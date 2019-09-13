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Семейная винодельня и маслобойня, архитектурная мозаика Ретимно, живописные ущелья и дикий пляж

Anna
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Anna – ваш гид
На северо-западе Крита вам предстоит встреча с бесподобным Ретимно — вы откроете интересное сплетение архитектурных стилей, увидите римские фонтаны и акведуки, турецкую мечеть и византийскую церковь.

В старинном венецианском доме опытный кулинар устроит для вас небольшой мастер-класс по изготовлению греческих сладостей.

Вы познакомитесь с традиционными критскими винами и прогуляетесь по горному погребу.

На семейной маслобойне узнаете, как делают оливковое масло.

А еще вы побываете в красивых ущельях, попробуете знаменитое мясо «антикристо» и искупаетесь на диком пляже!
От 365 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
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Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите

Что вас ожидает

Элегантный Ретимно
Дорога на северо-запад острова приведет вас к городу, который называют Венецией Крита. Красота Ретимно — в его чарующей неторопливой атмосфере, переплетении узких улочек и архитектурных стилей. Здесь вы увидите стамбульские деревянные эркеры, нависающие прямо над головами прохожих, хамамы и мечети, богатые венецианские дворики и особняки, мраморные фонтаны, напоминающие Италию, бесподобные благоухающие навесы из лиловых цветов, византийские церкви с турецкими минаретами, крепость Фортеца и, конечно же, старинный венецианский порт. О том, как возник и развивался город, как вобрал в себя культуру и зодчество разных стран, и чем живет современный Ретимно я расскажу вам во время прогулки.

Гастрономический мастер-класс в венецианском доме
Опытный мастер продемонстрирует вам искусство изготовления греческих сладостей. Работа весьма не простая и требует большого терпения, ведь надо растянуть лист теста до состояния «копировальной бумаги» и при этом умудриться не прорвать его! Все действо будет происходить в старинном венецианском доме. Вы осмотрите фотографии на стенах цеха, отображающие весь путь творчества мастера, — здесь всегда можно встретить множество «папарацци» из всех уголков мира! А переступив через богатый архитектурный портал, вы осмотрите само помещение и сможете приобрести и отведать не только свежеиспеченную пахлаву, но и другие греческие сладости, как, например, кадаифи.

Старинная винодельня и маслобойня
По пути в Ретимно вас ждут потрясающие виды: это многочисленные курортные городки, где вы сможете остановится, практически не съезжая с дороги, и сделать несколько ярких снимков. На старинной винодельне с запылившимися бутылками, где приозводят редкое игристое вино, вы продегустируете критские традиционные вина и пройдетесь по семейным винным погребам, спрятанным в глубине гор. Кроме того, вы заедете на маслобойню, где познакомитесь с процессом отжима оливкового масла, попробуете мед и местные напитки раки и ракомело.

Живописные ущелья и обед в Аргируполи
В программе экскурсии будет красивое ущелье Хлопающих парусов, источник-водопад Святого Николая Курталиотского и старинный мост через «Великую реку» с ледяной лазурной водой. Вы побываете также в ущелье Черного дрозда — миниатюре Самарийского ущелья, и осмотрите часовню Николая Чудотворца в скале. А деревушке Аргируполи, утопающей в зелени и водопадах, вас встретит колоритная таверна, где вы сможете пообедать — здесь прекрасно готовят знаменитое критское мясо «антикристо». После этого у вас будет свободное время для прогулок по окрестностям городка. А в завершении мы отвезем вас на дикий, малоизвестный туристам пляж, где в окружении красивых пейзажей вы сможете вдоволь накупаться.

Кому подходит экскурсия

  • Гурманам и виноманам, любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита.
  • В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.
  • Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама.

Организационные детали

  • На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 года выпуска, с кондиционированием воздуха. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости.
  • Экскурсия начинается, как правило, ранним утром и заканчивается вечером.
  • Транспортные расходы и услуги водителя входят в стоимость экскурсии.
  • Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, область Lassiti, Agios Nikolaos, Ierapetra, Elounda, Sitia, Agia Pelagia, Bali, Rethymno.
  • Область Chania — по договоренности.
  • Не входит в стоимость: обед в таверне — 10-20 евро/чел; входные билеты в монастырь, музеи, археологические и исторические памятники, дегустация вина — 7 евро/чел.
  • Транспорт на 8 и более человек, а также проведение экскурсий на транспорте категории люкс — за дополнительную плату по договоренности.
  • Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, купальные принадлежности, заряженный фотоаппарат со свободной памятью.
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 сентября 2019
Дорогая, Анна! Огромное спасибо за гастрономическую экскурсию по западному Криту! Наше маленькое путешествие было незабываемым. Вы, как никто другой (правда), умеете увлечь уникальной культурой этого самобытного острова. С Вашей помощью Крит стал нам старым другом, куда хочется вернуться!

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