Примерно в 07:45 отправляйтесь из Ретимнона на автобусе 🚌 по новому государственному шоссе к западной части Крита. Перед прибытием в Киссамом вы проедете мимо бухты Суда и бывшей столицы ⭐️ Крита – Ханьи.

По прибытии пересядьте на корабль, чтобы пересечь залив Балос в самой северной части полуострова. Отдохните во время часовой морской прогулки и проведите 2, 5 часа в бухте Балос с ее мягким белым песком и уникальными сине-зелеными водами лагуны.

Затем, после 20-минутной лодочной прогулки к острову Гравмуса, у вас будет достаточно времени, чтобы поплавать в кристально чистой воде. Если вам захочется размяться, поднимитесь на высоту 137 метров к венецианской крепости XXVI века, откуда открывается неповторимый вид на окрестности.

Отдохните около 1, 5 часов в расслабляющей атмосфере острова Гравмуса, а затем вернитесь за час на кораблике в Кисамос. По прибытии пересядьте на автобус, который отвезет вас обратно в Ретимнон.