополнительную плату по договоренности.
  • Не входит в стоимость: обед в таверне — 10-20 евро/чел; входные билеты в музеи, археологические и исторические памятники.
  • Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, заряженный фотоаппарат со свободной памятью, легкие кофты или куртки для посещения пещеры.
  • Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама.
  • В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.
Крит для детей или сказка на острове
Крит для детей или сказка на острове
Крит для детей или сказка на острове

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Anna
Anna
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.
Напишите мне

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

31 августа 2019
Огромное спасибо Анне и ее мужу. Не смотря на то, что я бывала на Крите не один раз, экскурсия очень впечатлила. Крит открылся с новой стороны, оказалось, что его можно познавать снова, и снова...Осталось ощущение, что встретились со старыми, хорошими друзьями, которых не видели много лет. Ездили с малышами, которым 1,5 года и 4,5 года. Очень боялись, что для них будет тяжелая поездка, но благодаря нашим сопровождающим, которые уделили максимум внимания детям и нам, все удалось на "Отлично" Полюбовались панорамами Крита, побывали в интересном музее, попробовали вкусные греческие блюда. Обязательно воспользуемся услугами Анны еще.
25 августа 2019
Самые лучшие рекомендации!! Гид Анна - знаете очень много и очень интересно рассказывает о Крите и Греции!!
Мы были в самой большой пещере на Крите и она волшебная - раскрученная Пещера Зевса сильно беднее и рядом не лежала.
В музее деревянных скульптур посмотрели прекрасные произведения; и поездили посмотрели красивые места.
Все это время мы общались с Анной, задавят кучу вопросы и получали очень много новой интересной информации.
Спасибо Большое!!❤️️

Anna проводит ещё 7 экскурсий

Культура виноделия и традиции оливкового масла на КритеКультура виноделия и традиции оливкового масла на КритеКультура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
От 365 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Семейная винодельня и маслобойня, архитектурная мозаика Ретимно, живописные ущелья и дикий пляж
На северо-западе Крита вам предстоит встреча с бесподобным Ретимно — вы откроете интересное сплетение архитектурных стилей, увидите римские фонтаны и акведуки, турецкую мечеть и византийскую церковь. В старинном венецианском доме опытный кулинар устроит для вас небольшой мастер-класс по изготовлению греческих сладостей. Вы познакомитесь с традиционными критскими винами и прогуляетесь по горному погребу. На семейной маслобойне узнаете, как делают оливковое масло. А еще вы побываете в красивых ущельях, попробуете знаменитое мясо «антикристо» и искупаетесь на диком пляже!
Сердце Крита и Кносский дворецСердце Крита и Кносский дворецСердце Крита и Кносский дворец
От 365 за экскурсию
7 часов
2 отзыва
Прогулка по Ираклиону и главный памятник минойской цивилизации с гидом-историком
Меня часто спрашивают — стоит ли посещать Кносский дворец? И я однозначно отвечаю — да! Помните мифы о лабиринте Минотавра? Есть версии, что он и был дворцом легендарного царя Миноса, который, в реконструированном виде, я приглашаю вас исследовать. Помимо мифологических загадок, Кноссос ценен как образец поразительной инженерии и архитектуры своего времени. Это сооружение — мост в древнейшую европейскую цивилизацию в эпоху ее расцвета и величия, и без нее представление о наследии Крита будет неполным.
Душа КритаДуша КритаДуша Крита
От 365 за экскурсию
8 часов
10 отзывов
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Путешествие в центр Крита приведет вас к «душе острова» — пещере, где согласно мифам родился сам Громовержец. На красивом плоскогорье Лассити вы познакомитесь с традициями и бытом горных селений, покатаетесь в упряжке с осликами, посетите семейную маслобойню и гончарную мастерскую. А также встретитесь с могучим платаном, побываете в женском монастыре и послушаете мифы о греческой богине любви на берегу озера, где она, по преданиям, купалась.
Встреча с настоящим КритомВстреча с настоящим КритомВстреча с настоящим Критом
От 375 за экскурсию
8 часов
15 отзывов
Винно-гастрономическая поездка по самобытным и атмосферным уголкам острова
Задача этой экскурсии — помочь вам взглянуть на Крит без сложных исторических комбинаций и археологических подробностей. В свою программу я включила те места, в которых остров по-настоящему раскрывает свое очарование и аутентичность. Вы посетите винодельню, ремесленную мастерскую, заглянете в гости к местным на рюмочку раки, пообедаете в уютной таверне на берегу высокогорного озера, искупаетесь на пляже, узнаете самое важное о знаменитой минойской цивилизации и отыщете поселение в стиле хиппи.
Все краски западного КритаВсе краски западного КритаВсе краски западного Крита
От 365 за экскурсию
8 часов
18 отзывов
Природные богатства острова, церквушки в скалах, таверны, вино и душевные разговоры
Вы осмотрите живописные ущелья, созданные, по преданию, молниями самого Зевса; посетите монастырь, хранящий чудотворный крест, с видом на Ливийское море; увидите кристальные реки и лазурные озера с богатым миром подводных обитателей; прогуляетесь по живописным горным деревушкам; попробуете в колоритной таверне местный гастрономический шедевр — мясо «антикристо» и посетите чудесный пальмовый пляж.
Панорамы КритаПанорамы КритаПанорамы Крита
От 345 за экскурсию
8 часов
2 отзыва
Природный обзорный и гастрономический автомобильный тур восточной части острова
Это путешествие охватит самые живописные уголки восточного побережья Крита. Вы посетите знаменитый городок Элунда, увидите залив Мирабелло и таинственный остров Спиналонга, насладитесь горными пейзажами, побываете на фабрике оливкового масла и прогуляетесь по традиционной критской деревушке. А наградой станет обед в рыбной таверне на берегу бездонного озера.
Атмосферная прогулка по ИраклионуАтмосферная прогулка по ИраклионуАтмосферная прогулка по Ираклиону
От 329 за экскурсию
7 часов
6 отзывов
Архитектурное и гастрономическое достояние критской культуры
Вы посетите самые «вкусные» точки города — колоритные рынки и базары, аутентичные магазины и кафе, в которых продегустируете традиционные сыры, оливковое масло, местную водку «раки», оливки и многое другое. Познакомитесь с самобытной атмосферой портовой части Ираклиона, осмотрите старинные крепости и церкви, заглянете в секретные дворики столицы и узнаете о критском менталитете, культуре и традициях. В завершении вас ждет ароматный греческий кофе с чудесным видом на город.

Выбирайте и другие экскурсии на Крите

Для детейВсеОбзорныеНеобычные маршрутыНа автомобилеЗа городомГастрономическиеИстория и архитектураНа автобусеГрупповыеСо скидкойИндивидуальныеПешком