10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Монастырь Аркади, гончарная деревня Маргаритос и венецианский Ретимно

Елена
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Елена – ваш гид
Это путешествие для тех, кто хочет рассмотреть Крит с разных сторон: увидеть древние христианские реликвии, насладиться природной красотой острова, познакомиться с ремесленными минойскими традициями и монастырским бытом, попробовать блюда местной кухни и прогуляться по узким улочкам венецианского Ретимно, самого красивого, интеллектуального и атмосферного города острова Крит.
280 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Удобное для туристов
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У этой экскурсии10 отзывов
4.8
Остров Крит — мозаика культур
Остров Крит — мозаика культур

Что вас ожидает

Героическая история монастыря Аркади
Вы посетите один из самых знаменитых монастырей Греции, который снискал мировую славу и был провозглашен символом самопожертвования в период Критской революции против турецкого господства. Здесь вы полюбуетесь пейзажами красивейшего Аркадийского ущелья, познакомитесь с непростой историей монастыря и проникнитесь атмосферой монашеской жизни. Мы зайдем в трапезную монахов и прекрасный православный храм Преображения Господня, посетим церковный музей, где хранятся бесценные иконы 16-17 веков, и многое другое.

Деревня Маргаритос: ремесленный Крит
Из монастыря мы отправимся в колоритную гончарную деревушку Маргаритос. Здесь вы познакомитесь с талантливым мастером, который откроет вам секреты минойских гончаров. Вы рассмотрите замечательные работы мастера, попробуете самостоятельно понять особенности и детали авторских изделий, а затем сможете отдохнуть и перекусить в местной таверне.

Прогулка по венецианскому Ретимно
На десерт вас ждет самый романтичный и красивый город острова Крит. В Ретимно вы прогуляетесь по узким венецианским улочкам, увитым плющом, и рассмотрите достопримечательности: крепость Фортеццо, средневековый маяк и прекрасную набережную. А после знакомства с историей города у вас будет свободное время, чтобы заглянуть в сувенирные лавочки, купить критские сладости и выпить кофе по-гречески.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в монастырь — 3 евро/чел, осмотр Крепости в Ретимно — 3 евро/чел, расходы на еду, напитки и сувениры.
  • Наше путешествие будет проходить на машине в спокойном и неторопливом темпе с остановками на чай и кофе.
Остров Крит — мозаика культур
Остров Крит — мозаика культур
Остров Крит — мозаика культур
Остров Крит — мозаика культур
Остров Крит — мозаика культур
Остров Крит — мозаика культур
Остров Крит — мозаика культур
Остров Крит — мозаика культур
Остров Крит — мозаика культур
Остров Крит — мозаика культур
Остров Крит — мозаика культур
Остров Крит — мозаика культур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Удобное для туристов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Я профессиональный гид с опытом работы в туризме более 20 лет. Закончила в Санкт- Петербурге Академию Художеств имени И. Е. Репина, по специальности искусствовед. Училась на курсах экскурсоводов по специальности «Культовое зодчество» в Санкт-Петербурге. Я проживаю в Крите уже более 2 лет и постоянно восхищаюсь необыкновенной красотой и гостеприимными людьми, живущими на этом острове. На моих экскурсиях вас ждут подробные, интересные и живые рассказы о Крите, комфортабельные автомобили, маршруты согласно вашим пожеланиям, улыбка гида на протяжении всей экскурсии.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 сентября 2019
Экскурсия понравилась! Елена очень интересный, приятный и интеллигентный человек. Экскурсия прошла с комфортом, без спешки, но при этом охвачены были самые интересные места города.
16 июля 2019
Все прекресно организовано. Интересно и познавательно. Получили знания и удовольствие. Спасибо
7 января 2019
Большое спасибо Лене и Михаилу за прекрасный день и интересную экскурсию! Мы посетили чудесные места и узнали много нового! Всей семье очень понравилось)
22 сентября 2018
Буду рекомендовать знакомым.
Все очень понравилось.
Лариса
24 августа 2018
На Крите были в первый раз, поэтому информация об острове была очень полезной и интересной. Елена с Михаилом семейная пара, организовали экскурсию очень грамотно, учитывались интересы и старшего поколения (меня и мужа), а также нашей дочери и 7-летнего внука Роберта. Елена очень располагает к себе, у неё красивый звонкий голос, правильная речь, Михаил скромен и заботлив. Очень рады были знакомству с Еленой и Михаилом и, конечно, со сказочным островом Крит.
26 июля 2018
Экскурсию проводила не Елена, а Михаил - ее муж и житель Крита, о чем мы узнали только при встрече. Михаил отсутствие Елены объяснил жарой, хотя экскурсия специально была перенесена с первой половины дня, на вторую (начало в 16.00). Так же стоит отметить, что за полную стоимость экскурсия была проведена не на 7 часов, как указано, а всего на 5 с условием доплаты за трансфер из Бали, а не из Ретимно. Т.к. экскурсию проводил Михаил, для которого русский язык не является родным, даже не смотря на достаточно хорошее знания языка, чувствовался некоторый языковой барьер, который не позволял свободно строить диалог. Все эти обстоятельства были неприятны, при условии, что это был подарок мужу на годовщину свадьбы. В связи с описанными выше нюансами соотношение цена/качество является сомнительным. С одной стороны экскурсия понравилась, а с другой, от индивидуальных экскурсий в первую очередь ожидается живое общение между экскурсоводом и туристами, а данного аспекта не было. Поэтому от экскурсии впечатления остались очень смешанные.
22 июня 2018
Замечательные добрые и искренние люди Михаил и Елена провели для нас экскурсию по Криту. Просмотреть на остров глазами местного жителя(Михаил) и пополнить знания благодаря Елене было очень полезно и интересно. Ещё раз благодарим их семью за впечатления об удивительном острове, желаем успехов и всего самого наилучшего.
19 мая 2018
Спасибо огромное ! Экскурсия очень понравилась. Компания была большая и шумная, но Елена и Михаил сумели найти для каждого много интересного. Ребята , мы вам очень благодарны! Мы узнали много интересных фактов о истории острова и о жизни древних и современных критян. Еще раз, спасибо! Вы нас влюбили в Крит, обязательно приедем еще. Желаем вам счастья и дальнейших успехов!
19 мая 2018
Елене одно пожелание! Пусть всегда будут только позитивные туристы! Дальнейшего развития!
7 мая 2018
Экскурсия прошла очень хорошо. Спасибо Елене за организацию и проведение экскурсии.

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