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Тур из Ретимнона: остров Гравмуса и бухта Балос

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TicketsS – Гид из Крита
Познакомьтесь с живописными пейзажами западной оконечности Крита во время поездки на автобусе 🚌 и корабле 🛳️ к острову Гравмуса и бухте Балос.

Погрузите ноги в мягчайший белый песок на одном из прекраснейших пляжей на свете!
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  • 👥Групповая
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €16 за человека

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Тур из Ретимнона: остров Гравмуса и бухта Балос
Тур из Ретимнона: остров Гравмуса и бухта Балос

Что вы увидите

  • Остров Гравмуса
  • Бухта Балос
  • Венецианская крепость (по желанию)
Примерно в 07:45 отправляйтесь из Ретимнона на автобусе 🚌 по новому государственному шоссе к западной части Крита. Перед прибытием в Киссамом вы проедете мимо бухты Суда и бывшей столицы ⭐️ Крита – Ханьи.
По прибытии пересядьте на корабль, чтобы пересечь залив Балос в самой северной части полуострова. Отдохните во время часовой морской прогулки и проведите 2, 5 часа в бухте Балос с ее мягким белым песком и уникальными сине-зелеными водами лагуны.
Затем, после 20-минутной лодочной прогулки к острову Гравмуса, у вас будет достаточно времени, чтобы поплавать в кристально чистой воде. Если вам захочется размяться, поднимитесь на высоту 137 метров к венецианской крепости XXVI века, откуда открывается неповторимый вид на окрестности.
Отдохните около 1, 5 часов в расслабляющей атмосфере острова Гравмуса, а затем вернитесь за час на кораблике в Кисамос. По прибытии пересядьте на автобус, который отвезет вас обратно в Ретимнон.
  • Не забудьте удобную обувь, если решите подняться к венецианской крепости.
  • Обед и воду можно приобрести на корабле 🛳️, возьмите солнцезащитное средство и головной убор.
  • Не подходит для людей в инвалидных колясках
  • В стоимость не входят билеты 🎫 на корабль (27€ к оплате на месте). Местный туроператор позаботится о том, чтобы вам не пришлось стоять в очереди за билетом.
Что входит
  • Трансфер от/до отеля (в Панормо, Скалете, Аделе, Платаньясе, Миссирии, Ретимнон, Аципопуло, Кавросе и Георгиуполисе).
  • Услуги гида
  • Билет на автобус
Что не входит
  • Билет на корабль (27€).
  • Входной билет в венецианскую крепость (1€) (по желанию).
  • Личные расходы
Начало
🚩 Трансфер от отеля до порта Киссамос
Место завершения
🏁 Трансфер от порта Киссамос до отеля
Тур из Ретимнона: остров Гравмуса и бухта Балос
Тур из Ретимнона: остров Гравмуса и бухта Балос

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
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