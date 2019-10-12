2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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История острова через знакомство с традициями Элладской православной церкви

Евстафий
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Евстафий – ваш гид
Задача этой экскурсии — познакомить вас со значимыми святынями Крита, рассказать о сходстве и различии православных традиций разных стран и помочь вам взглянуть на историю острова через христианские традиции местных жителей.

На Крите находится около 700 религиозных объектов — храмов, монастырей и часовен.

Посетить самые важные из них за один день невозможно, поэтому я предлагаю вам выбрать один из разработанных мной маршрутов, исходя из района вашего проживания.
280 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
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У этой экскурсии2 отзыва
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Православные святыни Крита
Православные святыни Крита

Программа

Для района Ираклиона — маршрут по центральной части Крита

Горная обитель, превращенная в райский сад
Путешествие начнется с расположенного неподалеку от Ираклиона горного монастыря 16 века Савватьянон. Здесь, за церковью Рождества Богородицы и Сорока Мучеников, расположено два храма, посвящённых Святым Антонию и Савве. Об истории этих построек и роли святых вы узнаете на экскурсии. Савватьянон — не только место сакральной значимости, но и эстетически красивая территория для неспешных прогулок: вы увидите, как местные монахини сотворили настоящий райский сад, посадив множество красивых растений, собранных со всего Крита. Также вы познакомитесь с различными ремеслами, которыми занимаются послушницы для поддержания жизни монастыря.

Один из старейших монастырей Крита и чудотворное дерево
Отправившись дальше, вглубь острова, вы посетите церковь и келью Святого Мирона, находящиеся в одноименной деревне, и услышите легенду о праведнике. А после этого я отвезу вас в одну из древнейших обителей острова. Точная дата постройки монастыря Панагия Палиани неизвестна, однако есть данные о его упоминании уже в 688 году. Я расскажу о чуде явления иконы Пресвятой Богородицы, с которым связано основание монастыря, и удивительной чудотворной иконе, спрятанной в ветвях миртового дерева. По местным поверьям, дерево обладает способностью исцелять — на его ветвях вы встретите металлические предметы, олицетворяющие разные части тела. О корнях этой традиции вы также узнаете на прогулке.

Монастырь Святой Марины и судьба монастыря Иоанна Богослова
Следующим пунктом программы станет монастырь, который в праздничный день собирает большое количество паломников не только с острова Крит, но и со всех уголков Греции. Обитель Святой Марины — одно из важнейших мест поклонения великомученице и единственный монастырь, посвященный ей на Крите. Вы узнаете о значении этой святой в истории греческой православной церкви, а также о процессе христианизации острова и постепенном уничтожении древних культов. А в завершении посетите монастырь Святого Иоанна Богослова. Обитель была дважды разрушена, но ее отстроили заново, сохранив вид крепости — о непростой судьбе монастыря мы поговорим на экскурсии.

Маршрут по Западному Криту

Панорамные виды и монастырь Святой Ирины
Этот тур начнется с обзорной площадки неподалеку от Ретимно, с которой вам откроется великолепный вид на море. Вы побываете в древнем монастыре Святой Ирины — считается, что он был основан в начале 13 века. Как и многие другие храмовые постройки острова, он был неоднократно разрушен, приходил в упадок и заново восстанавливался. Двигаясь дальше на запад, вы доберетесь до монастыря Хрисопиги, посвященного Богородице. Я расскажу об основателе обители — философе и враче из города Ханья — и многовековой истории монастыря.

Святыни города Ханья
В городе вы познакомитесь с двумя храмами. Посетите церковь Тримартири — кафедральный собор Кидонийской и Апокоронской епархии Критской православной церкви. Центральная часть собора посвящена Богоматери, северная — Святому Николаю, а южная — Святой Троице. А также осмотрите русскую церковь на окраине Ханьи и узнаете, для кого она была построена, чем примечателен этот архитектурный проект и кому посвящен.

Монастырь на полуострове Акротири
Следующая остановка подарит вам еще один прекрасный вид на ландшафт острова и встречу с последним в этой программе объектом — значимой святыней, монастырем Тзагаролон (Святой Троицы). Вы узнаете о происхождении названия монастыря, познакомитесь с его планировкой и архитектурным обликом.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на 1-4 человек, для групп от 5 до 8 человек доплата составит 90 евро за группу.
  • Экскурсия проводится на автомобиле Toyota Avensis, возможно повышение категории автомобиля.
  • Если вы отдыхаете не в области Ираклиона, а в районах Лассити или Ретимно, доплата за бензин составит 20 евро.
  • Не включено в стоимость: обед, также в некоторых монастырях берут символическую плату за вход.
  • Что взять с собой: удобную обувь, головной убор. При посещении храмов плечи, колени, грудь, должны быть закрыты.
Православные святыни Крита
Православные святыни Крита
Православные святыни Крита
Православные святыни Крита
Православные святыни Крита
Православные святыни Крита
Православные святыни Крита
Православные святыни Крита
Православные святыни Крита

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евстафий
Евстафий
Перед вами ваш покорный слуга и гид по всему острову Крит — Евстафий. Во мне сочетаются греческие и русские корни. Второе высшее образование, историко-философское, непосредственно связано с моей профессией. Я, как местный житель, рад приветствовать вас на греческой земле. И, как русский, рад увидеть соотечественников и показать вам весь остров Крит как он есть! Экскурсии провожу совместно с командой гидов-единомышленников, знатоков истории и культуры Крита.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 октября 2019
Прекрасная экскурсия! Нам были предложены Евстафием несколько вариантов маршрутов. Мы выбрали вариант по центральному Криту с посещением четырех монастырей. Самым важным для нас было посещение монастыря Св.вмч. Марины. Очень хорошо совершать такие поездки с человеком глубоко верующим, прекрасно знающим историю и любящим свою страну. Надеемся в следующий приезд на Крит освоить и другие маршруты с Евстафием.
14 августа 2018
Все отлично! Спасибо!

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