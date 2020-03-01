Исторические экскурсии на Крите

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Исследовать «визитную карточку» Крита, вспомнить мифологических героев и найти лабиринт Минотавра

Elena
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Elena – ваш гид
Вы узнаете, почему сложную постройку Кносса не совсем верно называть дворцом и каково было ее назначение.

Удивитесь инженерному гению древности, рассмотрите фрески, колоннады, переходы, каменные колодцы и услышите о причинах гибели крито-микенской цивилизации.
€205
195 за экскурсию
скидка5%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча У касс Кносского дворца
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Тайны Кносского дворца
Тайны Кносского дворца

Что вас ожидает

Через тернии к звездам!
Вы отправитесь на поиски знаменитого лабиринта Минотавра, история которого наполнена многочисленными мифами и спорами ученых. Пройдя тернистый путь, не только отыщете таинственный лабиринт, но и раскроете древнейшую европейскую цивилизацию, по-прежнему, не до конца исследованную и полную загадок. Я расскажу о тех, кто был пленен идеей поиска лабиринта и, ведомый амбициями и верой в реальность мифа, нашел его и явил миру.

Лабиринт Минотавра — миф или реальность?
Я помогу вам разобраться с образом минотавра и рационализировать миф, соединив его с результами последних исследований археологов, геологов, лингвистов и филологов. А также расскажу, почему крито-микенский лабиринт был столь значим, что чеканился на монетах.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается у входа в Кносский дворец. Он находится в 6 км от Ираклиона.
  • Входные билеты во дворец не включены в стоимость — 15 евро взрослый, дети до 18 лет бесплатно.
Тайны Кносского дворца
Тайны Кносского дворца
Тайны Кносского дворца
Тайны Кносского дворца
Тайны Кносского дворца
Тайны Кносского дворца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У касс Кносского дворца.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Elena
Elena
Меня зовут Елена. Я провожу на Крите классические экскурсии с неклассической вовлеченностью с 2013 года. В процессе любимой работы стараюсь легко, доступно и интересно рассказать о сложных исторических процессах, мифологии, религии и особенностях критской жизни. Историческое образование, рациональное мышление и грамотная русская речь прекрасно дополнены моей приятной улыбкой :) С удовольствием буду вашей «нитью Ариадны» в лабиринтах истории Крита!
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Исторические экскурсии на Крите

Культура виноделия и традиции оливкового масла на КритеКультура виноделия и традиции оливкового масла на КритеКультура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
От 365 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Семейная винодельня и маслобойня, архитектурная мозаика Ретимно, живописные ущелья и дикий пляж
На северо-западе Крита вам предстоит встреча с бесподобным Ретимно — вы откроете интересное сплетение архитектурных стилей, увидите римские фонтаны и акведуки, турецкую мечеть и византийскую церковь. В старинном венецианском доме опытный кулинар устроит для вас небольшой мастер-класс по изготовлению греческих сладостей. Вы познакомитесь с традиционными критскими винами и прогуляетесь по горному погребу. На семейной маслобойне узнаете, как делают оливковое масло. А еще вы побываете в красивых ущельях, попробуете знаменитое мясо «антикристо» и искупаетесь на диком пляже!
Православные святыни КритаПравославные святыни КритаПравославные святыни Крита
280 за экскурсию
6 часов
2 отзыва
История острова через знакомство с традициями Элладской православной церкви
Задача этой экскурсии — познакомить вас со значимыми святынями Крита, рассказать о сходстве и различии православных традиций разных стран и помочь вам взглянуть на историю острова через христианские традиции местных жителей. На Крите находится около 700 религиозных объектов — храмов, монастырей и часовен. Посетить самые важные из них за один день невозможно, поэтому я предлагаю вам выбрать один из разработанных мной маршрутов, исходя из района вашего проживания.

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