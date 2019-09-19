10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Героическая история монастыря Аркади

Вы посетите один из самых знаменитых монастырей Греции, который снискал мировую славу и был провозглашен символом самопожертвования в период Критской революции против турецкого господства. Здесь вы полюбуетесь пейзажами красивейшего Аркадийского ущелья, познакомитесь с непростой историей монастыря и проникнитесь атмосферой монашеской жизни. Мы зайдем в трапезную монахов и прекрасный православный храм Преображения Господня, посетим церковный музей, где хранятся бесценные иконы 16-17 веков, и многое другое.

Деревня Маргаритос: ремесленный Крит

Из монастыря мы отправимся в колоритную гончарную деревушку Маргаритос. Здесь вы познакомитесь с талантливым мастером, который откроет вам секреты минойских гончаров. Вы рассмотрите замечательные работы мастера, попробуете самостоятельно понять особенности и детали авторских изделий, а затем сможете отдохнуть и перекусить в местной таверне.

Прогулка по венецианскому Ретимно

На десерт вас ждет самый романтичный и красивый город острова Крит. В Ретимно вы прогуляетесь по узким венецианским улочкам, увитым плющом, и рассмотрите достопримечательности: крепость Фортеццо, средневековый маяк и прекрасную набережную. А после знакомства с историей города у вас будет свободное время, чтобы заглянуть в сувенирные лавочки, купить критские сладости и выпить кофе по-гречески.