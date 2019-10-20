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Изучить традиции греческой православной церкви и посетить главные монастыри острова

Евстафий
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Евстафий – ваш гид
На Крите сосредоточено удивительное количество святынь, и за время нашего путешествия мы посетим главные из них.

Вы изучите схожесть и различия православных традиций разных стран, увидите чудотворную икону и познакомитесь с легендами местных жителей.

И, конечно, насладитесь красотой природы курортного Крита.
65 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 14 человек
Можно с детьми
Встреча ваш отель ресепшн
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У этой экскурсии1 отзыв
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Религиозная история Крита
Религиозная история Крита

Что вас ожидает

Савватьянон и Палиани — легендарные места Крита
Первой локацией нашего путешествия станет Савватьянон — горный монастырь 16-го века, который монахини превратили в райский сад. Вы прогуляетесь по его территории, а за церковью Рождества Богородицы и Сорока Мучеников увидите храмы, посвященные Святым Антонию и Савве. Я расскажу о ремеслах, которыми занимаются монахини для поддержания жизни монастыря. Отправившись дальше, вглубь острова, вы посетите церковь и келью Святого Мирона, а после заглянете в Палиани — старейший из монастырей Крита. Здесь хранится чудотворная икона, когда-то спрятанная в ветвях миртового дерева. Его история впечатлит вас и объяснит многочисленные паломничества к святому месту.

Деревня Святого Фомы — 38 церквей и природный оазис
Вы окажетесь неподалеку от деревни Святого Фомы. Здесь находятся старейшие церкви района. Мы пройдем к православным храмам 10-12 века, относящимся ко второму византийскому периоду истории острова. Всего в этом районе 38 церквей, я объясню, какие святыни искать в каждой из них. Вы полюбуетесь этим природным оазисом и проникнитесь атмосферой курортного Крита. А после прогулки пообедаете в таверне, откуда открывается прекрасный вид на эту местность.

Организационные детали

  • Обед в таверне не входит в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Религиозная история Крита
Религиозная история Крита
Религиозная история Крита
Религиозная история Крита
Религиозная история Крита
Религиозная история Крита

Экскурсия проводится в субботу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Местов встречи для начала тура ваш отель ресепшн.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Евстафий
Евстафий
Перед вами ваш покорный слуга и гид по всему острову Крит — Евстафий. Во мне сочетаются греческие и русские корни. Второе высшее образование, историко-философское, непосредственно связано с моей профессией. Я, как местный житель, рад приветствовать вас на греческой земле. И, как русский, рад увидеть соотечественников и показать вам весь остров Крит как он есть! Экскурсии провожу совместно с командой гидов-единомышленников, знатоков истории и культуры Крита.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

20 октября 2019
Евстафий замечательный рассказчик. Узнали много интересного. В очередной раз убедились, что Крит- кладезь новых знаний и впечатлений. Евстафий интересный собеседник, в доступной форме рассказывает об истории, религии, о жизни на Крите.

Евстафий проводит ещё 4 экскурсии

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