Необычные маршруты по Криту

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Путешествие по неизведанной восточной части острова, к аутентичным деревушкам и секретному монастырю

Катерина
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Катерина – ваш гид
Приготовьтесь открыть неклассический, неисследованный и нетуристический Крит.

За один день вы познакомитесь с монахинями в старинном монастыре 16 века, понаблюдаете за греческим бытом в затерянной деревушке, пообедаете отменными морепродуктами в Плаке и пройдете по атмосферным улочкам в Агиос Николаосе.
€64
58 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на ресепшне вашего отеля
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Крит для любопытных
Крит для любопытных

Что вас ожидает

Монастырь Кремастон, «подвешенный на скалах»
Путешествие начнется в одном из древнейших монастырей Крита, до которого не добраться с помощью путеводителя или туристических автобусов. Настоятельница монастыря откроет для нас двери церкви — и вы перенесетесь на несколько веков назад, погрузитесь в историю греческого православия и отыщете замаскированный вход в тайную школу, где обучали детей в эпоху туркократии.

Колоритные деревушки и дух настоящего Крита
Поднявшись в горы, мы окажемся в затерянной деревушке, где вы не найдете ни одной сувенирной лавки, зато понаблюдаете за неторопливым течением жизни критян, познакомитесь с местными традициями и узнаете, чем сейчас живет сельская Греция. Мы обязательно остановимся в традиционной кофейне, чтобы попробовать настоящий греческий кофе или чай из ароматных горных трав.

Рыбацкая Плака: почувствовать себя греком
По узкой горной дороге мы спустимся к заливу Мирабелло и устроим фотостоп, чтобы полюбоваться и запечатлеть прозрачно-бирюзовое море и таинственный остров Спиналонга. А после доберемся до рыбацкой деревушки Плака: у вас будет свободное время, чтобы погрузиться в местную размеренную жизнь, отведать свежайшие морепродукты на берегу и отдохнуть на красивом пляже с идеально круглой галькой.

Панорамы Агиос Николаос
В завершение путешествия мы посетим Агиос Николаос, или «критский Сен —Тропе». Здесь вас очарует местная архитектура, уютные улочки с бесконечными лестницами, уходящими в небо, и особая атмосфера восточного Крита. Мы поговорим о современной критской жизни и легендах острова, полюбуемся панорамой с обзорной площадки над пресноводным озером Вулезмени или отдохнем в кафе у обрыва с бокалом вина, наслаждаясь живописным видом.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается обед: примерно 15 евро на человека
  • Захватите пляжные принадлежности и головной убор, а также одежду для посещения монастыря
Крит для любопытных
Крит для любопытных
Крит для любопытных
Крит для любопытных
Крит для любопытных
Крит для любопытных

Экскурсия проводится в понедельник в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на ресепшне вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Катерина
Катерина
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Катерина. Крит стал для меня вторым домом 8 лет назад, тогда же я начала работать здесь экскурсоводом. Я люблю этот остров всем сердцем и хочу этой любовью поделиться с вами. Расскажу вам про историю и культуру Греции, про традиции и обычаи, про природу и про то, как и чем сегодня живут греки. Я горжусь своей хорошо поставленной грамотной речью. Также у меня есть диплом сомелье, я провожу дегустации на винодельнях. А еще мы можем организовать урок кулинарного мастерства, где вы научитесь готовить блюда греческой кухни и, конечно же, попробуете их. До встречи на наших экскурсиях, и добро пожаловать на Крит!
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