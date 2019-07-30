2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Красоты восточного Крита

Наш путь лежит к знаменитому курорту северо-восточного побережья Крита и в небольшую рыбацкую деревушку Плака. Вы полюбуетесь заливом Мирабелло, попивая греческий кофе в уютном пиратском кафе, посмотрите на загадочный необитаемый остров Спиналонга, куда, при желании, вы сможете доплыть на небольшом кораблике. А затем отправимся в критский «Клубок зелени», где в традиционной пекарне и кондитерской вас ждет знакомство с греческой выпечкой и хлебом, а также напитком из миндаля — Сумадой.

Семейная маслобойня и место оливкового масла в культуре Крита

В выставочно-дегустационном центре мы поговорим об «оливковых традициях» на острове, проследив их развитие со времен Минойской цивилизации. На фабрике вы откроете целый мир оливкового масла: узнаете о 15 его сортах и тонкостях использования вкусовых добавок (чеснока, розмарина). Познакомитесь с несколькими видами маслин и сортами оливок и научитесь отличать каламату от каламона и коронейку от хондрэльи. Узнаете о различных способах приготовления оливок, из которых делают даже паштет, и, конечно, продегустируете продукцию, в том числе, прекрасное местное вино.

Критский Неаполь и фабрика оливкового масла

После фабрики мы остановимся в ущелье Св. Георгия, где вы посетите действующий мужской монастырь Селинари и услышите его легенду. А затем мы поедем в традиционную пекарню и кондитерскую, где вы познакомитесь с греческой выпечкой и хлебом и отведаете традиционный напиток из миндаля — сумаду. А на расположенном неподалеку семейном современном производстве оливкового масла вы увидите на практике весь процесс изготовления «свежего золота» и продегустируете продукт.

Натуральная косметика Крита

Следующая наша остановка — уникальная открытая семейная фабрика натуральной биологической косметики на основе трав, эфирных масел и других даров Крита. Здесь вы не только оцените ассортимент, но и сможете купить качественную продукцию, а также узнаете старинные традиции и секреты процесса изготовления косметики.

Бесподобные фрески старинной церквушки

Далее отправляемся к историческому памятнику — знаменитому храму Богородицы Керы. Вы рассмотрите фрески различных хронологических периодов, сохранившиеся до наших дней в первозданном виде. Церквушка располагается при въезде в традиционную и весьма интересную деревню Крица. При желании, мы сможем побродить по старым узким мощеным улочкам, заглянуть в колоритные дворики, разнообразные мастерские и магазинчики, а также перекусить в традиционной таверне в тени платана. А в завершении мы заедем в живописный городок Агиос Николаос — город Святого Николая. Здесь у вас будет время пройтись по магазинам, выпить кофе, а также полюбоваться бездонным озером, где, согласно мифу, купалась сама богиня Афродита.

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