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Остров Хриси (из Ираклиона и Лассити)

4
2 отзыва
Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
Групповая автобусная экскурсия ⛳ по необитаемому острову Христи.

За 10 часов вы увидите самые красивые 🤩 пейзажи, отдохнете на лучших пляжах и искупаетесь в море 🌊.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €27 за человека

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Остров Хриси (из Ираклиона и Лассити)
Остров Хриси (из Ираклиона и Лассити)

Что вы увидите

  • Остров Христи
  • «Голден Бич» или пляж Белегрина
Наша экскурсия ⛳ на необитаемый остров 🏝️ Хриси — это прекрасная возможность отдохнуть от «цивилизации», погулять по практически пустынным барханам и прикоснуться к причудливых форм ливанским кедрам возрастом в несколько сотен лет. Таких мест, пожалуй, нет больше нигде в Европе. А чтобы смотреть на пейзажи было ещё приятнее, этот небольшой южный остров приготовил для вас шикарные золотые и белоснежные пляжи и мелководье с водой всех оттенков синего!
С нашей организованной экскурсией можно добраться на остров Хриси с Крита из районов Ираклиона и Лассити. Комфортабельный автобус заберёт вас от отеля и привезёт в порт города Иерапетра, где вы поднимитесь на борт корабля. Морская часть путешествия до острова продлится около часа, а на самом Хриси мы проведём около пяти часов. Ключевым местом будет главный пляж 🏖️ острова — «Голден Бич» или пляж Белегрина.
Если же вы возьмете с собой удобную обувь и прогуляетесь 👣 по острову, то увидите пляжи и с красным, и с зелёным, и с чёрным вулканическим песком. Часть побережья и вовсе усыпана ракушками разных форм и размеров. Кроме того, вы сможете прогуляться и по песчаным барханам, на которых растут перекрученные ветрами кедры. Большинству из этих деревьев по 200-300 лет! Хочется совместить морскую прогулку с пляжным отдыхом в не самом обычном месте? Эта поездка для вас!
Внимание! Поездка может быть отменена вследствие плохих погодных условий. Это бывает крайне редко и как правило связано с дождями или штормами в море 🌊 в самом начале или конце сезона.
Что входит
  • Трансфер от отеля до порта города Иерапетра и обратно
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Билет на корабль — 17 евро (дети до 12-ти лет — 8, 5 евро, дети до 3-х — лет бесплатно)
  • Экологический сбор сбор — 1 евро (дети до 4 лет — бесплатно)
  • Обед на корабле — 7 евро при бронировании заранее или 12 евро на месте (по желанию).
  • Из района Агия Пелагия - подвоз на экскурсию осуществляется на такси за дополнительную стоимость.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Остров Хриси (из Ираклиона и Лассити)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ираклион. ру
Ираклион. ру
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2 отзыва оставили туристы

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