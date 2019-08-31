2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по Ираклиону и главный памятник минойской цивилизации с гидом-историком

Anna
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Anna – ваш гид
Меня часто спрашивают — стоит ли посещать Кносский дворец? И я однозначно отвечаю — да! Помните мифы о лабиринте Минотавра? Есть версии, что он и был дворцом легендарного царя Миноса, который, в реконструированном виде, я приглашаю вас исследовать.

Помимо мифологических загадок, Кноссос ценен как образец поразительной инженерии и архитектуры своего времени.

Это сооружение — мост в древнейшую европейскую цивилизацию в эпоху ее расцвета и величия, и без нее представление о наследии Крита будет неполным.
От 365 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Продолжительность 7 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
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Сердце Крита и Кносский дворец
Сердце Крита и Кносский дворец

Что вас ожидает

Главный дворец минойской цивилизации
В 5 км к югу от Ираклиона находится восстановленный дворец Кноссос — сооружение со сложным планом, что и стало поводом для сопоставления его с лабиринтом. Я расскажу о минойской цивилизации, которая долгое время считалась мифической, об открытии знаменитого археолога Артура Эванса и городе Кноссе — влиятельном политическом центре Средиземноморья. На экскурсии по территории дворца (по вашему желанию) вас будет сопровождать местный гид — профессиональный историк. Перед вами предстанет один из первых в истории человечества примеров возведения многоэтажных зданий и системы коммуникаций — с водопроводом, канализаций и вентиляционными шахтами. Вы узнаете о методах создания естественного и искусственного освещения, отопления, а также о древнейшей дороге в Европе. Мифологические сюжеты тоже не останутся в стороне — вы услышите о древнегреческих персонажах: создателе лабиринта Дедале, критском чудовище Минотавре и победившем его Тесее.

По пути в Ираклион…
Исследовав тайны дворца, вы отправитесь в столицу, а по пути заедете в бастион венецианской крепости Rocca al Mare и подниметесь на крепостные стены 15 столетия н.э., с которых сможете запечатлеть голубую лазурь Эгейского моря и венецианскую марину. Как ни странно, эти два места имеют связь еще со времен самих венецианцев — какую именно, вы узнаете на экскурсии.

Архитектура и гастрономия столицы
В Ираклионе я познакомлю вас с миром вкусов и ароматов Крита: на аутентичных рынках, в самобытных магазинчиках и кафе вы попробуете местное «жидкое золото» — оливковое масло, несколько видов традиционных сыров, алкогольный напиток раки, оливки и другие продукты, без которых немыслима гастрономическая культура острова. В портовой части вы осмотрите старинные крепости и церкви, а в секретных двориках я расскажу о тонкостях критского менталитета, культуры и традиций. Прогулка завершится в известной таверне с лучшим видом на гавань, где я помогу вам сориентироваться в разнообразии национальных блюд. А напоследок вас будет ждать приятный сюрприз!

Кому подходит экскурсия

  • Почитателям архитектуры, религии, истории, культуры и древности.
  • Семьям с детьми, компаниям друзей/коллег и парам.

Организационные детали

  • На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 года выпуска, с кондиционированием воздуха. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости.
  • В Кносском дворце экскурсию ведет профессиональный историк. Это отдельная экскурсия и оплачивается дополнительно: 70 евро с группы. Либо вы можете посетить дворец самостоятельно — от меня вы в любом случае услышите множество интересных фактов за пределами объекта.
  • Экскурсия начинается, как правило, утром и заканчивается во второй половине дня.
  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии. Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, Agia Pelagia, область Lassiti, Agios Nikolaos.
  • По договоренности — Ierapetra, Elounda, Sitia, Bali, Rethymno, Chania
  • Проведение экскурсий на транспорте категории Люкс за дополнительную плату по договоренности.
  • Не входит в стоимость: обед в таверне — 10-20 евро/чел; входные билеты в музеи, археологические и исторические памятники. Стоимость билета во дворец 16 евро, для детей до 18 лет, студентов и безработных (по предъявлению удостоверения) вход бесплатный, для пенсионеров скидка 50%.
  • Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, заряженный фотоаппарат со свободной памятью.
Сердце Крита и Кносский дворец
Сердце Крита и Кносский дворец

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

31 августа 2019
Началась экскурсия прямо от отеля на комфортабельном минивэне. Экскурсия строится гибко с учетом ваших предпочтений. По дороге мы заехали в действующий мужской монастырь святого Георгия, который расположен в живописном ущелье. По дороге Анна много рассказывала об истории минойской цивилизации и острова Крита. В Ираклионе мы с удовольствием погуляли по маленьким улочками, познакомились с достопримечательностями, церквями, побывали в местах, с которых открывались живописные виды, попрововали традиционные греческие блюда и напитки. Посетили археологический музей Ираклиона - богатая экспозиция, познавательно и красиво. Эта экспозиция позволяет полнее узнать историю Крита и Кносского дворца. Затем был легендарный Кносский дворец, который безусловно является одной из основных достопримечательностей острова. Анна много рассказывала о жизни Крита и менталитете его жителей. Нам очень понравилась эта экскурсия, безусловно рекомендуем.
17 августа 2019
Экскурсия очень понравилась! Благодаря помощи гида, её организовали полностью в соответствии с нашими пожеланиями. Анна была в высшей степени приветлива и дружелюбна, рассказывала очень интересно, доходчиво и подробно. Миниавтобус, на котором мы совершили это маленькое путешествие, был современным и очень комфортным. Посещение бастиона также произвело на нас большое впечатление, так как ничего подобного мы раньше не видели, а прогулка по Ираклиону дала нам возможность ощутить настроение и атмосферу этого прекрасного города.
Мы остались очень довольны и рекомендуем всем отправиться на данную экскурсию.

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