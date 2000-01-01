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Весь Крит за один день

Елена Я.
Елена Я. – Гид из Крита
Вы начнете свое путешествие с центра Минойской культуры — Кносского дворца, и перенесетесь в таинственный мир мифов и легенд древнейшей в Европе цивилизации.

Познакомитесь поближе с знаменитыми мифическими героями Минотавром и Ариадной, побываете в пещере, в которой родился главный из богов — Зевс, а также попробуете себя в гончарном мастерстве.

Наконец, вас ждет настоящий обед по-критски в знаменитой таверне Диктамос, где подают самые вкусные пирожки сыром и медом и другие традиционные деликатесы острова Крит.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €250 за экскурсию

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Весь Крит за один день
Весь Крит за один день

Что вы увидите

  • Кносский дворец
  • Пещера Зевса
  • Монастырь
  • Таверна Диктамос
  • Платан (2000 лет)
  • Гончарная мастерская
Вы начнете свое путешествие с центра Минойской культуры —
Кносского дворца, и перенесетесь в мир истории 📖, мифов и легенд древнейшей в Европе цивилизации. Давно известные Вам имена и названия, такие как Минотавр, Дедал, Ариадна, Лабиринт удивительным образом переплетаются с историей Кносского дворца.
Далее в пути великолепный вид на плато Лассити с тысячами мельниц и пещера, в которой родился главный из богов — Зевс.
После посещения пещеры у вас будет возможность организовать обед в знаменитой таверне Диктамос, где подают самые вкусные пирожки сыром и медом, свежие соки и баранину.
Продолжим наш путь к гончарному центру, где своими руками детки (могут и взрослые, конечно) делают гончарные изделия и, конечно, забирают с собой на память о Крите.
Пока дети будут мастерить гончарные изделия, взрослые могут дегустировать вино 🍷 и оливковое масло. А закончим наше путешествие осмотром платана, которому более 2000 лет.
Что входит
  • Услуги гида
  • водителя
  • транспорт.
Что не входит
  • Обеды, входные билеты в монастырь - 3 евро на взрослого, сувениры.
  • Билеты в Кносский дворец - 15 евро на взрослого.
Начало и место завершения
🚩 Удобное для туристов
Весь Крит за один день
Весь Крит за один день

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Я.
Елена Я.
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