2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Природный обзорный и гастрономический автомобильный тур восточной части острова

Anna
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Anna – ваш гид
Это путешествие охватит самые живописные уголки восточного побережья Крита.

Вы посетите знаменитый городок Элунда, увидите залив Мирабелло и таинственный остров Спиналонга, насладитесь горными пейзажами, побываете на фабрике оливкового масла и прогуляетесь по традиционной критской деревушке.

А наградой станет обед в рыбной таверне на берегу бездонного озера.
От 345 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Панорамы Крита
Панорамы Крита

Что вас ожидает

Красоты восточного Крита
Наш путь лежит к знаменитому курорту северо-восточного побережья Крита и в небольшую рыбацкую деревушку Плака. Вы полюбуетесь заливом Мирабелло, попивая греческий кофе в уютном пиратском кафе, посмотрите на загадочный необитаемый остров Спиналонга, куда, при желании, вы сможете доплыть на небольшом кораблике. А затем отправимся в критский «Клубок зелени», где в традиционной пекарне и кондитерской вас ждет знакомство с греческой выпечкой и хлебом, а также напитком из миндаля — Сумадой.

Семейная маслобойня и место оливкового масла в культуре Крита
В выставочно-дегустационном центре мы поговорим об «оливковых традициях» на острове, проследив их развитие со времен Минойской цивилизации. На фабрике вы откроете целый мир оливкового масла: узнаете о 15 его сортах и тонкостях использования вкусовых добавок (чеснока, розмарина). Познакомитесь с несколькими видами маслин и сортами оливок и научитесь отличать каламату от каламона и коронейку от хондрэльи. Узнаете о различных способах приготовления оливок, из которых делают даже паштет, и, конечно, продегустируете продукцию, в том числе, прекрасное местное вино.

Критский Неаполь и фабрика оливкового масла
После фабрики мы остановимся в ущелье Св. Георгия, где вы посетите действующий мужской монастырь Селинари и услышите его легенду. А затем мы поедем в традиционную пекарню и кондитерскую, где вы познакомитесь с греческой выпечкой и хлебом и отведаете традиционный напиток из миндаля — сумаду. А на расположенном неподалеку семейном современном производстве оливкового масла вы увидите на практике весь процесс изготовления «свежего золота» и продегустируете продукт.

Натуральная косметика Крита
Следующая наша остановка — уникальная открытая семейная фабрика натуральной биологической косметики на основе трав, эфирных масел и других даров Крита. Здесь вы не только оцените ассортимент, но и сможете купить качественную продукцию, а также узнаете старинные традиции и секреты процесса изготовления косметики.

Бесподобные фрески старинной церквушки
Далее отправляемся к историческому памятнику — знаменитому храму Богородицы Керы. Вы рассмотрите фрески различных хронологических периодов, сохранившиеся до наших дней в первозданном виде. Церквушка располагается при въезде в традиционную и весьма интересную деревню Крица. При желании, мы сможем побродить по старым узким мощеным улочкам, заглянуть в колоритные дворики, разнообразные мастерские и магазинчики, а также перекусить в традиционной таверне в тени платана. А в завершении мы заедем в живописный городок Агиос Николаос — город Святого Николая. Здесь у вас будет время пройтись по магазинам, выпить кофе, а также полюбоваться бездонным озером, где, согласно мифу, купалась сама богиня Афродита.

Кому подходит экскурсия

  • отдыхающим в восточной части Крита
  • семьям с взрослыми детьми
  • компаниям друзей, коллег
  • парам и небольшим компаниям
  • гурманам, любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита

Организационные детали

  • На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 года выпуска, с кондиционированием воздуха. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости.
  • Эта автомобильная прогулка начинается, как правило, ранним утром и заканчивается во второй половине дня.
  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии. Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, Agia Pelagia, область Lassiti, Agios Nikolaos.
  • По договоренности — Ierapetra, Elounda, Sitia, Bali, Rethymno, Chania
  • Проведение экскурсий на транспорте категории Люкс за дополнительную плату по договоренности.
  • Не входит в стоимость: обед в таверне — 10-20 евро/чел; входные билеты в музеи, археологические и исторические памятники. Дегустация вина с холодными закусками — 5 евро на человека (по желанию).
  • Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, заряженный фотоаппарат со свободной памятью.
  • Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама.
  • В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.
Панорамы Крита
Панорамы Крита
Панорамы Крита
Панорамы Крита
Панорамы Крита

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

30 июля 2019
Отличная экскурсия, очень насыщенная , места интересные и мало туристические, спасибо большое Анне мне мужу за отличный день
5 июля 2018
Огромное спасибо Анне и Сергею за замечательную экскурсию! Очень интересно, комфортно, много фактов и историй о жизни на острове, о людях и местных обычаях. После такой экскурсии просто невозможно не влюбиться в Крит.)

Anna проводит ещё 7 экскурсий

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