Наша экскурсия ⛳ на необитаемый остров 🏝️ Хриси — это прекрасная возможность отдохнуть от «цивилизации», погулять по практически пустынным барханам и прикоснуться к причудливых форм ливанским кедрам возрастом в несколько сотен лет. Таких мест, пожалуй, нет больше нигде в Европе. А чтобы смотреть на пейзажи было ещё приятнее, этот небольшой южный остров приготовил для вас шикарные золотые и белоснежные пляжи и мелководье с водой всех оттенков синего!

С нашей организованной экскурсией можно добраться на остров Хриси с Крита из районов Ираклиона и Лассити. Комфортабельный автобус заберёт вас от отеля и привезёт в порт города Иерапетра, где вы поднимитесь на борт корабля. Морская часть путешествия до острова продлится около часа, а на самом Хриси мы проведём около пяти часов. Ключевым местом будет главный пляж 🏖️ острова — «Голден Бич» или пляж Белегрина.

Если же вы возьмете с собой удобную обувь и прогуляетесь 👣 по острову, то увидите пляжи и с красным, и с зелёным, и с чёрным вулканическим песком. Часть побережья и вовсе усыпана ракушками разных форм и размеров. Кроме того, вы сможете прогуляться и по песчаным барханам, на которых растут перекрученные ветрами кедры. Большинству из этих деревьев по 200-300 лет! Хочется совместить морскую прогулку с пляжным отдыхом в не самом обычном месте? Эта поездка для вас!

Внимание! Поездка может быть отменена вследствие плохих погодных условий. Это бывает крайне редко и как правило связано с дождями или штормами в море 🌊 в самом начале или конце сезона.