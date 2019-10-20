Что вас ожидает

Савватьянон и Палиани — легендарные места Крита

Первой локацией нашего путешествия станет Савватьянон — горный монастырь 16-го века, который монахини превратили в райский сад. Вы прогуляетесь по его территории, а за церковью Рождества Богородицы и Сорока Мучеников увидите храмы, посвященные Святым Антонию и Савве. Я расскажу о ремеслах, которыми занимаются монахини для поддержания жизни монастыря. Отправившись дальше, вглубь острова, вы посетите церковь и келью Святого Мирона, а после заглянете в Палиани — старейший из монастырей Крита. Здесь хранится чудотворная икона, когда-то спрятанная в ветвях миртового дерева. Его история впечатлит вас и объяснит многочисленные паломничества к святому месту.

Деревня Святого Фомы — 38 церквей и природный оазис

Вы окажетесь неподалеку от деревни Святого Фомы. Здесь находятся старейшие церкви района. Мы пройдем к православным храмам 10-12 века, относящимся ко второму византийскому периоду истории острова. Всего в этом районе 38 церквей, я объясню, какие святыни искать в каждой из них. Вы полюбуетесь этим природным оазисом и проникнитесь атмосферой курортного Крита. А после прогулки пообедаете в таверне, откуда открывается прекрасный вид на эту местность.